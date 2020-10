Zo tegenstrijdig zijn de coronamaatregelen: een dag uit het leven van Jan en Marieke

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels vergroot

De aangescherpte coronamaatregelen en afwijkende regels per veiligheidsregio zorgen voor verwarring. Want wat mag nou wel, en wat niet? We schetsen een dag in het leven van de fictieve Jan en Marieke, die zich een woensdag lang zo goed mogelijk aan alle maatregelen proberen te houden.

7.05 - Opstaan

Het maakt uit welke hobby je hebt, zo blijkt als Jan en Marieke tijdens het ontbijt de dinsdagavond bespreken. Mariekes schilderlessen werden namelijk afgelast: er mogen nog maar dertig mensen in het lokaal zijn. Maar terwijl haar kwasten nutteloos in de la moesten blijven, ging Jan vrolijk naar de sportschool en dat was geen probleem. Want sporten is een van de uitzonderingen waarvoor de dertig personen-regel niet geldt.

8.30 - Aan het werk

Marieke heeft sinds de laatste persconferentie van Rutte haar thuiskantoortje weer ingericht. Voor Jan zit dat er niet in: hij werkt op een middelbare school en staat de hele dag tussen dertig leerlingen. Zonder mondkapje, want hij werkt niet in Breda.

12.15 - Even boodschappen doen

Met de bus naar de stad om wat te winkelen dan maar: een mondkapje is verplicht. Als Marieke uitstapt, mag het weer af. Zodra ze de supermarkt inloopt, twijfelt ze, maar een mondkapje hoeft hier niet per se. Als ze vervolgens nog even de Bijenkorf inloopt, moet het mondkapje wél weer op. Maar als ze in die winkel niet vindt wat ze zoekt, en nog even de C&A inloopt, gaat het mondkapje weer af. Tot in de bus naar huis: daar moet het weer op.

13.45 - Telefoontje: bruiloft verzet

Een telefoontje van een vriendin van Marieke: ze hebben besloten hun bruiloft te verzetten. Bij de ceremonie mogen nu maar dertig mensen zijn. Het feestje na afloop zou helemaal karig worden: dan mogen er naast het bruidspaar nog maar twee anderen komen.

Trouwden ze nu maar voor de kerk: dan hadden er veel meer mensen kunnen komen. Of ze hadden het feestje in Zeeland moeten vieren: daar wordt voor bruiloften wél een uitzondering gemaakt en mogen de dertig man van de ceremonie wel allemaal blijven voor het feestje.

14.00 - Voetbal van de kinderen

Woensdagmiddag betekent voetballen voor de twee kinderen van Jan en Marieke, ze hebben een wedstrijd. Marieke brengt zoon Daan, die speelt thuis. Jammer voor Marieke, want ze mag niet blijven om hem aan te moedigen. Daarom zet ze hem bij de poort af. Ze moet zelf buiten wachten. Publiek is niet meer welkom.

Jan heeft meer geluk: hij brengt zoon Jesse naar een uitwedstrijd. Hij mag wél blijven kijken. Omdat hij zijn zoon heeft gebracht is hij er nu namelijk niet als publiek maar als chauffeur. En daarmee valt hij onder ‘teambegeleiding’. En teambegeleiders zijn wel welkom.

17.00 - Hockey

Aan het eind van de middag gaat Marieke zelf sporten, ze zit in een hockeyteam. Dat wordt even opletten. In de auto op de heenweg zit Marieke gewoon naast haar teamgenootje. Dat mag gewoon. Maar als ze uitstappen geldt de anderhalve meter weer: dus op afstand van elkaar lopen ze het terrein op. Tijdens de wedstrijd hoeven Marieke en haar teamgenoten weer geen afstand te houden van elkaar. Maar in de ‘derde helft’ weer wel: het biertje na afloop moet op anderhalve meter.

Maar dat biertje kan niet in de kantine van de club: die is gesloten. Het kan wél in een café net buiten de poort. Maar dan weer niet met z’n allen, want je mag nog maar met z’n vieren komen. Keurig op afstand van elkaar natuurlijk. Totdat ze weer naar huis gaan. Dan kruipen ze lekker met z'n allen in de auto.

21.00 - Avondje uit

De laatste activiteit van de dag: Jan en Marieke zouden allebei een avondje naar het theater gaan, coronaproof uiteraard. De oppas was al geregeld. Maar het is niet voor allebei feest: Marieke had haar voorstelling in Den Bosch, die is afgelast. In de regio Brabant-Noord is er namelijk geen ontheffing verleend aan de theaters en er mogen niet meer dan dertig mensen binnen zijn.

Het avondje uit van Jan gaat wel door: hij heeft gereserveerd in Tilburg en daar mogen wel meer mensen naar binnen.

Mazzel voor Jan, pech voor Marieke. Ze kon de oppas weer afbellen.

