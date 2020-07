Coronanieuws: dertien coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, van wie vijf op de intensive care

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment dertien coronapatiënten opgenomen.

De coronacrisis veroorzaakt een toeloop op te koop staande vakantiehuizen in Nederland.

De toename van het aantal coronabesmettingen in België is 'zorgwekkend'.

13.52

Omdat het drukker wordt in de stad past Amsterdam op een aantal plekken de verkeerssituatie aan om meer ruimte te creëren. Zo zijn auto's, brom- en snorfietsen op bepaalde plekken niet meer welkom om het voor voetgangers en fietsers makkelijker te maken voldoende afstand te houden.

Volgens de gemeente is het vooral in de vaak krappe straatjes in de binnenstad een uitdaging om anderhalve meter afstand te houden.

13.44

De Antwerpse politie heeft afgelopen weekend 34 horecazaken waaronder vijf shishabars gesloten omdat ze maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet naleefden. Vooral de regel dat medewerkers mondkapjes moeten dragen werd overtreden. De politie controleerde meer dan 550 zaken.

Antwerpen heeft vanwege het snel groeiende aantal coronabesmettingen de handhaving opgevoerd. Iedereen in de stad moet sinds maandag een mondkapje bij zich hebben, zodat dat op drukke plekken opgezet kan worden.

13.36

In Rotterdam is er een uitbraak van het coronavirus onder studenten. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond gaat het om een groep van tien tot twintig personen, maar omdat er nog bron- en contactonderzoek wordt gedaan, verwacht de GGD dat het aantal besmettingen nog flink kan oplopen.

"De studenten die positief zijn getest op het virus geven aan nauwe contacten te hebben gehad en naar verschillende sociale bijeenkomsten te zijn geweest. We verwachten dat er zeker meer uit gaat komen", laat een woordvoerder van de GGD weten.

De regio Rotterdam is momenteel koploper in Nederland als het gaat om het aantal nieuwe coronabesmettingen. Een verklaring daarvoor heeft de GGD niet. De GGD, gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond overleggen maandag over de situatie in de regio.

12.00

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment dertien coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er twee minder dan een week geleden. Van de dertien patiënten liggen er vijf op de intensive care, twee meer dan een week geleden, zo laat een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maandagochtend weten.

Ook liggen er volgens haar 44 mensen in Brabantse ziekenhuizen die ervan worden verdacht het coronavirus onder de leden te hebben. Dat zijn er zeventien meer dan een week geleden. Vier van deze 44 patiënten liggen op de intensive care, alle anderen op een normale verpleegafdeling.

Volgens het ROAZ is de verontrustende berichtgeving van afgelopen week over een toename van het aantal besmettingen nog niet terug te zien in het aantal opnames in de Brabantse ziekenhuizen. “Er is nog geen trend te zien”, licht ze toe.

11.44

De toename van het aantal coronabesmettingen in België is 'zorgwekkend'. "Het zal een tijd duren om de situatie weer op orde te krijgen", dit zei een woordvoerder maandag op een persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. De Nationale Veiligheidsraad zit sinds maandagochtend bijeen om zich te beraden op strengere maatregelen.

Het aantal besmettingen nam in een week tijd toe met 71 procent tot gemiddeld 229 per dag. Vooral in de provincie Antwerpen is sprake van een sterke toename, maar ook in de rest van het land is de stijging 'beduidend'. In de stad Antwerpen is het sinds maandag verplicht een mondkapje op zak te hebben, zodat dat op drukke plekken opgezet kan worden.

09.00

Bij een nertsenbedrijf in Oploo is het coronavirus vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw maandagochtend bekendgemaakt. In totaal zijn nu 26 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Het bedrijf in Oploo, gemeente Sint-Anthonis, wordt maandagochtend geruimd.

05.48

De coronacrisis veroorzaakt een toeloop op te koop staande vakantiehuizen in Nederland, die voor hogere prijzen van de hand gaan. Vooral vrijstaande, grotere recreatiewoningen zijn gewild, ook op plekken waar ze al jaren te koop stonden. Dat schrijf het FD.

03.30

Nederlanders met een buitenlandse liefde kunnen hun vriend of vriendin weer naar Nederland laten komen. Vanaf maandag wordt het inreisverbod versoepeld voor buitenlanders die een relatie hebben met een Nederlander, maar door coronamaatregelen het land niet meer in mochten.

03.30

Bij de rechtbank in Den Haag dient maandagochtend een kort geding van twee slachterijen die van de NVWA geen toestemming hebben gekregen om in de aanloop naar het offerfeest ritueel te slachten. Hun plan van aanpak om de coronaregels te kunnen naleven is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit afgekeurd. Slachthuizen moeten tijdens het offerfeest extra maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

03.28

Een derde van de middelbare scholen gaf dit jaar alle examenkandidaten een diploma, zeker vijf keer meer dan normaal. Extra studietijd vanwege de coronacrisis en meer herkansingen leidden tot die hoge score na het schrappen van het centraal examen. Dat blijkt uit een steekproef van het AD onder ongeveer een kwart van alle middelbare scholen.

01.13

Een ampul antistoffen uit het bloed van ex-coronapatiënten kan preventief of net na infectie met het virus via een infuus worden toegediend om passief immuun te blijven. Er zijn alleen veel meer donoren nodig, benadrukt hoogleraar infectieziekten en microbiologie Hans Zaaijer in De Telegraaf.

00.25

Het zeehondencentrum in het Groningse dorp Pieterburen sluit tijdelijk haar deuren voor bezoekers omdat een vrijwilliger uit Zwitserland met het coronavirus is besmet. Uit voorzorg zullen alle zestien vrijwilligers in quarantaine gaan, laat het Zeehondencentrum weten. "Verdere maatregelen zullen in nauw overleg met de GGD worden genomen."