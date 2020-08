Coronanieuws: voor het eerst in zes weken weer persconferentie Rutte en De Jonge

Donderdag geven premier Rutte en coronaminister De Jonge weer een persconferentie. (Archieffoto: ANP / Bart Maat) vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis.

De hoofdpunten:

Premier Rutte en minister De Jonge geven vanavond voor het eerst in 6 weken weer een persconferentie. Dit nu het aantal besmettingen oploopt.

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment vijftien mensen opgenomen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld, vijf liggen op de ic.

De afgelopen 24 uur zijn er 426 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus.

07.10

ING heeft in het tweede kwartaal vanwege de coronacrisis meer dan 1,3 miljard euro opzij moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Mede daardoor is de nettowinst van de bank met meer dan 79 procent gekelderd tot 299 miljoen euro.

De coronacrisis raakt het financiële concern sterk. Vanwege de economische neergang en onzekerheid die gepaard gaan met alle coronamaatregelen dreigen veel klanten, bijvoorbeeld bedrijven in de olie- en gassector, in problemen te komen.

06.00

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 114.000 hypotheken verstrekt. Dat is het hoogste aantal in één kwartaal sinds 2008. De toename is volgens deskundigen voor een groot deel te danken aan mensen die hun hypotheek oversloten of verhoogden voor bijvoorbeeld een verbouwing.

"Het lijkt erop dat veel mensen nu de tijd nemen om hun hypotheek te herzien, mogelijk in afwachting van een rentestijging, of die uitbreiden voor een verbouwing in deze coronatijd", verklaart consultancybureau IG&H de cijfers.

06.00

Niet alleen de supermarkten hebben tijdens de coronacrisis hun omzetten fors zien stijgen, ook de grote veilinghuizen Christies, Sothebys en Philips deden goede zaken. Kunstkopers blijken hun slag graag digitaal te slaan en dat bezorgde de veilinghuizen een recordomzet. Dit meldt verzekeraar Hiscox na onderzoek van kunstmarktanalysebureau ArtTactic.

05.12

Het aantal coronabesmettingen op Aruba blijft stijgen. Maandag en dinsdag werden tien besmettingen geregistreerd. Daar zijn woensdag 46 gevallen bij gekomen. De overheid raadt iedereen aan een mondkapje te dragen in de publieke ruimte, wanneer er geen afstand van 1.5 meter kan worden gehouden.

Een lijst met clubs en winkels is vrijgegeven waar mogelijke besmettingen hebben plaatsgevonden. Mensen die in de afgelopen veertien dagen een van de gelegenheden hebben bezocht, wordt gevraagd vrijwillig in quarantaine te gaan.

03.30

Premier Mark Rutte bespreekt donderdag met de meest betrokken ministers hoe de hernieuwde opmars van het coronavirus kan worden gestopt. Zorgen zijn er vooral over studenten en over vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden. Na afloop van het beraad geeft Rutte samen met 'coronaminister' Hugo de Jonge een persconferentie, de eerste in anderhalve maand.

Volgens Haagse bronnen overweegt het kabinet ernstig een streep te zetten door de introductieweken voor studenten. Voor terugkerende vakantiegangers wordt volgens ingewijden mogelijk een teststraat ingericht op Schiphol. Daar kunnen reizigers zich dan vrijwillig en laagdrempelig laten testen. Voor terugkeerders uit risicolanden geldt een dringend advies om na terugkeer twee weken in quarantaine te gaan.

03.16

Scholen moeten dringend de ventilatie verbeteren voordat het winter wordt en de ramen niet meer open kunnen. Die verbeteringen zijn extra urgent nu over twee weken de eerste middelbare scholen weer volledig opengaan en het aantal coronabesmettingen oploopt. Dat stellen deskundigen in het AD.

Hoewel het volgens het RIVM onduidelijk is of aerosolen - kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen - een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus, denken steeds meer deskundigen dat dat wél het geval is. Een continue toevoer van verse lucht zorgt ervoor dat die kleine druppeltjes verdwijnen en het risico op besmetting verkleint.

Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven blijkt echter dat in zeker een kwart van de scholen de kwaliteit van de binnenlucht niet goed is. "Dat is zorgelijk. Met corona is juist goede ventilatie van groot belang", reageert Wim Zeiler, hoogleraar Installaties.