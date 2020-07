Cor is boos en verdrietig: 'De gemeente Oss had mijn broer moeten helpen'

Cor den Dekker wil dat burgemeester Wobine Buijs verantwoording aflegt. vergroot

Familie en vrienden van de omgekomen Arie den Dekker zijn maandagavond rond half zes samengekomen bij het gemeentehuis in Oss. Ze zijn kwaad over de dood van Arie en wilden een gesprek met de burgemeester. “De gemeente komt hier niet goedkoop vanaf. Ze hebben Arie aan het lijntje gehouden”, zegt Cor den Dekker na de dood van zijn broer, die zichzelf maandagochtend in brand stak voor het gemeentehuis.

Bij aankomst van de groep bleek het gemeentehuis al dicht. “Ik kom dinsdag terug en ga dan boven naar de burgemeester, als zij niet naar beneden komt. Dan kunnen er twintig of vijftig politieagenten komen, dat interesseert me niets. Ik heb me altijd ingehouden. Maar wat er nu gebeurd is met mijn broer, dat is niet goed te keuren.”

Arie den Dekker overleed maandag nadat hij ernstig gewond raakte bij het gemeentehuis van Oss. Hij stak zichzelf in brand en deed dat volgens zijn advocaat uit wanhoop.

Broer Cor geeft burgemeester Wobine Buijs de schuld van de dood van zijn broer. "Arie is helemaal doorgedraaid. Ze hebben hem zo lang aan het lijntje gehouden. Ze hadden hem een huisje moeten geven, waar hij met wat honden kon wonen."

Den Dekker was dakloos, nadat hij eerder in een getuigenbeschermingsprogramma kwam. Hij belde in juni 2018 de politie, nadat hij schoten had gehoord. Het bleek om de moord op Peter Netten te gaan.

Criminelen probeerden daarna Arie den Dekker te vermoorden. Hij ging van verblijfplaats naar verblijfplaats, totdat hij een keer ergens vertelde in een beschermingsprogramma te zitten. Dat mag niet, dus verviel de hulp van het Openbaar Ministerie.

Van de gemeente Oss mocht hij echter ook niet in zijn oude gemeente gaan wonen omdat de kans op een aanslag te groot was. Den Dekker klopte verschillende keren aan voor hulp. Zo overgoot hij zichzelf een keer met koeienstront, omdat hij 'als stront werd behandeld'.

Volgens zijn broer Cor heeft de gemeente beloftes over een woning aan Arie gedaan die ze niet is nagekomen. "Ik heb de gemeente al vaker verteld dat ze mijn broer moesten helpen. Ze hebben een zorgplicht. Mijn broer was een jongen die fouten in zijn leven heeft gemaakt, maar dat is het verleden. De gemeente heeft zelfs eens de politie bij me langs gestuurd omdat ze wilden controleren of Arie niet bij mij binnen was."

Wobine Buijs bracht eerder op de dag een videoverklaring uit, waarin ze zegt dat de situatie verschrikkelijk is. "We zijn jarenlang met het Openbaar Ministerie en de politie bezig geweest om deze man te helpen. Dat heeft ontzettend veel tijd, inspanningen en geld gekost. En ergens heb je altijd het idee dat het moment kan komen dat het niet gelukt is. Dat is dus vandaag gebeurd. We wensen de familie veel sterkte."

