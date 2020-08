Superhittegolf: Brabants maandrecord niet gesneuveld, topdrukte bij waterplassen

Topdrukte bij recreatieplas Hemelrijk in Volkel (foto: René van Hoof). vergroot

Het is ook deze zaterdag heet. Vrijwel overal in Brabant is het kwik naar tropische hoogte gestegen. In dit liveblog houden we bij wat deze hitte zoal met zich meebrengt.

21.29

In België is zaterdag voor het eerst de alarmfase van het ozon- en hitteplan geactiveerd. De meteorologische dienst KMI besloot daartoe doordat ook voor de komende dagen zeer hoge temperaturen worden verwacht in combinatie met hoge ozonconcentraties.

Dat betekent versterking van de al genomen maatregelen ter bescherming van met name ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen en sociaal geïsoleerde mensen.

Maatregelen die de verschillende overheden worden geacht te nemen zijn onder meer: toegang tot drinkwater garanderen, zeker in de grote steden, en voorkomen dat mensen in wachtrijen in de volle zon moeten staan.

Drinkwaterfonteinen die wegens corona gesloten waren, kunnen met gepaste hygiënische maatregelen weer worden opengezet. Cafés en restaurants worden aangemoedigd gratis drinkwater aan te bieden.

20.25

Je hoopt natuurlijk op lekker weer tijdens je bruiloft. Maar als je dan in de weersverwachting ziet dat het warmer wordt dan gewoon lekker warm, dat is dat ook niet goed. Rene en Alyssa de Wit uit Dinteloord trouwden zaterdag.

20.20

Warm of niet, de klusjes in huis gaan door.

20.14

Het Brabantse maandrecord van 36.6 graden is vandaag niet gesneuveld. In Gilze-Rijen werd het 36.2 graden, het was daarmee het warmste meetstation in Brabant. In Volkel was het net zo warm.

In Woensdrecht bleef de thermometer steken op 35.7 graden en in Eindhoven op 35.9 graden.

20.08

Spontaan een duik gaan nemen bij recreatiepark Hemelrijk in Volkel is er bij deze tropische temperaturen niet bij. Wie wil zwemmen moet online reserveren. Bij deze hittegolf liefst dagen van te voren, want vol is vol. "Wij moeten constant nee verkopen", zegt Hemelrijk-directeur Ton Derks.

20.01

Het is bloedheet, maar in Hoogerheide zit een deel van de inwoners zonder water. Rond vijf uur brak de waterleiding bij de KLM-laan en dat probleem is nog niet verhopen. Later ging ook de gasleiding nog kapot.

De verwachting is dat de gasleiding rond 21. 00 uur gerepareerd is, de waterleiding rond 23.00 uur. Er is een watertappunt ingericht in Laan Olieslagers.

19.58

Het is deze zaterdag volgens Weeronline in De Bilt officieel de warmste 8 augustus ooit gemeten. Bovendien is het de warmste dag van dit jaar. Het werd 34,6 graden. Ook was het de twee na warmste dag ooit gemeten in augustus.

Op sommige plekken steeg zaterdagochtend de temperatuur met één graad per 10 minuten. Op veel plaatsen in Brabant werd het 36 tot 37 graden. De hoogst gemeten temperatuur van zaterdag was 37,0 graden in het Limburgse Arcen.

Ook de komende dagen blijft het zeer warm met maxima van 33 tot 34 graden. In het zuidoosten wordt het met 37 graden het warmst. Aan de noordwestkust is het 29 graden. Vanaf zondag kunnen we spreken van een officiële hittegolf en mogelijk komen er nog meer datum-warmterecords.

16.10

Morgen gaat het mogelijk af en toe regenen.

16.04

Veel mensen zoeken naar koele plekjes.

15.58

Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland in de loop van de avond sterk zal verminderen of helemaal zal wegvallen, als er niet meteen minder drinkwater wordt verbruikt. Het bedrijf wil dat de klanten stoppen met tuinen sproeien, zwembadjes vullen en autos wassen. Daarnaast moet iedereen kort douchen en alleen s nachts de wasmachine inschakelen.

Vitens voorziet 5,8 miljoen huishoudens in vijf provincies van drinkwater. Sinds donderdag, de eerste warme dag, wordt er 30 tot 50 procent meer drinkwater verbruikt, aldus het bedrijf.

Gewoonlijk is 1 miljard liter water per dag voldoende om iedereen van drinkwater te voorzien, maar zaterdag was al 1,3 tot 1,5 miljard liter nodig.

In Brabant is Brabant Water verantwoordelijk voor het drinkwater, dat bedrijf heeft nog geen waarschuwing gegeven.

15.52

Hadden we al gezegd dat het warm was? Rond 15.20 uur was het kwik al gestegen naar 35.9 graden in Gilze-Rijen, 35.6 in Eindhoven, 35.5 in Woensdrecht en 35.6 in Volkel. Maar mogelijk wordt het nog warmer.

15.43

In de Tilburgse Piushaven zoeken mensen naar verkoeling.

15.40

Het lijkt erop dat strandgangers voorzichtiger zijn als ze de zee in gaan en ook beter geïnformeerd zijn over de gevaren. Dat zegt een woordvoerder van de Reddingsbrigade.

