Coronanieuws: Rutte wil huwelijken uitstellen, Brabant code rood voor België

Wellicht vanaf vrijdag meer werk aan de winkel langs de grenzen met België voor de Koninklijke Marechaussee (foto: Facebook). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

De Kamer debatteert woensdag over de nieuwe coronamaatregelen. Hierbij kondigde premier Mark Rutte op verzoek van het parlement aan dat vanaf nu een dringend advies geldt om in binnenruimten een mondkapje te dragen.

Het aantal coronabesmettingen is gestegen met 3294 woensdag. Gisteren waren dat er 3011.

Justitie in Oostenrijk vervolgt vier personen in verband met de uitbraak van het coronavirus in de wintersportplaats Ischgl.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

20.40 VV DEVO voetbalt tien dagen niet

Als gevolg van een opvallend hoog aantal positieve coronatests onder leden heeft het bestuur van VV DEVO in Bosschenhoofd vergaande maatregelen genomen. Tot en met 10 oktober zijn alle activiteiten van alle teams stilgelegd. Ook de uitwedstrijden zijn afgelast. Het bestuur van de amateurvoetbalclub wil hiermee een verdere verspreiding van het virus voorkomen.

19.10 Guido Weijers baalt van maatregelen

"Aan alle kanten vreemd". De uit Boxmeer afkomstige Guido Weijers baalt van de jongste besluiten van het kabinet. Volgens de in Breda wonende cabaretier zitten publiek en spelers er in theaters juist 'coronaveilig' bij. Toch krijgt de cultuur weer met extra beperkingen te maken en daar heeft Weijers veel moeite mee, zo liet hij merken tijdens het tv-programma De Vooravond. Hij nam het overigens ook op voor de horeca en de sportwereld.

Wachten op privacy instellingen...

19.20 België geeft Noord-Brabant stempel code rood

Noord-Brabant, Gelderland, Flevoland en Groningen gelden vanaf vrijdag voor België als provincies met de code rood. Wie er twee dagen of langer heeft verbleven, moet vanaf vrijdagmiddag bij aankomst in België een coronatest ondergaan en in quarantaine. België scherpt de reisadviezen voor deze vier provincies aan, omdat het coronavirus er weer opvlamt. Reizen naar en vanuit deze delen van Nederland wordt ten zeerste afgeraden. Eerder gebeurde dit dat voor Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

De maatregel is vooral voor onze provincie lastig. Er is veel grensverkeer tussen Brabant en België. De twee andere grensprovincies, Zeeland en Limburg, houden vooralsnog het oranje Belgische reisadvies. Reizigers wordt een test en quarantaine slechts aangeraden.

19.15 Vrijdag meer details over dringend advies mondkapjes te dragen

Het kabinet komt vrijdagavond met meer details over het dringend advies, dat vanaf woensdag geldt om in heel het land in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen. Zo’n advies roept nog wel veel vragen op, benadrukte Mark Rutte. Bijvoorbeeld op stations, waar een advies geldt, terwijl het eenmaal in de trein om een verplichting gaat. De premier wil ook dat winkeliers de mogelijkheid krijgen om mensen die geen masker dragen, te weren. "Winkeleigenaren willen wij niet verantwoordelijk maken voor de handhaving, helemaal niet. We willen ze wel de gelegenheid geven om te zeggen: ik wil dat je zo'n ding om doet, anders kom je niet binnen."

Het advies geldt, volgens Rutte, ‘overal waar je de hemel niet ziet.’ Hij doelt op winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages en tankstations. Bij de kapper, schoonheidsspecialist en andere contactberoepen moet zowel de dienstverlener als de klant een mond-neuskapje dragen.

Hoewel het in principe ook geldt voor restaurants, cafés, theaters en concertzalen, hoeft het mondkapje niet gedragen te worden als iemand zit, omdat een stoel of kruk dan op 1,5 meter afstand gezet kan worden. Ook voor middelbare scholen komt er een uitzondering.

Wachten op privacy instellingen...

18.21 Famke Louise en Diederik Gommers praten met elkaar

Famke Louise en ic-arts Diederik Gommers hebben woensdag met elkaar gesproken. De zangeres kreeg vorige week veel kritiek, omdat ze deel had genomen aan de #Ikdoenietmeermee-actie tegen het coronabeleid. In een uitzending van Jinek op RTL4 had Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, haar uitgenodigd om eens met elkaar te gaan praten over het coronavirus.

Famke stelde onder meer dat de eerste lockdown geen effect heeft gehad. Ook zei de 'influencer' dat het kabinet met de coronamaatregelen jongeren meer treft dan andere generaties. Niet lang na haar optreden bij Jinek nam Famke Louise haar woorden terug, net als onder anderen Bizzey, Tim Douwsma, Thomas Berge en Yes-R.

17.45 'Stel huwelijksfeest de komende weken uit'

Mensen die de komende drie weken willen trouwen, zullen hun feest later moeten vieren vanwege de geldende beperking voor groepsgrootte. Dat zegt premier Mark Rutte in het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. "Doe dat later, als het weer veilig is." Bij een burgerlijk huwelijk mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn, maar voor een huwelijksfeest geldt een limiet van vier personen. Voor trouwdiensten in gebedshuizen gelden geen beperkingen, omdat alle religieuze diensten zijn uitgezonderd van de beperkte groepsgrootte. Wel moet daar de 1,5 meter afstand worden nageleefd.

Volgens SGP-leider Kees van der Staaij kwam deze maatregel voor veel mensen onverwacht, zeker in bijvoorbeeld Zeeland, waar het aantal besmettingen relatief laag is. Rutte zegt geen regionale verschillen te willen, omdat het aantal besmettingen in het hele land oploopt.

16.38 Beveiligers krijgen bijval

Particuliere beveiligers zijn blij dat ze zijn vrijgesteld van de anderhalvemeterregel, als dit nodig is om hun werk te kunnen doen. Daarmee is het beroep in de huidige coronacrisistijd wat dat betreft gelijkgesteld aan bijvoorbeeld zorgmedewerkers en politiemensen.

Belangenbehartiger De Nederlandse Veiligheidsbranche drong op de uitzonderingspositie aan bij het kabinet en zag zich gesteund door verschillende fracties in de Tweede Kamer. Volgens Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, wordt met de uitzonderingspositie de "belangrijke publieke functie" van beveiligers erkend.

16.35 Amstel Gold Race definitief van de baan

De Amstel Gold Race gaat dit jaar toch niet door. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt na overleg deze woensdagmiddag met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Door de verscherpte coronamaatregelen achten de autoriteiten het niet verantwoord de enige wielerklassieker van Nederland te laten doorgaan. De Amstel Gold Race was op de nieuwe wielerkalender ingepland op zaterdag 10 oktober, nadat de oorspronkelijke datum van 19 april al geschrapt moest worden als gevolg van de coronapandemie. Koersdirecteur Leo van Vliet had al laten weten zo min mogelijk publiek langs de kant te willen hebben.

Door de verscherpte coronamaatregelen zijn ook alle Nederlandse etappes van deze week in de BinckBank Tour geschrapt. De etappekoers wordt nu enkel verreden op Belgisch grondgebied.

16.21 Veiligheidsregio's niet eenduidig over uitzondering voor theaters en bioscopen

In de Veiligheidsregio Brabant-Noord wordt geen uitzondering gemaakt voor theaters en bioscopen om meer dan dertig mensen toe te mogen laten. Dat heeft voorzitter van die veiligheidsregio Jack Mikkers bekendgemaakt. Door de nieuwe coronamaatregelen mogen er nog maar maximaal dertig mensen in een ruimte zijn. Veel culturele instellingen hadden aan de veiligheidsregio’s een ontheffing gevraagd. Die krijgen ze in het noordoosten van de provincie dus niet. In Midden- en West-Brabant wil de Veiligheidsregio 'slechts zeer beperkt' wel hiervan gebruik laten maken. Dan gaat het om instellingen met minstens zeshonderd zitplaatsen.

16.20 Dringend advies om binnen mondkapje te dragen

Voor heel Nederland geldt vanaf nu een dringend advies om in publieke binnenruimten een mondkapje te dragen. Dat zei premier Mark Rutte in debat met de Tweede Kamer. Veel partijen hadden om een landelijke richtlijn gevraagd. Het kabinet moet de precieze regeling nog uitwerken. Van een plicht zal voorlopig geen sprake zijn. Voor buiten geldt het advies níet.

Wachten op privacy instellingen...

