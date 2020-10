Coronanieuws: kabinet komt met meer duidelijkheid over mondkapjesadvies

Het kabinet maakt vrijdagmiddag de exacte details bekend van het 'dringende advies' voor mondkapjes in publieke binnenruimtes. vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het kabinet maakt vrijdagmiddag de exacte details bekend van het 'dringende advies' voor mondkapjes in publieke binnenruimtes.

Het 'ouderenuurtje' in supermarkten is stigmatiserend en onnodig, vindt ouderenbond ANBO.

Een groep Nederlandse vakantiegangers zit vast op het vliegveld in Sicilië na vaststelling van het coronavirus.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.



08.53 Ouderenuurtje supermarkt

Het klinkt misschien sympathiek wat het kabinet wil: elke supermarkt die verplicht twee vaste uren per dag moet instellen voor oudere en kwetsbare mensen. Maar in de praktijk gaat dat helemaal niet werken, zegt ouderenbond ANBO. Bovendien is dat 'stigmatiserend en onnodig'. "Ouderen zijn gewone mensen en moeten 'dus op elk moment boodschappen kunnen doen."

08.45 - Krijgsmacht wil werknemers KLM en Royal IHC

Defensie is in overleg met onder meer KLM en Royal IHC om overtollig personeel over te nemen. De krijgsmacht kampt al jaren met een groot personeelstekort. Er staan meer dan 9000 vacatures open. Defensie heeft onder meer een groot gebrek aan technisch personeel. Defensie voert al langer gesprekken met het bedrijfsleven over vormen van samenwerking. "Maar door het coronavirus is het allemaal in een versnelling geraakt."

08.44 - Toekomst ouderenzorg

De toekomst van de ouderenzorg is het grootste maatschappelijke vraagstuk voor de komende twintig jaar, stelt ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties. Eigen onderzoek toont aan dat 83 procent van de Nederlanders de ouderenzorg een verantwoordelijkheid vindt van de hele samenleving, dus niet alleen van de zorgsector en de overheid. Het aantal Nederlanders dat vindt dat de sociale omgeving een actievere rol moet gaan spelen bij de zorg voor ouderen is door de coronacrisis met twintig procent gestegen tot 72 procent.

08.29 - Lokale belastingen

Lang niet alle gemeenten verhogen de lokale belastingen vanwege de coronacrisis. Dat meldt de NOS na een inventarisatie. De NOS keek naar de begrotingen van de gemeenten met de meeste inwoners die tot 1 oktober zijn gepubliceerd. Van hen verzwaart een deel - waaronder Zoetermeer en Arnhem de lasten voor de burger helemaal niet. Van de twaalf grote gemeenten die al een begroting hebben, gaan er tien de onroerendezaakbelasting niet verhogen.

08.00 - Afstaan internationals

Voetbalclubs hoeven tot het einde van dit jaar hun internationals niet af te staan aan de nationale ploegen als daar een periode van quarantaine aan vastzit. Normaal gesproken zijn de clubs verplicht om hun spelers voor een interlandperiode vrij te geven, maar vanwege de perikelen met het coronavirus wordt daar een uitzondering op gemaakt. In eerste instantie gold die uitzondering alleen voor de interlandperiode van afgelopen maand, maar dit wordt doorgetrokken.

07.29 - Coronasteun bedrijven

Zo'n 45 procent van de Nederlandse bedrijven had eind augustus gebruik gemaakt van een van de 'coronaregelingen'. In het noorden van het land werd veel minder vaak een beroep gedaan op deze financiële regelingen van de overheid dan in het westen van Nederland - waaronder West-Brabant - en in Limburg. Dat blijkt uit een analyse van het CBS. Het statistiekbureau keek voor die analyse hoeveel bedrijven op 31 augustus minimaal één steunmaatregel kregen. Het keek alleen naar bedrijven met minimaal twee werkzame personen , omdat ZZP'ers relatief weinig gebruik maken van deze regelingen.

In West-Brabant werd iets vaker een beroep gedaan op deze regelingen dan in het midden en oosten van de provincie. In West-Brabant gaat het om 45,5 procent van de bedrijven, 7250 bedrijven in totaal. De regio Midden-Brabant volgt met 44,4 procent - 5130 in totaal - en het zuidoosten van Brabant met 44,0 procent. Daar gaat het om 8700 bedrijven. In het noorden van de provincie vroeg 'slechts' 41,6 procent van de bedrijven - 7455 ondernemingen in totaal - steun aan.

Wachten op privacy instellingen...

07.30 - Ontwikkelaar sneltest ontwijkt belastingen

Coronatestkit-producent Qiagen heeft sinds 2010 miljoenen euro's aan belasting ontweken dankzij constructies in Ierland, Luxemburg en Malta. Ondertussen ontving de biotechgigant, met op papier het hoofdkantoor in Venlo, op grote schaal publieke financiering. Dat meldt Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) na onderzoek.

06.55 - Coronasteun banken neemt toe

De coronasteun van banken blijft in omvang toenemen. Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart al een kleine 26 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 163.000 ondernemers en 34.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar maandelijkse update.

Wachten op privacy instellingen...

03.25 - Meer duidelijkheid over mondkapjes

Het kabinet maakt vrijdagmiddag de exacte details bekend van het 'dringende advies' voor mondkapjes in publieke binnenruimtes. Daarmee wil het mogelijke onduidelijkheid over het advies wegnemen. Woensdag kondigde premier Mark Rutte aan dat het advies per direct voor heel het land geldt, voor alle plekken 'waar je de hemel niet ziet'. De premier noemde onder meer winkels, musea, vliegvelden en benzinestations. maar erkende dat dit advies veel vragen kan oproepen.

03.25 - Fysiek onderwijs

Studentenorganisaties zijn ongerust over de onderwijskwaliteit door alle onlinelessen sinds het uitbreken van de coronacrisis. Amsterdamse studenten demonstreren vrijdagmiddag op het Museumplein in de hoofdstad voor meer fysiek onderwijs. Studenten buiten Amsterdam zijn opgeroepen niet naar de demonstratie te komen, in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

23.56 - NOW-steun

Bij bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181.000 banen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgezocht dat door de overheid gesteunde bedrijven toch massaal personeel op straat zetten, ondanks dat de voorwaarde voor het verkrijgen van de steun was dat er geen werknemers werden ontslagen.

Wachten op privacy instellingen...

23.46 - Vakantiegangers Sicilië

Een groep Nederlandse vakantiegangers zit vast op het vliegveld in Sicilië. Volgens de nieuwe coronaregels op het Italiaanse eiland, die donderdag zijn ingegaan, moeten mensen bij aankomst een sneltest afleggen. Drie mensen op de vlucht bleken een positieve test te hebben afgelegd. De Italiaanse autoriteiten hebben beslist dat deze mensen en nog 36 medereizigers, die een negatieve test hadden, maar bij hen in de buurt zaten, de luchthaven niet af mogen.

23.26 - Coronacrisis raakt nu ook vaste werknemer

Na flexwerkers begint de coronacrisis nu ook werknemers met een vast dienstverband te raken. In de zomermaanden juni, juli en augustus kreeg uitkeringsinstantie UWV ruim 9200 ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen binnen. Dat zijn er bijna 2,7 keer zoveel als diezelfde maanden vorig jaar, blijkt uit cijfers die het UWV op verzoek aan NRC heeft verstrekt. Die stijging is een stuk hoger dan in het voorjaar. In maart, april en mei werden er bijna 4800 ontslagaanvragen gedaan: 1,7 keer zoveel als een jaar eerder.