500.000 coronaviltjes in de kroeg om jongeren te bereiken: 'Klachten? Laat je testen!'

Een half miljoen bierviltjes met een wervende tekst om je te laten testen op corona. Binnenkort liggen ze in je favoriete kroeg in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg. Daarmee willen de drie Brabantse GGD's vooral jongeren en jongvolwassenen oproepen zich bij (milde) coronaklachten te laten testen.

Omdat veel mensen met (milde) klachten zich niet laat testen op corona, zijn her en der campagnes in de maak. De Brabantse GGD's staken de koppen bij elkaar en willen jongeren bereiken in - waar kan het ook anders - de kroeg. De gemeentelijke zorgdiensten besloten een half miljoen bierviltjes te bedrukken met de tekst:

Laat je gratis testen. Maak een afspraak via coronatest.nl of bel 0800-1202.

De viltjes worden vanaf morgen verspreid in de vijf grootste Brabantse steden, waar horecazaken elk duizend stuks krijgen. Op de bierviltjes staat naast een pakkende tekst in het Nederlands en Engels een telefoonnummer en website. Via die manieren is het mogelijk een afspraak voor een coronatest te maken.