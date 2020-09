Coronanieuws: 'Horeca om tien uur 's avonds dicht en geen publiek meer bij voetbal'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De horeca om 22:00 uur dicht en geen publiek bij voetbalwedstrijden, meldt het AD vooraf aan persconferentie die premier Rutte maandagavond om zeven uur geeft.

School in Leende deze week dicht nadat daar bij personeel coronavirus is vastgesteld.

Er is een grote kans dat gespecialiseerde ic-verpleegkundigen uitvallen als ziekenhuizen weer vol raken bij een tweede coronapiek, blijkt uit onderzoek.

15.02 - Coronalijn voor ouderen weer in het leven geroepen

Ouderenbond ANBO heeft opnieuw een speciale telefoonlijn geopend voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus, of die gewoon een praatje willen maken. Zij kunnen op werkdagen bellen naar nummer 0348 - 46 66 66.

Tijdens de eerste golf van besmetting en riep de ANBO de lijn in het leven. Ruim 7000 ouderen maakten er gebruik van. Nu het aantal besmettingen weer steeds verder toeneemt, denkt de ouderenbond dat er wederom behoefte bestaat aan de telefoonlijn.

14.59 - Nieuwe RIVM-cijfers

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus is tussen zondagochtend en maandagochtend met 2914 toegenomen, voor zover bekend. Dat zijn er minder dan in de 24 uur tot zondagochtend, toen er 2995 gevallen werden gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In Brabant gaat het om 351 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. In deze provincie zijn er drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Er zijn geen nieuwe overlijdens door het coronavirus gemeld.

14.48 - Ziekenhuizen moeten zorg afschalen

Welke maatregelen het kabinet ook neemt, voor de zorg in de ziekenhuizen komen de nieuwe regels te laat. Komend weekend behandelen de ziekenhuizen ongeveer duizend coronapatiënten, en dat is niet te combineren met de reguliere zorg. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dat betekent dat ziekenhuizen moeten kiezen welke zorg ze nog aanbieden.

14.33 - Sportkantines vrezen vroege sluitingen

Clubs uit het amateurvoetbal zien het somber in als sportkantines in het weekeinde eerder dicht moeten. De inkomsten van de verenigingen zijn al sterk verminderd door de coronabeperkingen, maar lopen verder terug als de plannen doorgaan.

Bij de veiligheidsregio's bestaan plannen om sportkantines in het weekend vanaf 16.00 uur te sluiten. Het is een van de maatregelen die maandagavond tijdens de persconferentie mogelijk worden besproken door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

14.31 - 'Geef mensen met verhoogd risico voorrang bij vaccin'

Mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico zouden net als mensen uit de zorg, onderwijs en andere vitale beroepen voorrang moeten kunnen krijgen op een vaccin tegen corona. Daarvoor pleit een grote groep ouderen- en patiëntenorganisaties, waaronder KBO-PCOB, de Patiëntenfederatie, Ieder(in) en Mind.

14.16 - 'Horeca om 22.00 uur dicht'

De horeca in het hele land moeten voortaan uiterlijk om 22.00 uur 's avonds de deuren sluiten. Dat wordt vanavond bekend gemaakt op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, meldt het AD. Ook weet de krant te melden dat er voorlopig geen publiek meer wordt toegelaten bij voetbalwedstrijden.

Daarnaast zouden er nog meer landelijke maatregelen bekend worden gemaakt. Zo mogen in publieke ruimtes nog maar maximaal dertig personen samenkomen en mogen er thuis nog maar vier mensen worden uitgenodigd.

13.58 - Boekelse band weer op de planken

Na zes maanden geen publiek gezien te hebben, staat de Boekelse coverband Off Limits weer op de planken. Voor een uitverkochte zaal in theater Markant in Uden speelt de band een heuse muziekbingo.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners was Boekel in maarten april zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu doen verslag vanuit Boekel. Alle verhalen staan op onze themapagina.

13.29 - Veel last minutes

Door de steeds veranderende reisadviezen van de overheid kiezen vliegreizigers dit jaar relatief veel vaker voor last minutes, meldt onlineticketverkoper Vliegtickets.nl. Bijna de helft van de boekingen (49 procent) bij het platform bestaat momenteel uit last minutes. Een jaar geleden was dat slechts 17 procent.

