Coronanieuws: virus is volgens premier Mark Rutte bezig met 'een gevaarlijke opmars'

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis.

De hoofdpunten:

Premier Rutte en minister De Jonge hebben donderdagavond voor het eerst in zes weken een persconferentie. Dit nu het aantal besmettingen oploopt.

De afgelopen 24 uur zijn er 601 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus.

20.00

In een reactie meldt Theo Weterings, namens de drie Veiligheidsregio's, dat er zeker meer gehandhaafd zal worden in uitgaansgebieden en wijken. De burgemeester van Tilburg spreekt van 'forse maatregelen'. Hij beloofde dat er 'sneller op meldingen' zal worden gereageerd. "Boa's en agenten zullen dus meer op straat te zien zijn. De kans op boetes zal toenemen", aldus Weterings.

De burgemeester wees ook op eventuele maatregelen rondom voetbalwedstrijden. Weterings meldde verder dat hij gaat overleggen met studentenverenigingen over een eventuele aanpassing van de introductie-activiteiten. Hij kan zich voorstellen dat de alternatieve ontgroening voor betrokkenen een 'fikse domper' zal betekenen.

19.40

Op 12 augustus komt er een portal waar mensen kunnen inloggen om hun testuitslag te zien, zei minister De Jonge donderdagavond.

19.36

De GGD gaat telefonisch controleren of reizigers die terugkomen uit landen met een oranje reisadvies twee weken in quarantaine gaan.

19.35

Er komt een coronateststraat op Schiphol. Daarna volgt Eindhoven Airport waarschijnlijk snel, zegt burgemeester Theo Weterings tegen Omroep Brabant.

19.22

Rutte heeft het over een aantal zorgwekkende trends: "Het aantal testen neemt af, het aantal besmettingen neemt toe en contactonderzoek wordt lastiger. Jongeren houden zich meer dan gemiddeld niet aan de regels", aldus Rutte tijdens de persconferentie.

19.10

De introductieweken van studenten gaan er anders uitzien. Universiteiten, hogescholen en MBO's moeten de introactiviteiten zoveel mogelijk online organiseren. Fysieke activiteiten mogen alleen op anderhalve meter afstand in kleine groepjes. Ontgroeningen mogen niet plaatsvinden.

19.10

Er komen strengere regels in de horeca. "Het naleven van de regels in de horeca moet strakker", aldus Rutte. Men moet reserveren, zich aan een zitplek houden en vooraf naam en contactgegevens noteren. Ook kunnen horecagelegenheden, pretparken of musea twee weken op slot gaan als meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden.

19.05

Mensen leven de coronamaatregelen slechter na, zegt Mark Rutte. "Dat zien we terug in de recente uitbraak. Het virus komt als ongenode gast mee achter de voordeur. Denk dus niet: ik kan gerust schouder aan schouder met familie, vrienden of buren op de bank zitten", zei hij. De premier doet ook een specifieke oproep aan jongeren: "Als jullie regels aan de laars lappen, zitten we binnenkort allemaal weer binnen. Corona is niet voorbij."

19.00

De persconferentie is begonnen. Mark Rutte begint met het uiten van zijn medeleven aan de slachtoffers van de ramp in Beiroet. "Het virus is bezig met een gevaarlijke opmars", zei hij vlak daarna. Rutte wil geen tweede lockdown, 'maar dat gaat niet vanzelf', waarschuwt de premier.

18.55

Burgemeester Depla van Breda wil dat het kabinet mogelijkheden biedt om snel lokaal in te kunnen grijpen bij een plotselinge stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat zegt hij in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. Depla wil graag een soort 'regionale gereedschapskist' met maatregelen die snel genomen kunnen worden. Nu kunnen politie en marechaussee geen mensen terugsturen. Depla wil dat ze die mogelijkheid wel krijgen als er lokaal of regionaal besmettingshaarden zijn.

17.50

Het aantal coronabesmettingen wereldwijd stijgt gestaag. Om de paar dagen komen er een miljoen nieuwe gevallen bij. Inmiddels zijn sinds de corona-uitbraak ruim 19 miljoen infecties geregistreerd. Er wordt ook steeds meer getest. Van de personen die besmet raakten, overleden er ruim 712.000.

16.40

Na een paar dagen van stijging is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen donderdag iets gedaald. Intensive cares en verpleegafdelingen behandelen in totaal 108 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat zijn er tien minder dan op woensdag en één minder dan op dinsdag en maandag.

