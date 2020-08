Coronanieuws: Breda gaat strenger controleren in horeca, mondkapjes voor medewerkers Beekse Bergen

Een ranger van De Beekse Bergen geeft uitleg over de olifanten (Foto: Libema) vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte gehouden van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis.

De hoofdpunten:

De afgelopen 24 uur zijn 519 mensen in heel Nederland positief getest op het coronavirus.

In Bergen op Zoom zijn er vijftien besmettingen bijgekomen, in Breda staat de teller in de afgelopen 24 uur op tien.

De persconferentie van premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge is donderdagavond gezien door ruim 3,5 miljoen mensen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

17.45

Vanaf 10 augustus gaan er een paar strengere maatregelen in bij de Efteling. Zo worden gasten voordat ze naar binnen gaan, beter gecheckt en moeten horecagasten zich registeren met naam en telefoonnummer. De Efteling laat momenteel de helft van het normale aantal bezoekers toe.

16.35

De gemeente Breda gaat strenger handhaven in de horeca. "De tijd van waarschuwen is op een gegeven moment voorbij. We gaan op een gegeven moment over tot sancties", laat een woordvoerder weten. De afgelopen dagen zijn verschillende overtredingen geconstateerd, maar er is nog niemand beboet. Wat die overtredingen precies zijn, wil de woordvoerder niet zeggen.

Breda gaat daarnaast extra inzet op regulering van het uitgaanspubliek. Burgemeester Paul Depla: “De oproep is nu echt ‘kappen met dat verslappen’. Het virus is nog niet klaar met ons."

Zowel horecapersoneel als handhavers gaan controleren of mensen wel op 1,5 meter afstand zitten op de terrassen. Vanaf dit weekend wordt daarom gestart met het invoeren van een verplichte looproute in de driehoek Visserstraat, Havermarkt en Haven. Daarbij wordt net als in de winkelstraten de weg verdeeld in twee helften. Mensen mogen op die route niet stilstaan.

16.20

Ziekenhuizen behandelen op dit moment 105 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat zijn er drie minder dan op donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalde van 29 naar 27. Op de verpleegafdelingen liggen 78 coronapatiënten, een minder dan op donderdag en tien minder dan op woensdag. Intensive cares behandelen vrijdag 564 mensen met andere aandoeningen, 34 minder dan op donderdag. Daarmee is het totaal aantal patiënten op de intensive care gezakt van 627 naar 591. Al sinds begin juni liggen er ongeveer 600 mensen op de intensive cares.

14.27

Nog steeds nemen de besmettingen in West-Brabant toe. In Bergen op Zoom zijn er vijftien besmettingen bijgekomen, in Breda staat de teller in de afgelopen 24 uur op tien. De afgelopen 24 uur zijn 519 mensen in heel Nederland positief getest op het coronavirus.

Dat zijn er 82 minder dan donderdag. Toen lag dit aantal op 601. Dat blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het aantal ziekenhuisopnames is over heel Nederland met vier gestegen en het aantal doden met vier.

13.53

De wens van burgemeester Depla om mensen uit oranje gebieden, zoals Antwerpen, uit Breda te weren, is juridisch niet haalbaar. Dat zegt hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer. Depla opperde donderdag tegen Omroep Brabant om mensen uit risicogebieden te weren in de strijd tegen het coronavirus. Hij gaf aan ‘meer instrumenten’ te willen: “Politie en marechaussee hebben nu alleen hun overredingskracht om mensen terug te sturen”.

12.15

De Club van Elf, die de belangen van de Nederlandse dagattractiebedrijven behartigt, is 'heel blij' met de oproep van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aan mensen om zich aan de coronamaatregelen te houden. "Duidelijk is dat de aandacht van het publiek de afgelopen tijd is verzwakt", zegt Dat zegt directeur Kees Klesman. "Het was dus tijd dat er een wake-upcall kwam van het kabinet om te voorkomen dat het virus zich weer uitbreidt."

11.59

Een reis- en annuleringsverzekering dekt claims vanwege het coronavirus niet altijd, waarschuwt het financiële klachteninstituut Kifid. Daar kwamen de afgelopen tijd veel klachten binnen over doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen vanwege de virusuitbraak. In drie gevallen concludeerde de geschillencommissie van Kifid dat de geclaimde annuleringskosten of extra reis- en verblijfkosten niet gedekt waren volgens de geldende verzekeringsvoorwaarden.

