Inwoners Waalre blij met ingrijpen provincie: 'Al 6 jaar een beschamende politieke vertoning'

Burgemeester Brenninkmeijer. vergroot

Inwoners van de gemeente Waalre reageren gematigd op het nieuws dat ze tijdelijk een nieuwe burgemeester krijgen. Jan Boelhouwer is naar voren geschoven als waarnemer, na een uit de hand gelopen conflict tussen burgemeester Jan Brenninkmeijer en de vier wethouders. "Het is hier al zes jaar een beschamende politieke vertoning", zegt Hans van Baal namens het plaatselijke verenigingsleven.

Malini Witlox Geschreven door

Ellen Roes startte eerder een petitie waarin 952 burgers hun steun uitspraken voor het aanblijven van burgemeester Brenninkmeijer. Ook zij kan leven met de komst van Jan Boelhouwer als waarnemend burgemeester: "Als dit beter is voor de gemeente, dan is het prima."

Inwoners van Waalre schrikken van het nieuws:

Wachten op privacy instellingen...

"We blijven wel hopen dat de oude burgemeester nog terugkomt. We halen onze petitie ook niet offline en willen de handtekeningen aanbieden aan commissaris van de Koning Wim van de Donk", zegt Roes namens de ondertekenaars van de petitie. Ook 35 verenigingen en ondernemersorganisaties namen het op voor de oude voorman en schreven een brief aan de commissaris.

Hij is ook degene die nu Boelhouwer als waarnemer aanstelt om een einde te maken aan het 'bestuurlijke gedonder' in Waalre. In juli zegden de wethouders het vertrouwen in de burgemeester op, maar ze lieten dit niet aan de gemeenteraad weten.

"Wat heeft burgemeester Brenninkmeijer gedaan om het vertrouwen van de wethouders te verliezen?"

Afgelopen maandagavond was er een gemeenteraadsvergadering over de vertrouwenscrisis. Daarin nam de gemeenteraad een motie van afkeuring aan over de gang van zaken.

"Ik heb vijf uur meegeluisterd," zegt Roes. "Maar de wethouders hebben nog steeds geen duidelijke verklaring gegeven. Wat heeft Brenninkmeijer gedaan om hun vertrouwen te verliezen? Ik en andere burgers kunnen zich niet voorstellen dat het een politieke doodzonde is. Maar zonder openheid van zaken, kunnen we het ook niet beoordelen en blijven we hem steunen."

"Boelhouwer moet niet alleen met de wethouders praten, daar wordt een spelletje gespeeld."

Roes vindt Brenninkmeijer namelijk een prima burgemeester. "We hopen ook dat Boelhouwer met ons komt praten, zodat we onze mening kunnen geven. Hij moet niet alleen met de wethouders praten, daar wordt een spelletje gespeeld."

Dat zegt ook Hans van Baal, voorzitter van Stichting De Pracht Ekenrooi en woordvoerder van het verenigingsleven. "Hopelijk gaat Boelhouwer voor zijn onderzoek met allerlei instellingen, verenigingen en burgers in gesprek. Er zijn duizenden mensen in Waalre die weten hoe de hazen lopen. Ik vrees dat Brenninkmeijer geslachtofferd gaat worden als bij het onderzoek alleen met de raad of met de wethouders wordt gesproken."

Hij vindt het dan prima dat er een waarnemer is aangesteld. "Iemand van buitenaf met een neutrale blik is nooit verkeerd."

"De wethouders en de raad zouden de hand eens in eigen boezem moeten steken."

Brenninkmeijer kwam een week geleden nog in het nieuws toen hij zingend in een café werd gespot, waarbij hij geen afstand hield van anderen. Niet handig, erkent Roes. "Maar iedereen gaat wel eens de fout in, zelfs onze Koning. Bovendien hadden de mensen die zich eraan stoorden hem en de andere politici er ook gewoon op kunnen attenderen."

Ook bij Van Baal kan de burgervader geen kwaad doen. "We staan nog voor 200 procent achter hem. Alleen al dat hij zich vrijwillig terugtrekt tijdens het onderzoek, siert hem. De wethouders en de raad zouden de hand eens in eigen boezem moeten steken. Er is al zes jaar sprake van een beschamende politieke vertoning. Maar voor ons is het een geweldige burgemeester."

LEES OOK: