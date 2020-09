Doorrijder café Rijsbergen in Bureau Brabant: wie heeft de stationwagen met schade gezien?

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2

Wie heeft er dit weekend een donkergekleurde stationwagen gezien met schade aan de voorkant? De wagen had witte kentekenplaten. En wie zat er in de auto? Deze vragen stelt de politie in een uitzending van Bureau Brabant.

Malini Witlox

Een automobilist reed zondagnacht in op bezoekers van feestcafé The Jolly Jester aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen.

Verschillende mensen raakten gewond en zeker één persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed na de aanrijding door. Hij zou eerder boos het café hebben verlaten.

Beelden

In het tv-programma Bureau Brabant werden vanavond nogmaals beelden getoond van camera's die bij het café hingen, maar de politie is op zoek naar extra beeldmateriaal. Mensen die iets weten of iets op camera hebben staan kunnen zich melden via 0900-8844.

