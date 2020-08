'Oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven komt na zes jaar vervroegd vrij met enkelband'

Johan van Laarhoven bij de rechtbank in Thailand (Foto: Youtube). vergroot

De voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven mag na ruim zes jaar de cel verlaten. Hij komt vervroegd vrij, met een enkelband. Dat meldt NRC.

Van Laarhoven mag volgens de krant op 28 augustus de gevangenis verlaten. Hij heeft dan ruim zes jaar vastgezeten. Van Laarhoven zit op het moment vast in de gevangenis in Vught. Eerder bracht hij jaren in de cel door in Thailand, waar hij werd opgepakt.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zou nu hebben ingestemd met het verzoek van de advocaten van Johan van Laarhoven om vervroegd vrij te laten. Volgens een van die advocaten, Gerard Spong, wordt die vrijlating over ongeveer tweeënhalve week verwacht. "We verwachten dat hij wordt vrijgelaten, maar er zijn nog geen schriftelijke bewijzen of bevestiging van het ministerie van Veiligheid en Justitie van," zegt Spong tegen Omroep Brabant.

75 jaar cel

Tilburger Van Laarhoven werd in Thailand veroordeeld tot 75 jaar cel voor witwassen. De Thaise autoriteiten gingen over tot vervolging van de Tilburger nadat justitie in Nederland een rechtshulpverzoek had ingediend. De Nederlandse justitie verdenkt hem ook van witwassen en belastingfraude en riep de hulp in van de Thai omdat Van Laarhoven daar woonde.

Van Laarhoven zat 5,5 jaar vast in een Thaise cel, onder erbarmelijke omstandigheden, voordat hij in januari van dit jaar naar Nederland kwam. Hij mocht de rest van zijn straf hier uitzitten. Naar Nederlandse maatstaven zou hij in augustus van volgend jaar voor vervroegde vrijlating in aanmerking komen.

Tukta van Laarhoven

Vorige maand werd de vrouw van Johan van Laarhoven, Tukta van Laarhoven, vrijgelaten in Thailand. Zij zat tot dat moment nog in dat land vast. Advocaat Geert-Jan Knoops zei toen al dat er ook nog druk werd gewerkt aan de vrijlating van Johan van Laarhoven. "Dat is een opdracht die nog voor ons ligt", zei de raadsman daarover toen.

