Vergunning voor sloop stadskantoor Roosendaal duikt 'opeens' op, provincie diep door het stof

Op 3 september was al een groot deel van het stadskantoor gestript. Ook de hoofdingang van het stadskantoor was voor het verlenen van de vergunning al ontmanteld. Volgende Vorige vergroot 1/3 Vleermuizen of niet, gemeente Roosendaal sloopt zonder vergunning toch het stadskantoor

Ging de gemeente Roosendaal nu wel of niet in de fout met de sloop van het stadskantoor? Het bericht en de beelden van Omroep Brabant over de start van de werkzaamheden zonder vergunning deed dinsdag in elk geval veel stof doen opwaaien bij de gemeente en de provincie.

Robert te Veele & Erik Peeters Geschreven door

Navraag op het provinciehuis of er toestemming was verleend voor de sloopwerkzaamheden, leverde maandag en dinsdag tot twee keer toe zowel schriftelijk als mondeling het stellige antwoord ‘nee’ op. “We starten deze maand pas met de aanvraag, dus de vergunning is nog niet rond”, aldus de woordvoerster.

Ondertussen heerste bij de gemeente ook onduidelijkheid alom om de situatie. Ruim anderhalve dag wist daar niemand of ze in het bezit waren van de juiste papieren.

Opeens toch een vergunning

Pas na de publicatie van Omroep Brabant kwam een ambtenaar van de provincie opeens toch met een vergunning op de proppen. De woordvoerster laat weten dat ‘een ambtenaar net wakker is geworden en de vergunning heeft gevonden’.

En alsof er een direct lijntje was met het stadskantoor, had ook in een keer de gemeente de documenten paraat. De provincie heeft inmiddels aan Omroep Brabant zijn excuses aangeboden voor het ‘slordige communicatieproces’.

Blijft nog altijd de vraag of de gemeente zich met de sloopwerkzaamheden aan de regels heeft gehouden. Al dagen voordat de vergunning werd verleend, waren de slopers al druk in de weer aan de buitenzijde van het gebouw.

Op een foto van 3 september, de dag dat de vergunning werd ondertekend, is duidelijk te zien dat een groot deel van het gebouw al gestript was.

Ontheffing of toch niet?

Volgens gemeente woordvoerder Pieter Thielen was voor deze werkzaamheden geen ontheffing nodig. Terwijl de gemeentesecretaris eerder dit jaar nog liet weten dat er zonder vergunning alleen aan de binnenkant mocht worden gewerkt.

De gemeente blijft ontkennen dat ze het boekje te buiten zijn gegaan. Verantwoordelijk wethouder Cees Lok ziet geen noodzaak om inhoudelijk te reageren.

Hoe dan ook. De vleermuizen van het stadskantoor hebben volgens de gemeentelijke 'experts' inmiddels hun toevlucht elders gezocht. En dus kan de gemeente verder met slopen. Al kan er nog wel bezwaar tegen de werkzaamheden worden gemaakt.