16.03 Overtrad hockeyer Kampong tegen Tilburg coronaregels?

De tuchtcommissie van de hockeybond (KNHB) is een onderzoek begonnen naar de wedstrijd in de hoofdklasse van afgelopen zondag tussen de mannenteams van Tilburg en Kampong (2-4). Mogelijk heeft bij de Utrechtse club een speler meegedaan die op basis van de geldende coronamaatregelen in quarantaine had moeten zijn, waardoor hij niet speelgerechtigd was. Als dit zo is, kan er een straf worden opgelegd aan Kampong. Sandra van Loon, de voorzitter van de Utrechtse club, reageert op hockey.nl: "De zaak loopt helemaal uit de hand. Wij hebben als Kampong juist naar eer en geweten gehandeld. Wij houden ons aan de strenge maatregelen."

15.48 'Wellicht niet hard genoeg ingegrepen in zorgelijke regio's'

Minister-president Mark Rutte erkent dat de afgelopen tijd wellicht niet hard genoeg is ingegrepen in gebieden waar het coronavirus snel om zich heen greep. Dat geldt vooral die regio's waar de situatie eerder deze maand als 'zorgelijk' werd aangemerkt. Verscheidene oppositiepartijen vinden dat het kabinet de zaak sinds juli te veel op zijn beloop heeft gelaten. Daardoor is volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher ‘kostbare tijd’ verloren gegaan.

15.19 Lichte stijging patiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, is in het afgelopen etmaal licht gestegen. Maar het is ‘logischerwijs te vroeg’ om te zeggen dat dit te danken is aan de nieuwe coronamaatregelen die de overheid heeft genomen, benadrukt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ziekenhuizen behandelen in totaal 701 coronapatiënten. Dat zijn er acht meer dan op dinsdag. Voor het eerst sinds begin juni komt het aantal boven de 700 uit. In de afgelopen 24 uur zijn twaalf mensen overgebracht naar verpleegafdelingen in andere regio's.

Op de verpleegafdelingen liggen 551 mensen vanwege het coronavirus, evenveel als op dinsdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 142 naar 150. Dat is het hoogste aantal sinds 2 juni. Op de intensive cares liggen ook 599 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die kanker of hartklachten hebben, maar ze kunnen ook betrokken zijn geweest bij een zwaar ongeval. In totaal behandelen de ic's nu 749 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds 21 mei.

14.19 Aantal coronabesmettingen neemt opnieuw toe

Het aantal coronabesmettingen is tussen dinsdagochtend en woensdagochtend met 3294 gestegen. Dinsdag waren dat er nog 2011. Het nieuwe aantal is een nieuw dagrecord in de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 20.000 nieuwe besmettingen gemeld. Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur dertien sterfgevallen, evenveel als in het etmaal ervoor. Dat wil niet zeggen dat die mensen in het afgelopen etmaal zijn overleden of opgenomen, omdat zulke gegevens soms wat later worden verwerkt.

14.02 Speciale app maakt van alternatieve Bredase Singelloop toch een feest

Het gejuich, de aanmoedigingen, de motiverende speakers en de muziekbands langs het parkoers. Het zal er zondag 4 oktober allemaal zijn voor de deelnemers aan de Bredase Singelloop. Maar dan wel virtueel via een speciale experience app, want vanwege corona is het reguliere loopevenement afgelast. De deelnemers moeten het dit jaar doen met een alternatief, ze lopen nu vanuit de eigen woon- of verblijfplaats.

13.43 Zorgbrancheorganisatie bezorgd over wachttijd sneltesten

Zorgbrancheorganisatie ActiZ vraagt zich af hoe lang de sector nog moet wachten op sneltesten die het coronavirus kunnen detecteren. "Die moeten als de wiedeweerga worden ingevoerd. Daar moet echt werk van worden gemaakt", zegt een woordvoerder van ActiZ. "In andere landen kan het ook, wij begrijpen niet goed waarom het hier zo lang duurt." ActiZ vertegenwoordigt onder meer organisaties in de ouderenzorg. "Dat is een heel andere sector dan de ziekenhuiszorg. Wij kunnen zorg niet afschalen of op pauze zetten", aldus de woordvoerder.

13.30 Gemeente Amsterdam deelt mondkapjes uit

De gemeente Amsterdam gaat het dragen van mondkapjes actief bevorderen. Op het gemeentehuis en bij de stadsloketten gaat de gemeente mondkapjes uitdelen aan mensen die iets komen regelen. Daarmee geeft de gemeente invulling aan het 'dringende advies' om op openbare plaatsen een mondkapje te dragen. De kapjes liggen vanaf woensdag klaar op gemeentelijke kantoren.

