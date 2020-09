Willem II-fans feesten zonder coronaregels na te leven, maar gemeente Tilburg ziet geen problemen

Feestende fans in Tilburg (foto: ultrassnl/Twitter). Fans staan dicht op elkaar (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Feestende fans in Tilburg (foto: ultrassnl/Twitter).

Een grote groep Willem II-supporters viert donderdagavond feest naast de Euroscoop in Tilburg. Op beelden is te zien dat er gedanst en gezongen wordt, zonder dat de coronaregels worden gevolgd. De gemeente ziet echter geen probleem en heeft bewust een vergunning gegeven voor het feest.

Noel van Hooft Geschreven door

Duizend voetbalfans kijken op een groot scherm naar de play-offs van de Europa League. Supporters staan sinds het einde van de middag op het plein.

Niet geschrokken

Volgens de gemeente heeft de organisatie van het voetbalfeest de supporters gevraagd om afstand te houden en de coronaregels in acht te nemen. Op vragen van Omroep Brabant antwoordt de gemeente donderdagavond dat ze nog geen aanleiding ziet om in te grijpen.

"Voor het eerst in vijftien jaar spelen we Europees voetbal. En daar zijn we trots op", zegt gemeentewoordvoerder Irma Galama. "We zijn niet gek en we weten ook wel dat er dan gefeest wordt."

In de video zie je hoe de fans feest vieren:

Wachten op privacy instellingen...

De woordvoerder is niet geschrokken van de beelden. "Wij zien vooral beelden van mensen die hun handen bij binnenkomst ontsmetten."

Op andere beelden die op Twitter staan is later te horen dat supporters worden opgeroepen om afstand te houden van elkaar. Volgens onze verslaggever gebeurt dit niet. Supporters staan dicht op elkaar en ook bij de verschillende bars is het druk.

Wachten op privacy instellingen...

De vraag rijst waarom de gemeente een vergunning heeft afgegeven voor het voetbalfeest, terwijl de besmettingen in rap tempo oplopen. ''We hadden de keuze om onze kop in het zand te steken en dan krijg je feestjes achter de voordeur. Maar wij hebben gekozen voor een zichtbaar feestje in het openbaar.''

Als er sprake is van besmetting kunnen de mensen nu makkelijk opgespoord worden, aldus de gemeente. "Bij binnenkomst moet iedereen zich registeren en dat is handig voor het bron- en contactonderzoek."

Op een aantal plekken kunnen supporters echter het plein betreden via openstaande hekken. Daar worden geen contactgegevens geregistreerd, zo ziet onze verslaggever.

Wachten op privacy instellingen...

Op deze plek kunnen fans zo het plein oplopen (foto: Noël van Hooft). vergroot

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Lees alles over het voetbalfeest in coronatijd in ons dossier 'Willem II en corona'.