Vijf mannen opgepakt na bedreiging en beroving van lachgaskoerier

Vijf mannen zijn vrijdagnacht opgepakt nadat ze een lachgaskoerier zouden hebben bedreigd en beroofd in Breda. De politie wist ze alle vijf te vinden na een zoektocht. Het slachtoffer raakte niet gewond.

De beroving gebeurde rond tien voor drie in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het 21-jarige slachtoffer was op een parkeerplaats aan de Ruitersboslaan om een bestelling lachgas af te leveren. Daar werd hij bedreigd met een wapen en beroofd van zijn lachgas door vijf mannen. Daarna ging het vijftal er in een auto vandoor.

Verstopt op het dak van een flat

Het slachtoffer waarschuwde de politie en verschillende eenheden werden naar de Ruitersboslaan gestuurd, op zoek naar de verdachten. Op de Boeimeersingel kon de auto met de verdachten worden klemgereden. Eén man werd meteen aangehouden, vier anderen zetten het op een lopen.

Drie van die vier werden niet veel later in een park in de omgeving opgepakt. De vijfde verdachte kwamen agenten na een zoektocht op het spoor. Hij bleek zich op een flat aan de Jan van Nieuwenhuizenstraat te hebben verschanst.

Vuurwapen

Een voorbijganger vond het in de buurt een wapen dat op een vuurwapen leek. Dat is in beslag genomen voor verder onderzoek. Alle verdachten zitten nog vast en worden zaterdag verhoord. Het gaat om een 20-jarige en 18-jarige man uit Rotterdam, een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een man van 19 uit Breda en een 19-jarige man zonder vaste woonplaats.