Het mondkapjesadvies komt van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waarvan burgemeester Femke Halsema de voorzitter is. Samen met de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost (Eindhoven en omstreken) stuurt Amsterdam-Amstelland aan op veel meer mondkapjesgebruik.

13.21 Winter Efteling ziet er anders uit dit jaar

De Winter Efteling ziet er dit jaar anders uit, meldt pretparkwebsite Looopings. Het IJspaleis wordt niet opgebouwd. Er zal dus geen schaatsbaan, ijsglijbaan, horeca en entertainment zijn op de Speelweide. In plaats daarvan komt de Warme Winter Weide. Het veldje wordt ingericht met kampvuren, kerstbomen, een podium en kraampjes met eten, drinken en souvenirs.

13.16 Zorgbrancheorganisatie wacht op sneltesten

Zorgbrancheorganisatie ActiZ vraagt zich af hoe lang de sector nog moet wachten op sneltesten die het coronavirus kunnen detecteren. "Die moeten als de wiedeweerga worden ingevoerd. Daar moet echt werk van worden gemaakt", zegt een woordvoerder van ActiZ. "In andere landen kan het ook, wij begrijpen niet goed waarom het hier zo lang duurt."

12.36 Meerderheid Kamer wil in hele land mondkapjes in publieke binnenruimte

Ook de VVD wil dat er landelijk een dringend advies komt om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Fractievoorzitter Dijkhoff zei dat hij een aanstaand advies van het OMT daarover niet wil afwachten. Daarmee is er een meerderheid in de Kamer die een duidelijke, landelijke richtlijn wil. Het kabinet wil tot nu toe niet verder gaan dan een advies, en laat het aan winkeliers over of ze klanten zonder mondkapje weigeren.

Mondkapjes worden voorlopig niet verplicht gesteld op universiteiten, maakte de universiteitenkoepel VSNU bekend.

12.03 Mondkapjesplicht bij Paradiso en Melkweg

De Amsterdamse poppodiums Paradiso en de Melkweg hebben een mondkapjesplicht ingesteld. Bezoekers moeten het mondkapje dragen als ze door de gebouwen lopen. Als ze op hun stoel zitten, mag het af.

11.58 Belgen hebben corona-app

Belgen hebben sinds woensdag een corona-app. Mensen die positief zijn getest, kunnen via 'Coronalert' anderen waarschuwen. De app houdt bij met wie de drager van het virus in nauw contact is geweest.

De Nederlandse CoronaMelder is na maanden vertraging ook af, maar wacht nog op groen licht van de Eerste Kamer. Die buigt zich er volgende week over. Het is de bedoeling dat de CoronaMelder ook gaat samenwerken met buitenlandse apps.

Wachten op privacy instellingen...

11.32 Oostenrijk vervolgt mensen vanwege uitbraak corona

Justitie in Oostenrijk vervolgt vier personen in verband met de uitbraak van het coronavirus in de wintersportplaats Ischgl. De plaats droeg in maart, bij het begin van de coronacrisis in Europa, in belangrijke mate bij aan de verspreiding van het virus en de vraag is of maatregelen werden nageleefd.

Er wordt niet bekend gemaakt wie de vier personen zijn.

11.15 'Kabinet moet harder ingrijpen'

Het kabinet moet nu harder ingrijpen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Als de stijging eenmaal weer onder controle is, moet bij een nieuwe lokale opleving sneller worden ingegrepen. Dat zeiden Wim Schellekens en Bert Slagter van het Red Team, een onafhankelijke expertgroep gericht op preventie en bestrijding van het coronavirus, tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Het nieuwe pakket maatregelen dat het kabinet onlangs naar buiten bracht is volgens het tweetal te beperkt. Ze pleiten onder meer voor mondkapjes. Dat heeft 'toegevoegde waarde', aldus Schellekens die oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) is.

Het kabinet grijpt volgens hen te laat in. Dat had in juli al moeten gebeuren toen het aantal besmettingen in Amsterdam hard opliep. Je moet niet pas optreden als de ziekenhuizen er last van beginnen te krijgen, zei Slagter.

11.07 Mondkapje verplicht bij HMC

Patiënten, bezoekers en zorgverleners van het Haags Medisch Centrum (HMC) moeten vanaf nu in de meeste gevallen een mondkapje dragen. Alleen voor patiënten die zijn opgenomen op de verpleegafdeling is een mondkapje niet verplicht. De maatregel geldt op alle locaties van het ziekenhuis.