15.52

In aanloop naar de persconferentie van premier Mark Rutte donderdagavond, blijkt dat het vertrouwen in het overheidsbeleid rondom het coronavirus flink is afgenomen. Ook hebben mensen bijzonder weinig vertrouwen in het naleven van eventuele scherpere coronamaatregelen. Dat stelt Hart van Nederland op basis van onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim tweeduizend Nederlanders.

15.50

De 601 meldingen van nieuwe besmettingen is het hoogte aantal sinds 26 april. In de afgelopen week zijn er iets meer dan 3000 nieuwe besmettingen gemeld.

15.09

Ze gaan toch door, de introductieweken voor nieuwe studenten op universiteiten en hogescholen. Althans, dat melden Haagse bronnen volgens de NOS. De organisatoren moeten zich wel aan bepaalde beperkingen houden. Woensdag werd nog 'door Haagse bronnen' gemeld dat de introductieweken volledig verboden zouden worden. Naar verluidt worden de beperkingen vanavond aangekondigd tijdens de persconferentie van het kabinet.

14.40

“We zouden dit jaar al geen grote bijeenkomsten en festivals hebben”, laat een woordvoerder van Fontys Hogescholen weten over het annuleren van introductieweken.

“Er staan wel wat offline momenten gepland. We moeten na vanavond even kijken of dat wel of niet kan. Maar de introductie was dus al grotendeels online, dus dat zou gewoon door kunnen gaan.”

14.16

De afgelopen 24 uur zijn 601 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 175 meer dan dinsdag. Toen lag dit aantal op 426. Dat blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het aantal ziekenhuisopnames is over heel Nederland met één gestegen.

13.50

Een streep zetten door de introductieweken voor studenten is een veel te rigoureuze maatregel, zegt Yorick van der Heiden, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen.

Volgens Haagse bronnen maakt het kabinet die maatregel donderdagavond bekend in een persconferentie over de aanpak van het coronavirus, melden verschillende media. "Een verkeerde manier om te proberen de problemen op te lossen. Een tegenslag en super vervelend voor studenten", aldus de voorzitter.

Volgens hem zijn er maanden aan voorbereidingen voorafgegaan om de introductieweken goed en veilig te laten verlopen, in overleg met gezondheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. "De studentengroepen zijn bijvoorbeeld kleiner zodat er voldoende afstand bewaard kan worden. Er worden geen grote feesten gegeven en programma's zijn aangepast".

12.29

Ruim 1,2 miljoen euro is beschikbaar gesteld om 34 theaters in het land coronaproof te maken. Het is het eerste bedrag dat Kickstart Cultuurfonds, een initiatief van de BankGiro Loterij en een groot aantal private fondsen, in een reeks van twaalf toekenningsrondes heeft bekendgemaakt. Zo krijgt Stichting Luxor Theater Rotterdam ruim 84.000 euro en gaat er meer dan 49.500 euro naar Stichting de Maaspoort Venlo.

11.47

Dan kijken we even kort over de Nederlandse grens: Duitsland begint zaterdag met het nieuwe testbeleid voor mensen die terugkeren uit risicogebieden in het buitenland. Zij moeten zich dan bij aankomst verplicht laten testen op het coronavirus, maakte minister van Volksgezondheid Jens Spahn bekend.

11.18

Er is nog geen sprake van een GGD-teststraat op Eindhoven Airport. Dit laat een woordvoerder van de GGD Brabant-Zuidoost donderdagochtend desgevraagd weten. Dit nadat naar buiten kwam dat het kabinet van plan is zo’n teststraat te openen op Schiphol. Een besluit dat waarschijnlijk vanavond in de persconferentie door premier Rutte en minister De Jonge bekend wordt gemaakt

Wanneer er ook op Eindhoven Airport zo’n teststraat zou komen dan hebben we hierover nog veel vragen, zegt de GGD-woordvoerder donderdag. Hoe moet de straat worden ingericht? En wie gaan we daar testen, iedereen die aankomt of alleen mensen met klachten?, geeft ze enkele voorbeelden van de vragen die de GGD heeft. Tegenover Eindhoven Airport zijn twee commerciële partijen overigens deze week begonnen met een corona-testpunt.

