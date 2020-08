Smakenrad in Den Bosch mag na 14 dagen weer draaien

Het Smakenrad werd in juli geopend (archieffoto). vergroot

Het Smakenrad in Den Bosch mag vanaf vrijdag weer draaien. Het restaurant in een reuzenrad stond op last van de gemeente veertien dagen stil, na twijfels over de keuringscertificaten.

"We willen het graag van het hoogste punt van het rad schreeuwen", schrijven de initiatiefnemers in een reactie. "Wat hebben wij jullie gemist! Wij staan allemaal te popelen om jullie weer te mogen ontvangen!"

Op de Pettelaarse Schans staat sinds 1 juli een reuzenrad dat dienst doet als restaurant. Met ingang van 7 augustus moest de attractie per direct dicht, na twijfels over de keuringscertificaten. Die zorgen zijn nu dus weggenomen. De gemeente laat weten dat de ondernemer nu in bezit is van de juiste papieren.

De uitbater laat weten dat alle gemaakte reserveringen vanaf nu doorgaan. Het rad opent vrijdagochtend om halftien.