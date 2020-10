Helmond hakt knoop door: geen optochten of nieuwe prinsen komend carnavalsseizoen

Ook in Helmond gaat er een streep door de traditionele carnavalsprogramma's. Er komen geen nieuwe prinsen in de stad, ook zijn er halverwege februari geen carnavalsoptochten. Dat hebben de Helmondse carnavalsverenigingen donderdagavond gezamenlijk besloten.

De achttien carnavalsverenigingen in Helmond, met normaal gesproken elk een eigen prins en eigen carnavalsprogramma, vinden het risico te groot. ''In deze onzekere coronatijd is het onverantwoord om een dergelijk evenement te organiseren'', staat in een gezamenlijke persverklaring. ''Het is het bewijs hoe grillig het virus is.''