Oss neemt afscheid van Arie den Dekker, erehaag van 250 man

Oss neemt afscheid van Arie den Dekker. Met een erehaag en fakkels brachten zo’n 250 mensen zaterdag een laatste groet aan de Ossenaar, die zichzelf maandag in brand stak bij het gemeentehuis. Een laatste wanhoopsdaad om de gemeente te bereiken na een lange strijd.

Arie voelde zich in de steek gelaten door justitie en de gemeente Oss. Hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma terecht nadat hij een verklaring had afgelegd over een liquidatie in 2018. Dit liep mis omdat hij zijn mond voorbij praatte. Hij raakte dakloos en zwierf van plek naar plek.