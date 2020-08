Café Time Out! weer open na verboden dansje: 'Dit is niet te voorkomen'

Café Time Out! is sinds maandagmiddag weer open. vergroot

Een spontaan dansje van een paar klanten heeft afgelopen weekend geleid tot gedwongen sluiting van café Time Out! in Roosendaal. Politie en handhavers grepen vrijdagavond in, toen een paar klanten stonden te dansen. Dat is in strijd met de coronaregels voor de horeca. Volgens café eigenaar Kees van Overveld was het dansje niet te voorkomen en is de sluiting niet eerlijk.

"Ze drinken wat, ze staan op en beginnen te dansen. Zoiets gebeurt in een fractie van een seconde en is niet te voorkomen", zegt de cafébaas. Hij baalt flink van de gedwongen sluiting. "Ik vind het wel een bepaalde willekeur. Zo is er altijd wel iets te vinden. Mijn beveiligers gingen er meteen naar toe, maar zoiets kan je niet meteen corrigeren."

'Laat de overheid daar maar eens controleren'

Kees vindt het onbegrijpelijk dat de reguliere horeca zo streng wordt aangepakt bij de minst of geringste overtreding. Dat terwijl overal thuisfeestjes worden gehouden, waar niemand zich aan de regels houdt. "Laat de overheid daar maar eens controleren."

Eigenaar Kees van Overveld vindt dat zijn café wel heel hard wordt aangepakt.

Hoe groot de schade is, kan de ondernemer niet precies zeggen. Maar zeker is dat hij heel wat omzet heeft misgelopen. Bovendien heeft Kees ook een discotheek en nachtcafé die sinds maart al zijn gesloten. Iedere cent omzet kan hij dus goed gebruiken.

'Het wordt er niet leuker op'

Voorbijgangers en klanten hebben geen goed woord over voor de gedwongen sluiting. "Het is hier geen België, dit slaat nergens op", zegt een voorbijganger. Klanten denken dat de gemeente Roosendaal gewoon een voorbeeld wilde stellen: zo van kijk, we treden hard op. Muziekcafé Time Out! trekt vooral veertigplussers die alleen komen voor gezelligheid en de muziek.

Deze keer krijgt de Time Out! geen boete, maar bij een volgende overtreding wordt dat vierduizend euro. Nu maar hopen dat er voorlopig niet meer gedanst wordt, aldus Kees. "Al is dat onnatuurlijk, want je wilt dat mensen plezier hebben. Het wordt er niet leuker op."

