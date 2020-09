Open ramen en heel veel CO2-meters: basisscholen klaar voor de herfst

Ventileren in scholen vergroot

De herfst staat voor de deur en de Brabantse basisscholen doen hun best om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. ‘Ventilatie’ is tegenwoordig het sleutelwoord. Die is niet overal optimaal, maar de scholen zien de herfst desondanks met vertrouwen tegemoet. “In de pauzes kunnen de ramen open.”

Omroep Brabant vroeg de besturen van 115 basisscholen of ze hun ventilatie op orde hebben, om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Na de nodige maatregelen is dat bij de meeste het geval.

CO2-meters

Een nieuw hulpmiddel in coronatijden blijkt de CO2-meter. Die meet de luchtkwaliteit in een ruimte en geeft een waarschuwing als die niet goed genoeg is. Bij Basisschool de Touwladder in Kaatsheuvel waren ze er (toevallig) precies op tijd bij. Adjunct-directeur Ellen Meeuwissen: “We hebben vorig jaar tijdens een verbouwing het hele ventilatiesysteem vernieuwd. Per lokaal kunnen we nu het CO2-niveau inregelen. Puur toeval, we hadden toen nog niet eens van corona gehoord.”

Paul Prijt van de Evangelische Basisschool Eindhoven maakt ook gebruik van CO2-meters. “Dan merk je dat de luchtkwaliteit heel snel herstelt als je in de pauze de ramen open zet. We waren daar nooit mee bezig, het is echt een nieuw soort bewustwording.” Volgens Rijt zijn open ramen, ook als het in de herfst kouder wordt, prima werkbaar.

Oude gebouwen

Meerdere schoolbesturen laten weten dat met name in oude gebouwen ventilatie een probleem is. Bijvoorbeeld bij De Toermalijn in Bavel, waar ze al 22 jaar in een noodgebouw zitten. De nieuwbouw wordt volgend schooljaar in gebruik genomen. Daarom moeten deze herfst en winter de ramen nog open, om de klassen voldoende te ventileren:

Nol van Beurden van SKOzoK (29 scholen in de regio Eindhoven) herkent het. “Naar zes van onze gebouwen moet nog even goed gekeken worden, in oudere gebouwen is ventilatie gewoon lastiger. Maar het staat heel hoog op onze agenda.” Voor de andere 23 scholen voorziet hij geen problemen. Bart van der Meijs van de Wilhelminaschool in Helmond geeft aan dat 75 procent van zijn ventilatieapparatuur op orde is, bij een kwart moet er ‘bijgeventileerd’ worden, oftewel: een raampje open.

Gemeente helpt

Een enkel schoolbestuur heeft contact met de gemeente over hoe de ventilatie op orde te krijgen. Een woordvoerder van Delta Onderwijs (19 scholen in de regio Oosterhout): “Wij zijn in goed gesprek met de gemeente over de luchtbehandeling in onze schoolgebouwen. Want zoals in heel Nederland voldoet een deel van onze gebouwen niet aan de eisen van het bouwbesluit 2012.” De oplossing? “We hebben met de scholen afgesproken om ramen zo veel mogelijk open te zetten en in de pauzes door te tochten.”

De vraag is of dat bouwbesluit wel toereikend is, een binnenmilieudeskundige sprak daar onlangs tegenover Omroep Brabant haar twijfels over uit. Tot grote zorgen bij de Brabantse basisscholen leidt het vooralsnog niet.

