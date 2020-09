Coronanieuws: kritische Kamer debatteert over nieuwe maatregelen

Foto: archief vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De Kamer debatteert woensdag over de nieuwe coronamaatregelen.

Veel politici vinden de aangescherpte maatregelen te laat of onvoldoende.

07.08 'Verlies kwetsbaren niet uit het oog'

De overheid moet tijdens de tweede coronagolf de meest kwetsbare mensen niet uit het oog verliezen bij de hulpverlening en de ontwikkeling van steunmaatregelen. Die oproep doet het Rode Kruis woensdag, meldt het ANP.

Volgens de organisatie hebben steeds meer mensen hulp nodig. "Niet iedereen die zijn baan verliest of tijdelijk niet kan werken, heeft nu recht op overheidssteun. Een deel van hen, zoals seizoenarbeiders en schoonmakers die informeel werk doen, komt zonder inkomen al snel in ernstige omstandigheden terecht." Informeel werk is werk dat niet staat geregistreerd bij de Belastingdienst.

06.54 Kamerdebat over nieuwe maatregelen

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de nieuwe coronamaatregelen. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge komen tegenover kritische politici te staan, die de aangescherpte coronamaatregelen veeal te laat of onvoldoende vindt.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen maakt zich 'grote zorgen' over de effectiviteit van de maatregelen. Ook vraagt ze zich af of het niet beter is om richtlijnen, zoals het mondkapjesadvies, landelijk in te voeren in plaats van regionaal. De PvdA en GroenLinks sluiten zich hier bij aan. Ook Rob Jetten, fractievoorzitter van coalitiepartij D66, vindt het verschil in maatregelen moeilijk te begrijpen, zei hij dinsdag tegen Nieuwsuur.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat er de afgelopen weken 'kostbare tijd' verloren is gegaan. Hij denkt dat dit voor veel mensen schrikken is, na de 'sussende woorden van het kabinet de afgelopen tijd'.

GroenLinks wil weten waarom er niet meer is geluisterd naar het Outbreak Management Team (OMT). Dat was bereid verder te gaan dan het kabinet uiteindelijk ging, onder meer door een avondklok in te stellen. De Volkskrant berichtte dinsdag dat een deel van het OMT zich buitenspel gezet voelt door de politiek. De Jonge schreef dinsdag aan de Kamer dat er mogelijk toch een avondklok komt als de groei van het aantal coronabesmettingen niet afneemt.

06.17 Thuiswerken verplicht op Bonaire

Bonaire stelt thuiswerken verplicht waar dat mogelijk is. Dat is een onderdeel van een nieuw pakket aan coronamaatregelen dat gezaghebber Edison Rijna heeft aangekondigd.

Bonaire voerde 21 september een lichte lockdown in. Er waren op dat moment 27 besmettingen. Nu zijn het er 77. Volgens Rijna blijkt uit analyse dat de meeste besmettingen thuis plaatsvinden of op het werk.