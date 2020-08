Alle geteste dieren bij nertsenbedrijf Rijkevoort hadden corona: ‘We waren er laat bij’

De fokkerijen worden geruimd door de NVWA (archieffoto). vergroot

Onderzoeker Wim van der Poel van de Wageningen Universiteit is bezorgd over de meest recente coronabesmetting die is vastgesteld op een nertsenbedrijf in Rijkevoort. Dat bedrijf was in zijn woorden namelijk ‘heel sterk positief’. “Alle dieren die we daar hebben getest bleken besmet te zijn”, geeft hij aan.

“Dat betekent dat we er op dit bedrijf vrij laat bij waren. Het virus heeft dus langere tijd kunnen rondwaren wat het risico op verder verspreiding vergroot”, legt Van der Poel uit. Het Ministerie van Landbouw bracht de besmetting op 30 juli naar buiten.

'Risico blijft bestaan'

Het is nu volgens de onderzoeker afwachten of de onlangs opnieuw aangescherpte regels door het ministerie effect hebben. Dat zal blijken als er in de komende tijd nog besmette bedrijven bij komen. Dat risico blijft volgens de Wageningse onderzoeker altijd bestaan. “Zeker nu het virus bij mensen weer oplaait”, zegt hij.

Van der Poel verwacht vóór half augustus nog geen nieuwe maatregelen voor nertsenbedrijven. Enkele weken geleden adviseerde het speciale Outbreak Management Team-Zoönosen het ministerie immers nertsenbedrijven preventief te gaan ruimen als er na half augustus nog nieuwe besmettingen bij komen.

Vijf clusters

De 27 nertsenbedrijven, waarvan 23 in Brabant, die tot nu toe besmet zijn verklaard zijn volgens de onderzoeker te verdelen in vijf clusters. Dat betekent dat de bron van de besmetting binnen die clusters dezelfde is, zo is uit onderzoek gebleken.

Die bron kan een medewerker of een bezoeker zijn die het virus op de verschillende bedrijven heeft binnengebracht. “Denk aan een leverancier die op verschillende bedrijven is geweest”, legt Van der Poel uit. Maar het kan ook komen doordat een dier of mest van het ene naar het andere bedrijf is gebracht.

Mens op nerts

De allereerste besmettingen op nertsenbedrijven zijn veroorzaakt door overdracht van mens op nerts, gaat Van der Poel verder. “Dat weten we zeker omdat we vast kunnen stellen dat bijvoorbeeld een medewerker van een bedrijf eerder besmet was dan dat er nertsen besmet waren, en het virus duidelijke overeenkomsten vertoonde. Bij latere besmettingen kunnen we de bron niet meer precies achterhalen. Maar we zien dus wel verbanden tussen de besmettingen op verschillende bedrijven.”

Wanneer nertsen overlijden aan het virus dan is in bijna alle gevallen een ernstige longontsteking de doodsoorzaak. Dit is volgens Van der Poel inmiddels ook uit onderzoek gebleken.