Het ziekenhuisbestuur neemt de maatregel naar aanleiding van de oproep van burgemeester Jan van Zanen om mondkapjes te dragen in openbare binnenruimtes. Van Zanen is tevens voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, die samen met drie andere veiligheidsregio's het gebruik van mondkapjes wil uitbreiden. Het gaat om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Zuidoost.

De veiligheidsregio's stellen het dragen van mondkapjes niet verplicht, het is wel een 'dringend advies'. Zorginstellingen en bijvoorbeeld ook winkels of horecabedrijven mogen het gebruik van mondkapjes wel afdwingen.

11.01 Ziekenhuisopnames nemen snel toe

Ziekenhuizen behandelen momenteel ongeveer 700 coronapatiënten. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding vreest dat dit er meer dan duizend zullen zijn tegen het einde van de week. Omdat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zo snel oploopt, geeft het LCPS ook donderdag een persconferentie.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, deelt donderdag vanuit het Erasmus MC in Rotterdam mee wat de laatste stand van zaken is. Tijdens de persconferentie van afgelopen maandag, de eerste bijpraatsessie in maanden, zei hij dat de zorg voor patiënten met andere aandoeningen in de knel komt als er meer dan duizend coronapatiënten zijn. Dan moeten ziekenhuizen mogelijk bepalen om de reguliere zorg af te schalen.

10.50 Meer Rotterdammers in de bijstand

De gemeente Rotterdam verwacht forse financiële tegenvallers vanwege de coronacrisis. De impact over 2020 is 53,1 miljoen euro en voor 2021 nu al 38,1 miljoen euro. Dit komt voor het grootste deel door een toename van het aantal Rotterdammers in de bijstand.

Om sterker uit de crisis te komen, wil het stadsbestuur geld steken in onder meer de stimulering van de economie, door bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe woningen, armoedebestrijding en het omscholen van werkzoekenden. Hiervoor worden reserves aangesproken. Ook zet de gemeente geld in dat afkomstig is uit de verkoopopbrengsten van het belang in energiebedrijf Eneco. Zo wordt onder meer de noodsteun aan Diergaarde Blijdorp en Ahoy uit dit potje betaald.

10.40 Rechtsgebouwen blijven gewoon open

Rechtbanken en gerechtshoven blijven voorlopig gewoon open, ondanks de verscherpte coronamaatregelen. Volgens de Raad voor de rechtspraak zijn alle gerechtsgebouwen coronabestendig en op anderhalvemeter-norm ingericht. Fysieke zittingen kunnen daarom veilig doorgaan. Wel is er beperkt ruimte voor pers en belangstellenden. Sommige zaken worden daarom (deels) via een livestream uitgezonden.

Rechtbanken en gerechtshoven sloten half maart wel hun deuren door de coronacrisis. Dit was voor twee maanden. Alle zaken werden uitgesteld. Zo'n 17.000 rechtszaken konden niet doorgaan.

Wachten op privacy instellingen...

10.14 Nertsenbedrijf in Neer besmet

Bij een nertsenbedrijf in Neer (Limburg) is het coronavirus vastgesteld. Het bedrijf heeft ongeveer vierduizend moederdieren. Er wordt zo snel mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 58 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.

09.02 Huisartsen zijn ontevreden over de zorg

Huisartsen zijn ontevreden over de zorg die ze (kunnen) leveren sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit een peiling onder 1600 huisartsen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

"Zorgen over kwetsbare patiënten, de oplopende werkdruk, het eigen team en uitval door verkoudheidsverschijnselen zijn aan de orde van de dag. We moeten er samen voor zorgen dat huisartsenpraktijken overeind blijven en zoveel mogelijk zowel de gewone zorg als coronazorg kunnen blijven bieden", aldus de LHV.

Huisartsen zijn vooral bezorgd over de gevolgen voor kwetsbare groepen. Mensen mochten of konden niet naar de praktijk komen, waardoor ze niet altijd goed in zicht bleven.

08.51 'Matig coronasteun niet'

Het kabinet moet de versoberingen van het derde steunpakket terugdraaien. Nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt, is het noodzakelijk om de steun voor ondernemers juist uit te breiden om een slagveld aan reorganisaties en faillissementen te voorkomen. Dat zeggen vakbonden FNV en CNV in De Telegraaf.