13.20 - Veiligheidsberaad vanmiddag al bijeen

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio komen maandagmiddag al bijeen in Utrecht om te praten over maatregelen tegen corona. De bijeenkomst is vervoegd door de ingelaste persconferentie van premier Mark Rutte en 'coronaminister' Hugo de Jonge in de avond. Doorgaans vergaderen de burgemeesters die het kabinet adviseren over mogelijke regelingen in de avond.

De vergadering begint om vier uur op het provinciehuis van Utrecht en duurt tot ongeveer zes uur. Na afloop is er een persmoment. Een uur later begint de persconferentie van het kabinet.

12.48 - Eindhovense basisschool weer open na besmetting

De groepsapp van het team van basisschool BoschAkker stroomde afgelopen weekend vol met positieve berichten over negatieve testuitslagen. "De opluchting is heel erg groot. Niemand anders bleek besmet te zijn met het coronavirus", vertelt directeur Miranda van Os blij.

Woensdag werd bekend dat één van leerkrachten besmet was met het coronavirus. Op advies van de GGD werden alle veertig personeelsleden getest en ging de school donderdag en vrijdag dicht.

12.26 Festivalorganisator moet banen schrappen

Festivalorganisator ID&T - bekend van festivals zoals Awakenings, Mysteryland, Thunderdome- schrapt veertig procent van het aantal arbeidsplaatsen vanwege de coronacrisis. "Sinds maart staat onze core business, het organiseren van grootschalige dance evenementen, volledig stil", staat in een verklaring. Om hoeveel banen het precies gaat, is niet bekend. Vanwege de coronacrisis lag de evenementensector afgelopen zomer vrijwel volledig stil.

12.20 - Uitval dreigt onder ic-verpleegkundigen

Er is een grote kans dat gespecialiseerde ic-verpleegkundigen uitvallen als de ziekenhuizen weer vol raken bij een tweede coronapiek. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de beroepsvereniging voor ic-verpleegkundigen V&VN-IC, het Radboudumc en het Erasmus MC in Rotterdam. De eerste piek heeft voor veel mentale klachten gezorgd. Tachtig procent van de ic-verpleegkundigen ziet op tegen een nieuwe golf, terwijl bijna een derde heeft overwogen om te stoppen met het werk op de intensive care als gevolg van de coronacrisis.

12.14 - School Leende dicht vanwege coronavirus

Bij een leerkracht van brede school Sint Jan in Leende is het coronavirus vastgesteld. Uit daaropvolgend contactonderzoek is gebleken dat drie andere leerkrachten mogelijk ook besmet zijn. Dat betekent dat ook die drie leerkrachten tien dagen in quarantaine moeten gaan. Daarop is besloten dat de school in ieder geval deze week gesloten blijft. Zo moet voorkomen worden dat nog meer collega’s of ouders besmet worden.

12.05 - Zorgen over uitgestelde zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich zorgen over een nieuwe golf aan uitgestelde ziekenhuiszorg. De belangenorganisatie voor patiënten zegt signalen te krijgen dat opnieuw reguliere zorg wordt uitgesteld, vanwege het toenemende aantal coronapatiënten. Volgens een woordvoerder van de patiëntenfederatie zijn er 'mensen van wie de behandeling tijdens de eerste golf werd uitgesteld die nu nog steeds niet aan de beurt zijn'.

11.59 - Nieuwe coronatest minder pijnlijk

De nieuwe corona-sneltest van Sensitest is niet zo pijnlijk als de huidige PCR-test uit de teststaat. Mensen bij wie de nieuwe test wordt afgenomen ervaren het niet meer als vervelend of pijnlijk, het kietelt een beetje wordt nu gehoord bij de afname van de test. Bij de nieuwe sneltest van Sensitest wordt een slijmmonster van de neusschelpen afgenomen. Deze zitten voorin de neusholte op ongeveer 2,5 centimeter vanaf de rand van de neus.

11.38 - 'Drastischer ingrijpen'

De maatregelen die anderhalve week geleden zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn niet genoeg. Dat concludeert Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "Dat betekent dat je rigoureuzer moet ingrijpen, dat je drastischer moet ingrijpen", aldus Kuipers in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. Hij hamert op het verkleinen van de grootte van groepen mensen en meer thuiswerken.

