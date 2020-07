Coronanieuws: 'Coronamedicijn voor kwetsbaren dankzij donoren'

Foto: Erik Peeters vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Bloedbank Sanquin is op het spoor van een mogelijk levensreddend geneesmiddel tegen corona voor kwetsbare mensen

Nederlanders met een buitenlandse liefde kunnen hun vriend of vriendin weer naar Nederland laten komen.

De coronacrisis veroorzaakt een toeloop op te koop staande vakantiehuizen in Nederland.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

05.48

De coronacrisis veroorzaakt een toeloop op te koop staande vakantiehuizen in Nederland, die voor hogere prijzen van de hand gaan. Vooral vrijstaande, grotere recreatiewoningen zijn gewild, ook op plekken waar ze al jaren te koop stonden. Dat schrijf het FD.

03.30

Nederlanders met een buitenlandse liefde kunnen hun vriend of vriendin weer naar Nederland laten komen. Vanaf maandag wordt het inreisverbod versoepeld voor buitenlanders die een relatie hebben met een Nederlander, maar door coronamaatregelen het land niet meer in mochten.

03.30

Bij de rechtbank in Den Haag dient maandagochtend een kort geding van twee slachterijen die van de NVWA geen toestemming hebben gekregen om in de aanloop naar het offerfeest ritueel te slachten. Hun plan van aanpak om de coronaregels te kunnen naleven is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit afgekeurd. Slachthuizen moeten tijdens het offerfeest extra maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

03.28

Een derde van de middelbare scholen gaf dit jaar alle examenkandidaten een diploma, zeker vijf keer meer dan normaal. Extra studietijd vanwege de coronacrisis en meer herkansingen leidden tot die hoge score na het schrappen van het centraal examen. Dat blijkt uit een steekproef van het AD onder ongeveer een kwart van alle middelbare scholen.

01.13

Een ampul antistoffen uit het bloed van ex-coronapatiënten kan preventief of net na infectie met het virus als infuus worden toegediend om passief immuun te blijven. Er zijn alleen veel meer donoren nodig, benadrukt hoogleraar infectieziekten en microbiologie Hans Zaaijer in De Telegraaf.

00.25

Het zeehondencentrum in het Groningse dorp Pieterburen sluit tijdelijk haar deuren voor bezoekers omdat een vrijwilliger uit Zwitserland met het coronavirus is besmet. Uit voorzorg zullen alle zestien vrijwilligers in quarantaine gaan, laat het Zeehondencentrum weten. "Verdere maatregelen zullen in nauw overleg met de GGD worden genomen."