Verzakte daken zorgen voor spanning: 'Bij elk geluid zit je rechtop in bed'

Het zijn spannende tijden voor de bewoners van 27 huizen aan de Biezenloop, Zijpseloop en de Peelseloop in Heesch. Afgelopen weekeind werd een rij van zeven huizen in de Biezenloop ontruimd nadat het dak van één huis was verzakt. In de buurt staan nog twintig soortgelijke woningen die door hetzelfde bedrijf zijn gebouwd. Die woningen worden donderdag en vrijdag gecheckt. De bewoners waren er niet echt gerust op. "Bij elk geluid zit je rechtop in bed."

Annemarie Janssen, die aan de Zijpseloop woont, stond afgelopen zondag voor een onaangename verrassing toen ze thuiskwam. "Ik zag hekken voor de huizen aan de Biezenloop en er was veel bekijks. Aan de verzakte daken zagen we wel wat er aan de hand was."

Bij Annemarie kwam het besef al snel dat ze in hetzelfde soort huis woont. "Ik werd wel een beetje bang. Echt lekker geslapen heb ik niet. Bij elk geluid zit je rechtop in bed", vertelt ze.

Woensdag kreeg ze een brief van de gemeente dat donderdag ook haar huis gecontroleerd zou worden. "Dat was spannend, maar gelukkig was alles in orde. Ons huis is van binnen gecontroleerd en het is veilig. Na de vakantie wordt de buitenkant nog onder de loep genomen. Dit is in ieder geval al een hele opluchting."

Een inspectiemedewerker controleert in de straten de daken. Hij bekijkt of het scharnierdak wel op de goede manier aan de onderliggende balken is vastgemaakt. Halverwege zijn inspectietocht heeft hij nog geen mankementen kunnen ontdekken.

"We hebben dit jaar onze zolder compleet verbouwd tot een nieuwe kamer", zegt Birgit Swinkels, die eveneens op de Zijpseloop woont. Ook zij hebben eenzelfde woning. "Dat nieuws kwam wel even binnen. De aankondiging dat er iemand kwam inspecteren was wel een geruststelling." Gelukkig was alles in orde. "En dat is grote opluchting. Dat hebben we gelijk zwart-op-wit laten zetten voor als we het huis ooit willen verkopen."

De werkzaamheden aan de daken aan de Biezenloop verlopen voorspoedig. "Een aantal van de verzakte daken aan de Biezenloop is al opnieuw verankerd. Bij drie huizen is het veiligheidsrisico geweken. De andere daken volgen nog. Daarna kunnen de bewoners waarschijnlijk voor het weekeinde nog hun huis in", zegt wethouder Rein van Moorselaar. "De bouwer en de verzekeraars hebben gelukkig snel gehandeld om het dak te repareren en het veiligheidsrisico in te dammen."

Over de twee van de twintig nog te controleren woningen die ook een haperend dak zouden hebben, kan Van Moorselaar nog niets zeggen. "Ik wacht de onderzoeken af."

