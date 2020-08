Coronanieuws: 'Zorg voor regionale voorraden beschermingsmiddelen'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze maandag valt er veel te melden over de verspreiding van het coronavirus en de aanpak hiervan. In deze blog houden we je op de hoogte.

'Huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers werken moeten beter beschermd worden bij een nieuwe golf coronabesmettingen.'

Volgens ouderenbond ANBO moet er een mondkapjesplicht komen in verpleeghuizen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

11.25

Er hebben zich vorige week landelijk bijna 99.000 mensen laten testen op het coronavirus, drieduizend minder dan een week eerder. Het aantal uitgevoerde tests leek fors te dalen, maar in de loop van vorige week kwam een herstel. GGD GHOR Nederland weet niet of het herstel komt door een noodoproep van deze overkoepelende organisatie, door de coronacijfers waar het RIVM een dag later mee kwam of door de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge donderdag.

11.09

De overslag in de zeehaven van Amsterdam en andere havens in het Noordzeekanaalgebied daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna elf procent als gevolg van de coronacrisis. "Voor het eerst in jaren is er sprake van een daling van de overslag in onze haven en die is meteen significant", reageert topman Koen Overtoom van havenbedrijf Port of Amsterdam. "Toch zijn wij niet pessimistisch."

10.51

Sinds het vliegverkeer weer op gang is gekomen, is het aantal meldingen over passagiers die zich misdragen in vliegtuigen flink toegenomen. Die misdragingen hangen vaak samen met de aan boord geldende coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van een analyse.

Wachten op privacy instellingen...

10.35

Huisartsen, verpleegkundigen en anderen die in de zorg werken, moeten beter beschermd worden bij een nieuwe golf coronabesmettingen. Daarvoor pleiten zes medische organisaties. Ze willen bijvoorbeeld dat er regionale voorraden van beschermingsmiddelen komen, zodat zorgpersoneel sneller de beschikking krijgt over mondkapjes, handschoenen, schorten en schermen in gebieden waar een uitbraak is.

10.00

Een groot feest op drie naast elkaar liggende binnenvaartschepen op de Nieuwe Merwede bij Dordrecht is afgelopen weekend vanwege het negeren van de coronavoorschriften door de politie beëindigd. Op een van de schepen draaide een deejay muziek in een partytent. Ruim vijftig pleziervaartuigen en zo’n 25 waterscooters lagen om de schepen heen en zo vierden in totaal zo’n 350 mensen feest. "In andere tijden wellicht een mooi beeld maar niet nu", benadrukt de politie.

Wachten op privacy instellingen...

09.00

Alle stads- en streekbussen en trams in ons land worden mogelijk nog vóór oktober voorzien van kuchschermen voor chauffeurs. Als die er zijn, mogen reizigers weer voorin instappen zodat betere controle mogelijk is en zwartrijden wordt tegengegaan. Ook worden er maatregelen genomen om extra te ventileren, verder zullen bussen vaker worden schoon gemaakt. Dit alles om besmettingen in het openbaar vervoer tegen te gaan, zo meldt branchevereniging OV-NL. De veranderingen komen er na een onderzoek dat door TNO is verricht.

08.02

Het Leidse biotechnologiebedrijf Pharming heeft een eerste patiënt behandeld in een uitgebreide studie naar een medicijn dat mogelijk helpt tegen corona. De beursgenoteerde onderneming werkt al langer aan een middel tegen het virus, waarbij wordt samengewerkt met het Universitair Ziekenhuis Bazel in Zwitserland. De bewuste patiënt ligt ook in Zwitserland. Hoe het met hem of haar gaat is niet duidelijk.

07.36

Universiteiten en hogescholen zullen maximaal dertig procent van hun onderwijs fysiek aanbieden komend jaar. Dat blijkt uit een rondgang van BNR langs verschillende onderwijsinstellingen. Daarbij krijgen eerstejaars vaak voorrang. Volgens Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten VSNU, is die dertig procent gebaseerd op een doorrekening van de anderhalvemeter-regel. "Alles is gericht op minimalisering van de studieachterstand."

7.00

Met ingang van deze maandag moeten horecagasten bij aankomst in een café of restaurant hun contactgegevens achterlaten. Ook wordt reserveren weer verplicht voor een bezoek aan restaurant of terras. Die maatregelen werden vorige week donderdag door premier Mark Rutte aangekondigd tijdens een persconferentie. Ze moeten het makkelijker maken om bron- en contactonderzoek uit te voeren na een lokale corona-uitbraak. Klanten zijn overigens niet verplicht om hun contactgegevens af te staan. Wel kan de horecaondernemer mensen weigeren die niet mee willen werken. In Breda bestaat aversie tegen deze nieuwste plannen.

5.00

De kans bestaat dat Bergen op Zoom de eerste stad in Brabant wordt waar een mondkapjesplicht wordt ingevoerd. Burgemeester Frank Petter deed die suggestie in gesprek met een verslaggever van het SBS6-programma Hart van Nederland. Hij beklaagde zich over het feit dat 'supermarkten steeds soepeler' worden. Wanneer het aantal besmettingen in Bergen op Zoom niet omlaag gaat, kan een mondkapjesplicht worden ingevoerd. “Misschien eerst in afgesloten ruimten,” aldus Petter, die zich ook bij Omroep Brabant bezorgd uitliet.