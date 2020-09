Marco Kroon hoeft boete voor wildplassen niet te betalen

Marco Kroon (foto: Willem-Jan Joachems). vergroot

Marco Kroon krijgt een voorwaardelijke boete van 140 euro voor het wildplassen tijdens het carnaval in Den Bosch. Hij hoeft de boete alleen te betalen als hij binnen een jaar opnieuw in de fout gaat. Kroon was in maart 2019 wel strafbaar, oordeelde de militaire kantonrechter in Arnhem donderdag.

De drager van de Militaire Willems-Orde had de onvoorwaardelijke geldboete aangevochten die de rechter hem eerder oplegde. Hij zei twee weken geleden dat zijn nood zo hoog was dat hij in de drukte geen tijd had om een toiletwagen of plaszuil te bereiken. Het was overmacht, zei Kroon.

Zijn advocaat Geert-Jan Knoops stelde dat er voor mensen met blaasproblemen veel te weinig toiletvoorzieningen zijn in het centrum van Den Bosch, zeker met carnaval.

'Eerder naar het toilet of minder drinken'

Kroon heeft een urologische aandoening, erkent de rechter op basis van het dossier. "Maar dat maakt niet dat hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Het is bekend dat er tijdens het carnaval in Den Bosch lange rijen staan voor de toiletten, dat kon voor hem geen verrassing zijn als vaste carnavalsvierder", oordeelde de rechter. "Hij dient er rekening mee te houden om elders of eerder naar het toilet te gaan of minder te drinken. Zo had hij een overtreding kunnen voorkomen."

De rechter noemt een boete van 140 euro voor wildplassen een passende straf, maar houdt er rekening mee dat Kroon al een taakstraf van 100 uur heeft gekregen omdat hij na het wildplassen een kopstoot gaf aan een agent.

'Grote gevolgen'

"Zo'n taakstraf heeft grote gevolgen voor een militair, in het geval van Kroon is hij langdurig geschorst", overwoog de rechter. Daarom is de boete omgezet in een voorwaardelijke boete met een proeftijd van 1 jaar. De officier van justitie had een onvoorwaardelijke geldboete van 120 euro geëist. Kroon kan binnen twee weken nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Op 3 december dient bij het gerechtshof het hoger beroep tegen de taakstraf voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente.