In het derde steunpakket, dat donderdag ingaat, wordt onder meer de looncompensatie voor bedrijven verlaagd. Ook wordt de ontslagboete geschrapt die er nog was voor werkgevers die zonder overleg met vakbonden gaan reorganiseren. Verder biedt het derde pakket expliciet ruimte voor loonoffers van het personeel. De bonden vrezen een versnelling van ontslagen en reorganisaties.

08.45 'Gratis mondkapjes voor minima'

FNV pleit voor gratis mondkapjes voor mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen. De vakbond doet dit een brief aan de Nederlandse gemeenten.

"De mensen met de kleinste portemonnees hebben het al extra zwaar door corona en kunnen de kosten voor die mondkapjes er niet bij hebben", zegt Maureen van der Pligt, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden, tegen het ANP. "Helemaal niet nu je in sommige steden en regio's het dringende advies krijgt om een mondkapje te dragen en winkels je mogen weigeren als je dat niet doet."

De vakbond vraagt gemeenten om de mondkapjes te betalen vanuit de bijzondere bijstand of met een algemene tijdelijke maatregel.

08.40 Shell en BAM schrappen banen

Shell gaat 7000 tot 9000 banen schrappen door de coronacrisis. Het olie- en gasconcern doet dit om kosten te besparen.

Het banenverlies vindt plaats in de periode tot eind 2022 en moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar. In het aantal banen dat Shell schrapt, zijn ook circa 1500 werknemers meegenomen die dit jaar vrijwillig vertrekken bij het bedrijf.

Ook bouwconcern BAM gaat vanwege de coronacrisis banen schrappen. Het bedrijf heeft een grote reorganisatie aangekondigd, maar gaat nog in overleg met ondernemingsraden en vakbonden over het precieze aantal arbeidsplaatsen. Naar verwachting gaat het om honderden banen.

07.08 'Verlies kwetsbaren niet uit het oog'

De overheid moet tijdens de tweede coronagolf de meest kwetsbare mensen niet uit het oog verliezen bij de hulpverlening en de ontwikkeling van steunmaatregelen. Die oproep doet het Rode Kruis woensdag, meldt het ANP.

Volgens de organisatie hebben steeds meer mensen hulp nodig. "Niet iedereen die zijn baan verliest of tijdelijk niet kan werken, heeft nu recht op overheidssteun. Een deel van hen, zoals seizoenarbeiders en schoonmakers die informeel werk doen, komt zonder inkomen al snel in ernstige omstandigheden terecht." Informeel werk is werk dat niet staat geregistreerd bij de Belastingdienst.

06.54 Kamerdebat over nieuwe maatregelen

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de nieuwe coronamaatregelen. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge komen tegenover kritische politici te staan, die de aangescherpte maatregelen veelal te laat of onvoldoende vinden.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen maakt zich 'grote zorgen' over de effectiviteit van de maatregelen. Ook vraagt ze zich af of het niet beter is om richtlijnen, zoals het mondkapjesadvies, landelijk in te voeren in plaats van regionaal. De PvdA en GroenLinks sluiten zich hier bij aan. Ook Rob Jetten, fractievoorzitter van coalitiepartij D66, vindt het verschil in maatregelen moeilijk te begrijpen, zei hij dinsdag tegen Nieuwsuur.

PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat er de afgelopen weken 'kostbare tijd' verloren is gegaan. Hij denkt dat dit voor veel mensen schrikken is, na de 'sussende woorden van het kabinet de afgelopen tijd'.

GroenLinks wil weten waarom er niet meer is geluisterd naar het Outbreak Management Team (OMT). Dat was bereid verder te gaan dan het kabinet uiteindelijk ging, onder meer door een avondklok in te stellen. De Volkskrant berichtte dinsdag dat een deel van het OMT zich buitenspel gezet voelt door de politiek. De Jonge schreef dinsdag aan de Kamer dat er mogelijk toch een avondklok komt als de groei van het aantal coronabesmettingen niet afneemt.

06.17 Thuiswerken verplicht op Bonaire

Bonaire stelt thuiswerken verplicht waar dat mogelijk is. Dat is een onderdeel van een nieuw pakket aan coronamaatregelen dat gezaghebber Edison Rijna heeft aangekondigd.

Bonaire voerde 21 september een lichte lockdown in. Er waren op dat moment 27 besmettingen. Nu zijn het er 77. Volgens Rijna blijkt uit analyse dat de meeste besmettingen thuis plaatsvinden of op het werk.