10.25 - Opnieuw persconferentie over corona

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven maandagavond om 19.00 uur een persconferentie over de huidige coronasituatie. Mogelijk worden voor de grote steden, waar de besmettingen snel oplopen, nieuwe maatregelen aangekondigd. Afgelopen zondag spraken ministers uit het kabinet en experts van het RIVM op het Catshuis informeel over de corona-aanpak. De nieuwe opmars van het virus baart het kabinet grote zorgen.

09.12 - Honderden misdrijven in verband met corona

Het Openbaar Ministerie heeft sinds medio maart, toen de coronacrisis losbarstte, 337 misdrijfzaken in behandeling genomen die met het coronavirus verband houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoesten of spugen in de richting agenten en anderen met een publieke taak door mensen die beweren corona te hebben.

Bij winkeldiefstallen kwam het voor dat verdachten het winkelpersoneel op deze wijze bedreigden. Het gaat bij de misdrijven de meeste keren om bedreiging (186 gevallen), maar andere keren komt het ook tot geweld (47 gevallen). In 253 misdrijfzaken is de verdachte gedagvaard en moest deze dus voor de (snel)rechter verschijnen. Veertien mensen kregen een OM-beschikking, een boete of een taakstraf. Er ook zijn zaken geseponeerd en in andere zaken moet het OM nog een beslissing nemen.

08.45 - Carnavalsliedjes in coronajasje

Het tv-programma Zondag met Lubach heeft (carnavals)liedjes in een coronajasje gestoken. Het resultaat zie je hier:

06.44 - Producentenvertrouwen neemt toe

Ondernemers in de industrie waren in september voor de vijfde maand op rij minder negatief. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde en ondernemers waren ook positiever over hun voorraden gereed product. Wel waren ze somberder over de verwachte bedrijvigheid, volgens het CBS. Het producentenvertrouwen ging van min 5,4 in augustus naar min 4,8 in september.

03.30 - Opnieuw persconferenties LCPS

Nu het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weer bezig is om patiënten zodanig te verplaatsen dat de reguliere ziekenhuiszorg niet te erg onder druk komt te staan door de toename van het aantal coronapatiënten, komt er vanaf maandag weer wekelijks een persmoment van de organisatie, aan het begin van de middag.

03.30 - Burgemeesters over mondkapjes

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praten maandagavond over mondkapjes voor mensen met contactberoepen en over plastic gezichtsbeschermers voor bedienend personeel in de horeca. Dat vertelt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Hij verwacht dat de maatregelen in elk geval zullen worden ingevoerd in de veiligheidsregio's waar de ontwikkeling van het coronavirus zorgwekkend is, mogelijk ook landelijk .

03.30 - Burgemeester aan tand gevoeld

De gemeenteraad van Tilburg voert maandagmiddag een debat met burgemeester Theo Weterings. Het debat is aangevraagd door Lijst Smolders, PvdA en SP. Dit na 'de misstanden die hebben plaatsgevonden op het Olympiaplein tijdens de voetbalwedstrijd van Willem II-Rangers', aldus de indieners van de aanvraag. Op het plein verzamelden zich zo'n vijfhonderd mensen, die te dicht bij elkaar stonden, juichten en zongen. Dat is in strijd met de coronaregels.

01.15 - Toeristische sector hard getroffen

De toeristische sector in Nederland is hard getroffen in 2020. Het aantal internationale toeristen daalt dit jaar naar verwachting met zeventig procent ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast vieren een derde minder Nederlanders vakantie in eigen land. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) maakt de jaarcijfers maandag bekend tijdens de derde Nationale Toerisme Top. Herstel wordt pas in 2024 verwacht.

23.32 - Naar Suriname vliegen mag weer

Voor reizigers uit Nederland is het vanaf maandag weer mogelijk naar Suriname te vliegen. Voorwaarde is wel dat ze tien dagen in quarantaine gaan in een door de Surinaamse overheid aangewezen locatie. De kosten zijn voor eigen rekening. Ook moeten de bezoekers laten zien dat ze een coronatest hebben ondergaan en niet besmet zijn verklaard. Dat heeft president Chan Santokhi in een televisietoespraak bekendgemaakt.