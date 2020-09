Coronanieuws: Tilburgse raad voelt burgemeester aan de tand over fanzone Willem II-supporters

Theo Weterings (foto: Omroep Brabant). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Veiligheidsregio's praten maandag over mondkapjes voor mensen met contactberoepen en over plastic gezichtsbeschermers voor horecapersoneel.

De gemeenteraad van Tilburg debatteert maandagmiddag met burgemeester Theo Weterings over de Willem II-fanzone van donderdag.

Het aantal toeristen dat naar Nederland komt, daalt dit jaar naar verwachting met zeventig procent ten opzichte van vorig jaar.

06.44 Producentenvertrouwen neemt toe

Ondernemers in de industrie waren in september voor de vijfde maand op rij minder negatief. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde en ondernemers waren ook positiever over hun voorraden gereed product. Wel waren ze somberder over de verwachte bedrijvigheid, volgens het CBS. Het producentenvertrouwen ging van min 5,4 in augustus naar min 4,8 in september.

03.30 - Opnieuw persconferenties LCPS

Nu het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weer bezig is om patiënten zodanig te verplaatsen dat de reguliere ziekenhuiszorg niet te erg onder druk komt te staan door de toename van het aantal coronapatiënten, komt er vanaf maandag weer wekelijks een persmoment van de organisatie, aan het begin van de middag.

03.30 - Burgemeesters over mondkapjes

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praten maandagavond over mondkapjes voor mensen met contactberoepen en over plastic gezichtsbeschermers voor bedienend personeel in de horeca. Dat vertelt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Hij verwacht dat de maatregelen in elk geval zullen worden ingevoerd in de veiligheidsregio's waar de ontwikkeling van het coronavirus zorgwekkend is, mogelijk ook landelijk .

03.30 - Burgemeester aan tand gevoeld

De gemeenteraad van Tilburg voert maandagmiddag een debat met burgemeester Theo Weterings. Het debat is aangevraagd door Lijst Smolders, PvdA en SP. Dit na 'de misstanden die hebben plaatsgevonden op het Olympiaplein tijdens de voetbalwedstrijd van Willem II-Rangers', aldus de indieners van de aanvraag. Op het plein verzamelden zich zo'n vijfhonderd mensen, die te dicht bij elkaar stonden, juichten en zongen. Dat is in strijd met de coronaregels.

01.15 - Toeristische sector hard getroffen

De toeristische sector in Nederland is hard getroffen in 2020. Het aantal internationale toeristen daalt dit jaar naar verwachting met zeventig procent ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast vieren een derde minder Nederlanders vakantie in eigen land. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) maakt de jaarcijfers maandag bekend tijdens de derde Nationale Toerisme Top. Herstel wordt pas in 2024 verwacht.

23.32 - Naar Suriname vliegen mag weer

Voor reizigers uit Nederland is het vanaf maandag weer mogelijk naar Suriname te vliegen. Voorwaarde is wel dat ze tien dagen in quarantaine gaan in een door de Surinaamse overheid aangewezen locatie. De kosten zijn voor eigen rekening. Ook moeten de bezoekers laten zien dat ze een coronatest hebben ondergaan en niet besmet zijn verklaard. Dat heeft president Chan Santokhi in een televisietoespraak bekendgemaakt.