Het vermoeden bestaat dat het recente nieuws over verdrinkingen door met name muien en ook het drama dit jaar bij Scheveningen waarbij vijf surfers tegelijk omkwamen een rol spelen, ook al is dat niet helemaal met zekerheid te stellen.

De Reddingsbrigade ziet echter het aantal bezoeken aan de eigen website met voorlichting over de gevaren van de zee flink toenemen. Bovendien zijn de aantallen keren dat de brigade om hulp wordt gevraagd, lager dan tijdens de hittegolf van juli 2019 "terwijl de stranden nu toch overvol zijn".

14.49

Vanwege de aanhoudende hitte zijn de Eindhovense milieustraten op de locaties Acht en Lodewijkstraat van maandag 10 tot en met zaterdag 15 augustus van negen uur 's ochtends tot een uur 's middags geopend. "Met aanhoudende temperaturen van zo'n 35 graden is het niet verantwoord voor de medewerkers van de milieustraten om op het heetst van de dag te werken", legt de gemeente uit.

14.03

Het is op deze tropische dag topdrukte bij recreatieplas Hemelrijk in Volkel. Wie wil komen zwemmen moet dagen van tevoren reserveren. Vanwege het coronavirus mogen er maximaal zesduizend mensen naar binnen in plaats van negenduizend.

13.53

Zwembad Wolfslaar in Breda laat sinds twaalf uur zaterdagmiddag geen nieuwe badgasten meer toe. Het zwembad is vol. "Vanwege de coronamaatregelen, om jullie veiligheid te kunnen blijven garanderen." Ook zwembad Zegenwerp in Sint-Michielsgestel moet sinds twaalf uur badgasten teleurstellen. "Het is erg druk in ons zwembad en het maximaal te ontvangen bezoekers is bereikt. Wij verwelkomen je graag op een ander moment in ons zwembad!"

13.22

Hoe houd jij je hoofd koel vandaag? Op Facebook vragen we hoe Brabanders omgaan met de hitte. En dat blijken ze goed te kunnen. Lucy de Wit heeft haar hondje zwembandjes omgedaan. Zo blijft 'ie lekker koel. Heb je ook een leuke foto? Zet 'm dan op Facebook.

12.45

Zoals voorspeld is het dagrecord voor onze provincie verbroken. In 2003 werd het in Volkel 34,3 graden, rond kwart voor een was het in Gilze-Rijen al 34,5 graden. Landelijk werd ook een warmterecord geregistreerd. In De Bilt was het kwik om 11.40 uur al gestegen naar 33,1 graden en daarmee werd officieel de warmste 8 augustus ooit gemeten, meldt Weeronline. De temperatuur loopt zaterdagmiddag verder op. En het blijft heet de komende dagen, er wordt niet voor niets gesproken van een superhittegolf.

12.07

Vanwege de aanhoudende tropische temperaturen blijven de ozonconcentraties de komende dagen in het gehele land hoog. Naar verwachting blijft de luchtkwaliteit 'slecht' en lokaal zelfs 'zeer slecht'. Vooral in Zuidwest-Nederland is de luchtkwaliteit naar verwachting 'zeer slecht' vanwege smog door ozon, meldt het RIVM.

10.50

De temperatuur stijgt hard deze zaterdagochtend. Tegen elf uur was het al 31 graden in Gilze-Rijen, maar ook in Woensdrecht was het rond die tijd al tropisch (30,7).

10.30

Het is niet alleen druk op de wegen naar het strand. Ook in de buurt van de Galderse Meren bij Breda staat er veel verkeer. Mensen die nog in of bij deze plassen willen genieten van het weer, kunnen het schudden. De gemeente Breda adviseert het vertier elders te gaan zoeken.

10.15

Op de wegen naar sommige badplaatsen zijn zaterdag vóór tien uur al files ontstaan. Wie met de auto op weg is naar Castricum, Bloemendaal, Zandvoort of Rockanje moest toen al rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 25 minuten, aldus de ANWB. Dat betekent niet dat strandgangers elders wél 'fluitend kunnen 'doorrijden', aldus een woordvoerder. Het is volgens verwachting overal richting zee druk op deze warme dag. Harald Bermann, waarnemend voorzitter Veiligheidsregio Zeeland, vindt dat mensen gewoon weg moeten blijven: "Ik roep iedereen op om niet tegelijkertijd naar de drukke stranden te rijden. Wees je bewust van de hitte, maar ook van de coronamaatregelen!"

7.45

In het zuiden van ons land kan het kwik zelfs stijgen naar 37 graden. Daarom heeft het KNMI code oranje afgegeven voor Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Zeeland. Die waarschuwing is zaterdagochtend ingegaan en geldt tot zondagavond. "Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving. Neem maatregelen: drink voldoende. Houd uzelf en uw woning koel. Beperk lichamelijke inspanning. Neem water mee op reis", adviseert het KNMI.

7.30

Het hete weer kan net als eerder deze week tot drukte op de wegen naar de stranden leiden. Uit voorzorg is een aantal parkeerplaatsen en wegen afgesloten. Hou de verkeersinformatie in de gaten, of blijf thuis. Gelukkig is de Merwedebrug over de snelweg A27 weer open.

