Superhittegolf: code oranje tot zondagavond in Brabant en aanval op hitterecord in Volkel

Ondanks alle risico's blijft zwemmen in open water en rivieren héél populair.

Het wordt ook deze zaterdag heet. Vrijwel overal in Brabant zal het kwik naar tropische hoogte stijgen. In dit liveblog houden we bij wat deze hitte met zich meebrengt. De kans is groot dat het dagrecord voor onze provincie zal worden verbroken. In 2003 werd het in Volkel 34,3 graden.

7.45

In het zuiden van ons land kan het kwik zelfs stijgen naar 37 graden. Daarom heeft het KNMI code oranje afgegeven voor Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Zeeland. Die waarschuwing is zaterdagochtend ingegaan en geldt tot zondagavond. "Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving. Neem maatregelen: drink voldoende. Houd uzelf en uw woning koel. Beperk lichamelijke inspanning. Neem water mee op reis", adviseert het KNMI.

7.30

Het hete weer kan net als eerder deze week tot drukte op de wegen naar de stranden leiden. Uit voorzorg is een aantal parkeerplaatsen en wegen afgesloten. Hou de verkeersinformatie in de gaten, of blijf thuis. Gelukkig is de Merwedebrug over de snelweg A27 weer open.

