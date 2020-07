Advocaat die inreed op agent en vriendin mishandelde, mag toga weer aantrekken

De auto van de advocaat die beschadigd raakte bij de achtervolging (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een advocaat uit Veghel mag zijn functie met onmiddellijke ingang weer oppakken. Volgens het Hof van Discipline in Den Bosch zijn er geen zwaarwegende redenen de schorsing die hem was opgelegd voort te zetten.

De raadsman, die kantoor houdt in Eindhoven, is in het verleden verscheidene keren negatief in het nieuws gekomen. In december vorig jaar was hij betrokken bij een achtervolging door Eindhoven en Nuenen. De advocaat reed toen een agent aan.

Taak- en celstraf

Eerder dat jaar kreeg hij van de rechtbank in Breda een taakstraf van honderd uur, omdat hij zijn vriendin en schoonzus bedreigde en mishandelde. Ook werd hem een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd.

Voor Jan Frederik Schnitzler, deken van de Orde van Advocaten Oost-Brabant, voldoende redenen hem voorlopig te schorsen. De Raad van Discipline bekrachtigde dit besluit, waarna de advocaat in beroep ging.

'Relatie in rustiger vaarwater'

Volgens het Hof van Discipline heeft de man uitgebreid gemotiveerd dat hij tot inzicht is gekomen dat hij zich anders zal moeten opstellen. Ook heeft de advocaat toegelicht hoe de incidenten waarbij hij betrokken was, konden gebeuren. Bovendien speelt mee dat hij het afgelopen half jaar niet meer over de schreef is gegaan en dat de relatie met zijn vriendin in rustiger vaarwater is gekomen, zo meldt het hof. De beroepsinstantie vindt ook dat de deken onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom hij bang is voor herhaling van strafbare feiten.

Grote tegenvaller

Voor Schnitzler is de uitspraak een grote tegenvaller. Hij vindt dat de advocaat nooit meer zijn toga zou mogen aantrekken.

Overigens loopt er over de schorsing nog een andere zaak bij de Raad van Discipline en zal de Veghelnaar zich normaal gesproken ook moeten verantwoorden voor de achtervolging en het aanrijden van een agent. Er waren meer incidenten rond hem: zo werd hij bij zijn kantoor in Eindhoven neergestoken door een ex-cliënt en werd zijn shishalounge in dezelfde stad beschoten.