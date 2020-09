Smakenrad in Den Bosch mag nog twee weken open

Het Smakenrad in Den Bosch (foto: Jan Peels). vergroot

Het Smakenrad in Den Bosch mag nog twee weken openblijven. Het reuzenrad en restaurant ineen moest begin augustus dicht na twijfels over de keuringscertificaten. De benodigde papieren zijn er nu en het Smakenrad mag de verloren weken inhalen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

''We zijn ongelofelijk blij dat we nog twee weken open kunnen'', vertelt oprichter en eigenaar Bram Verleg. ''De gemeente vond het vervelend dat we zo veel gasten moesten teleurstellen. Door tot 13 september te draaien kunnen we hopelijk nog wat gasten blij maken die we eerder hadden moeten annuleren.''

Twijfels

Het Smakenrad staat sinds 1 juli op de Pettelaarse Schans in Den Bosch. In de gondels van het reuzenrad kunnen gasten 's avonds ook dineren. Op 7 augustus moest de attractie per direct sluiten, omdat de gemeente zei dat er iets mis was met de keuringscertificaten. Dat probleem werd opgelost en later liet de gemeente weten dat de ondernemer de juiste papieren inmiddels had aangeschaft.

Onverwacht

Het was hard werken voor Verleg en zijn personeel om het reuzenrad zo snel weer open te gooien. Het loopt nog geen storm, maandagavond waren er nog plekken vrij in de gondels. ''We proberen iedereen te laten weten dat we nog twee weken open zijn. Onder normale omstandigheden waren we gisteravond klaar geweest met dit avontuur. Het is dus flink aanpoten voor iedereen.''