Uur van de waarheid voor burgemeester Jan Brenninkmeijer van Waalre

Burgemeester Jan Brenninkmeijer. vergroot

De bestuurscrisis in de gemeente Waalre komt maandagavond in een gemeenteraadsvergadering tot een ontknoping. Op 10 juli zegden vier wethouders het vertrouwen op in burgemeester Jan Brenninkmeijer, omdat ze zich niet genoeg door hem gesteund zouden voelen. De gemeenteraad kwam daar pas achter na berichten in de krant. Maandagavond wordt de hele kwestie voor het eerst in de openbaarheid besproken.

Brenninkmeijer zou in januari graag aan een volgende termijn beginnen. Maar of dat ook echt nog gaat gebeuren, lijkt uiterst onzeker. Afgelopen donderdag is er al uren achter gesloten deuren vergaderd over de politieke crisis, maar na afloop werd toen niets concreets bekend gemaakt. Maandagavond gaat de gemeenteraad eindelijk in het openbaar over de kwestie praten.

Steun

De wethouders laten burgemeester Brenninkmeijer als een baksteen vallen, maar de bevolking lijkt daar heel anders over te denken. In een brief van het verenigings- en bedrijfsleven in Waalre wordt juist steun uitgesproken voor de burgemeester, die een graag geziene man zou zijn.

Ondertussen heeft de commissaris van de Koning Wim van den Donk zich ook al bemoeid met de kwestie. Hij liet de burgemeester vervroegd terugkomen van vakantie in Frankrijk en maakt zich ernstig zorgen over de bestuurscrisis. Of de burgemeester en wethouders dit alles bestuurlijk gaan overleven, wordt maandagavond duidelijk.