LEES OOK: Coronatesten bij Eindhoven Airport: vier uur later heb je de uitslag

10.41

Hoe viert Brabant in coronatijd vakantie? Blijven we thuis, kamperen we in eigen land of gaan we toch de grens over? Omroep Brabant vraagt het vandaag aan Joris (5), Wouter (8) en moeder Petra Nuijten-Thoen uit Wijbosch.

10.10

De gemeten zonnestraling lag 'tussen half maart en half juni ongeveer 2,5 procent hoger dan het gemiddelde over dezelfde periode in de afgelopen vier jaar'. "Sinds de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus werden afgekondigd, heeft dus meer zonnestraling het aardoppervlak kunnen bereiken", schrijft het KNMI na uit onderzoek met de TU Delft.

08.10

ING heeft in het tweede kwartaal vanwege de coronacrisis meer dan 1,3 miljard euro opzij moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Mede daardoor is de nettowinst van de bank met meer dan 79 procent gekelderd tot 299 miljoen euro.

De coronacrisis raakt het financiële concern sterk. Vanwege de economische neergang en onzekerheid die gepaard gaan met alle coronamaatregelen dreigen veel klanten, bijvoorbeeld bedrijven in de olie- en gassector, in problemen te komen.

06.00

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 114.000 hypotheken verstrekt. Dat is het hoogste aantal in één kwartaal sinds 2008. De toename is volgens deskundigen voor een groot deel te danken aan mensen die hun hypotheek oversloten of verhoogden voor bijvoorbeeld een verbouwing.

"Het lijkt erop dat veel mensen nu de tijd nemen om hun hypotheek te herzien, mogelijk in afwachting van een rentestijging, of die uitbreiden voor een verbouwing in deze coronatijd", verklaart consultancybureau IG&H de cijfers.

06.00

Niet alleen de supermarkten hebben tijdens de coronacrisis hun omzetten fors zien stijgen, ook de grote veilinghuizen Christies, Sothebys en Philips deden goede zaken. Kunstkopers blijken hun slag graag digitaal te slaan en dat bezorgde de veilinghuizen een recordomzet. Dit meldt verzekeraar Hiscox na onderzoek van kunstmarktanalysebureau ArtTactic.

05.12

Het aantal coronabesmettingen op Aruba blijft stijgen. Maandag en dinsdag werden tien besmettingen geregistreerd. Daar zijn woensdag 46 gevallen bij gekomen. De overheid raadt iedereen aan een mondkapje te dragen in de publieke ruimte, wanneer er geen afstand van 1.5 meter kan worden gehouden.

Een lijst met clubs en winkels is vrijgegeven waar mogelijke besmettingen hebben plaatsgevonden. Mensen die in de afgelopen veertien dagen een van de gelegenheden hebben bezocht, wordt gevraagd vrijwillig in quarantaine te gaan.

03.30

Premier Mark Rutte bespreekt donderdag met de meest betrokken ministers hoe de hernieuwde opmars van het coronavirus kan worden gestopt. Zorgen zijn er vooral over studenten en over vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden. Na afloop van het beraad geeft Rutte samen met 'coronaminister' Hugo de Jonge een persconferentie, de eerste in anderhalve maand.

Volgens Haagse bronnen overweegt het kabinet ernstig een streep te zetten door de introductieweken voor studenten. Voor terugkerende vakantiegangers wordt volgens ingewijden mogelijk een teststraat ingericht op Schiphol. Daar kunnen reizigers zich dan vrijwillig en laagdrempelig laten testen. Voor terugkeerders uit risicolanden geldt een dringend advies om na terugkeer twee weken in quarantaine te gaan.

03.16

Scholen moeten dringend de ventilatie verbeteren voordat het winter wordt en de ramen niet meer open kunnen. Die verbeteringen zijn extra urgent nu over twee weken de eerste middelbare scholen weer volledig opengaan en het aantal coronabesmettingen oploopt. Dat stellen deskundigen in het AD.

Hoewel het volgens het RIVM onduidelijk is of aerosolen - kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen - een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus, denken steeds meer deskundigen dat dat wél het geval is. Een continue toevoer van verse lucht zorgt ervoor dat die kleine druppeltjes verdwijnen en het risico op besmetting verkleint.

Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven blijkt echter dat in zeker een kwart van de scholen de kwaliteit van de binnenlucht niet goed is. "Dat is zorgelijk. Met corona is juist goede ventilatie van groot belang", reageert Wim Zeiler, hoogleraar Installaties.