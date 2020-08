Oss neemt afscheid van Arie den Dekker met erehaag van 250 man: 'Indrukwekkend'

Een erehaag voor Arie. vergroot

Oss neemt afscheid van Arie den Dekker. Met een erehaag en fakkels brachten zo’n 250 mensen zaterdag een laatste groet aan de Ossenaar, die zichzelf maandag in brand stak bij het gemeentehuis. Een laatste wanhoopsdaad om de gemeente te bereiken na een lange strijd.

"Ze beloofden die man van alles, maar ze hebben niks gedaan. Ze hebben 'm gewoon naar de klote geholpen", vertelt een oud-buurvrouw. Ook zij bracht een laatste eerbetoon bij het gemeentehuis. Ze is woedend op de gemeente Oss en de manier waarop ze Arie hebben behandeld.

Met haar vele anderen die er staan. "Ze hebben hem gewoon laten vallen", vertelt de zus van Arie. "Hoe hard hij ook om hulp riep", vult haar dochter aan.

'Mooi afscheid'

"We kunnen niks meer doen. Alleen zorgen dat het, ondanks al het verdriet, toch nog een mooie dag en afscheid wordt", vertelt ze. Op de vraag wat ze het meest aan hun broer en oom gaan missen, is het antwoord simpelweg 'alles'.

De rouwwagen reed over de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In een stoet liepen familie en vrienden erachteraan met fakkels in hun hand. Langs de kant stonden veel mensen die ernaar keken. 'Indrukwekkend', werd het genoemd. En iets om 'nooit te vergeten'.

Arie voelde zich in de steek gelaten door justitie en de gemeente Oss. Hij kwam in een getuigenbeschermingsprogramma terecht nadat hij een verklaring had afgelegd over een liquidatie in 2018. Dit liep mis omdat hij zijn mond voorbij praatte. Hij raakte dakloos en zwierf van plek naar plek.

Strontgooier

De Ossenaar hield meerdere protestacties omdat hij weer een eigen huis wilde. Hij gooide stront en afval over zich heen op het gemeentehuis. Om de boodschap over te brengen dat hij ook werd behandeld als stront. Bij de laatste actie nam hij drastischere maatregelen. Hij nam een brandbare vloeistof mee en stak die aan.

Mensen wachtten de rouwwagen op met fakkels. vergroot

Aanslagen

Arie legde een verklaring af in de zaak Peter Netten. Die werd vlakbij zijn huis doodgeschoten. Na de verklaring werden er aanslagen op de Ossenaar gepleegd. Zijn huis werd in brand gestoken. Bij de eerste brand, op 13 september 2018, liep zijn woning slechts lichte schade op. De tweede keer, drie dagen later, brandde zijn huis compleet uit. Zijn honden kwamen daarbij om het leven.

De uitvaart van Arie was zaterdagmiddag in besloten kring. Vanwege corona konden hier niet veel mensen bij zijn. Vandaar dat het idee ontstond voor de erehaag bij het gemeentehuis.

Een laatste groet met fakkels voor Arie. vergroot

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