11.49

Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek heeft deze vrijdag een mondkapjesplicht ingevoerd voor medewerkers die contact hebben met gasten. Dit gebeurt vanwege het weer toenemende aantal coronabesmettingen in Nederland. "We hadden de parken al zodanig ingericht zodat bezoekers veilig en volgens de richtlijnen langs kunnen komen. Omdat we zien dat gasten het steeds lastiger vinden om zelf afstand te houden, voeren we deze mondkapjesplicht in. Voor de veiligheid en ook in de hoop zo nog meer bewustwording te creëren."

11.25

Op Eindhoven Airport was vrijdagochtend geen vliegverkeer mogelijk vanwege personeelstekort. Die leidde tot veel drukte op het vliegveld. Verschillende wachtende passagiers namen de anderhalvemeterregel en het voorschrift om mondkapjes te dragen niet hoog op, klaagden reizigers op het vliegveld. Ongeveer 1400 reizigers wachtten op Eindhoven Airport op hun vlucht.

De situatie op Eindhoven Airport. vergroot

11.05

De reisbeperkingen die vanwege het coronavirus zijn opgelegd, hebben desastreuze gevolgen voor de luchtvaart in Europa. Dat meldt brancheorganisatie ACI Europe op basis van cijfers uit het tweede kwartaal. Het passagiersverkeer op Europese luchthavens kwam in het tweede kwartaal bijna volledig tot stilstand met een daling van 96,4 procent vergeleken met een jaar eerder.

10.11

De gezamenlijke veiligheidsregio's zijn blij dat het kabinet hecht aan een gezamenlijke aanpak van het coronavirus. Het overkoepelende Veiligheidsberaad reageert daarmee op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, donderdagavond. "Tegelijkertijd ervaren we de meerwaarde van lokaal en regionaal maatwerk om coronabesmettingen op te sporen en tegen te gaan."

09.40

Wachten op privacy instellingen...

08.15

De helft van jonge artsen heeft in hun korte carrière al weleens overwogen het doktersvak te verlaten. Werkdruk, arbeidstijden en 'onaangename zorgcultuur' worden genoemd als belangrijkste redenen. Dit toont onderzoek aan onder jonge dokters in Nederland, uitgevoerd door de stichting De Jonge Dokter en onderzoeksbureau Sardes. Er deden 622 mensen aan mee.

08.13

De tijd van grote kantoren, waar mensen van negen tot vijf aanwezig zijn, is voorbij. Dat meldt vastgoedconcern JLL op basis van onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de kantorenmarkt bij 3000 klanten, waaronder Nederlandse multinationals. Het concern gaat ervan uit dat 30 procent van alle kantoorruimte in 2030 flexibel wordt gebruikt.

08.06

Geldverstrekkers van NHG-hypotheken willen coronaverklaringen en vragen om aanvullende vragenlijsten. Onder meer ING en ABN AMRO eisen ook een ondertekende coronaverklaring van de werkgever. Dat meldt RTL Nieuws, op basis van een rondgang langs geldverstrekkers. In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar het wegvallen van werk, of er kans is op werkloosheid of minder werkuren.

07.44

De persconferentie van premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge is donderdagavond gezien door ruim 3,5 miljoen mensen. De meesten keken via NPO1 (2,6 miljoen), gevolgd door RTL4 (657.000) en SBS6 (256.000), blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Wachten op privacy instellingen...

07.00

Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis in maart voor 22 miljard euro aan steun verleend aan bedrijven. Die kregen bijvoorbeeld uitstel van aflossingen of extra leningen. Al 158.000 bedrijven maakten daar gebruik van en 32.400 particulieren, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

06.45

De arbeidsinspectie gaat strenger handhaven op coronaregels op de werkvloer. Bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden tot en met 2 augustus bijna 2797 meldingen gedaan door werknemers vanwege het overtreden van die regels, zo meldt de Inspectie tegen BNR.

02.35

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus is de 19 miljoen gepasseerd. Dat komt naar voren uit een telling van persbureau AFP. Wereldwijd zijn er meer dan 700.000 doden als gevolg van de pandemie. Europa blijft de zwaarst getroffen regio met meer dan 200.000 doden sinds het virus eind vorig jaar voor het eerst in China opdook.

00.00

Op de Dam in Amsterdam heeft burgerorganisatie Containment Nu! donderdagavond een wake gehouden voor coronaslachtoffers. Enkele tientallen mensen hielden twee minuten stilte en staken duizenden kaarsjes aan onder de noemer 'Steek een kaarsje aan, niet een ander'.