Coronanieuws: 'Helft jonge artsen denkt weleens over stoppen'

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte gehouden van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis.

08.15 De helft van de jonge dokters heeft in hun korte carrière al weleens overwogen het doktersvak te verlaten. Werkdruk, arbeidstijden en 'onaangename zorgcultuur' worden genoemd als belangrijkste redenen. Dit toont onderzoek aan onder jonge dokters in Nederland, uitgevoerd door de stichting De Jonge Dokter en onderzoeksbureau Sardes. Er deden 622 mensen aan mee.

08.13 De tijd van grote kantoren, waar mensen van negen tot vijf aanwezig zijn, is voorbij. Dat meldt vastgoedconcern JLL op basis van onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de kantorenmarkt bij 3000 klanten, waaronder Nederlandse multinationals. Het concern gaat ervan uit dat 30 procent van alle kantoorruimte in 2030 flexibel wordt gebruikt.

08.06

Geldverstrekkers van NHG-hypotheken willen coronaverklaringen en vragen om aanvullende vragenlijsten. Onder meer ING en ABN AMRO eisen ook een ondertekende coronaverklaring van de werkgever. Dat meldt RTL Nieuws, op basis van een rondgang langs geldverstrekkers. In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar het wegvallen van werk, of er kans is op werkloosheid of minder werkuren.