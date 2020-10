Coronanieuws: Opnieuw besmetting bij nertsenfokkerij, tienduizend dieren in Landerd worden geruimd

(foto: NFE). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Opnieuw besmetting geconstateerd op nerstenfokkerij

Er zijn 533 nieuwe besmettingen geconstateerd in Brabant, landelijk gaat het om 3825 nieuwe besmettingen

Het kabinet maakt vrijdagmiddag de exacte details bekend van het 'dringende advies' voor mondkapjes in publieke binnenruimtes.

Medewerkers in de sector zorg en welzijn moeten kunnen meepraten over de kabinetsplannen heeft voor vernieuwing in de zorg, meent de FNV.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

20.25 indoorspeeltuinen in de problemen

De indoorspeeltuinen lopen tegen grote problemen aan vanwege onduidelijke coronaregels. Dat meldt Ballorig, een keten met 38 indoorspeeltuinlocaties in Nederland, ook namens de andere ketens. "De huidige regelgeving, waarbij wij maximaal dertig gasten mogen ontvangen, is de nekslag voor onze bedrijfstak. Wij vragen de overheid, mede namens onze collega's, om eenduidige regels te stellen die gelden voor het gehele land. Hiermee wordt onduidelijkheid voorkomen. Regels die uitgaan van maximaal honderd personen in een ruimte waar verder de geldende regels gehandhaafd kunnen worden", aldus Ballorig.

20.05 Geen WK Vierspannen in Valkenswaard

Het wereldkampioenschap voor vierspannen gaat volgende week vanwege het coronavirus niet door. De burgemeester van Valkenswaard trok vrijdag, na een overleg tussen het bestuur en de gemeente Valkenswaard, de vergunning voor het evenement in. De organisatie is teleurgesteld. "Aan alle voorwaarden was voldaan en alles was gericht op een veilige wedstrijd zonder publiek binnen de geldende wet- en regelgeving."

19.21 - Feyenoord mist twee spelers tegen Willem II

Twee spelers uit de A-selectie van Feyenoord hebben het coronavirus. Dat blijkt uit vrijdag afgenomen testen. De twee spelers gaan in quarantaine en kunnen zondag niet meedoen in de uitwedstrijd tegen Willem II.

Feyenoord maakt niet bekend om welke spelers het gaat.

19.02 - Weer besmettingen op nertsenbedrijven

Opnieuw drie nertsenbedrijven zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om een bedrijf in Brabant en twee in Limburg. Het zijn bedrijven in Zeeland (gemeente Landerd), in Egchel (gemeente Peel en Maas) en in Grashoek (ook gemeente Peel en Maas). In totaal gaat het om bijna 25.000 moederdieren op de drie bedrijven samen. Ze zullen zo snel mogelijk worden geruimd.

In totaal zijn nu 62 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.

18.43 - Nieuwe testlocatie Raamsdonksveer

De GGD opent over ruim twee weken een nieuwe coronatestlocatie in Raamsdonksveer. Vanaf maandag 19 oktober kunnen mensen met klachten zich laten testen aan de Steurweg, in die plaats.

18.35 - Bijna heel Nederland risicogebied voor Duitsers

Duitsland heeft het deel van Nederland dat als risicogebied wat betreft corona geldt fors uitgebreid. Het gaat nu om heel het land behalve de provincies Zeeland en Limburg, staat op de website van het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van de RIVM.

Afgelopen week waren Zuid- en Noord-Holland en Utrecht al als risicogebied aangewezen. Reizigers moeten zich bij terugkeer op corona laten testen. De autoriteiten hopen met die bepaling vakantiegangers af te schrikken naar risicogebieden te gaan.

18.34 - Mondkapje niet op en af zetten

Het kabinet adviseert gebruikers van een mondkapje om het niet telkens op en af te zetten, maar het vooral continu te dragen op plekken die zowel buiten als overdekt zijn. Dat staat in de verduidelijking van het mondkapjesadvies dat het kabinet vrijdag op de site van Rijksoverheid heeft geplaatst.

Het vaak op en af doen van een mondmasker verhoogt het risico op besmettingen, omdat het virus mogelijk van handen naar gezicht of andersom wordt gebracht. In principe geldt het draagadvies alleen voor binnenruimtes, maar bezoekers van attractieparken, dierentuinen, treinstations en andere plekken die deels overdekt zijn, worden dus aangespoord ook buiten het mondkapje op te houden. Datzelfde geldt voor winkelend publiek dat van de ene naar de andere gaat.

18.32 - Metworstrennen gaan niet door

De Metworstrennen in Boxmeer gaan komende februari niet door. Dat laat het bestuur van de Vereniging De Metworst weten. Het besluit is genomen na overleg met de gemeente Boxmeer, die het niet verantwoord vindt om de rennen te organiseren in coronatijd.

17.37 - Van Dissel: Mondkapjes hebben weinig effect

Het veelvuldige gebruik van mondkapjes in andere landen, de druk van de publieke opinie in eigen land, of zelfs een rechtstreekse oproep van zijn beroemde Amerikaanse evenknie Anthony Fauci: Jaap van Dissel blijft bij zijn standpunt. De directeur Infectieziekten bij het RIVM herhaalt desgevraagd dat mondkapjes volgens hem "een buitengewoon gering effect" hebben op de pogingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat zegt hij tegen de NOS.

17.18 - Boa's mishandeld

Meerdere boa's zijn donderdagmiddag mishandeld door drie jongeren toen zij hen in een bus in Amersfoort aanspraken op de verplichting een mondkapje te dragen. De jongen van 17 jaar en twee meisjes van 16 en 17 jaar zijn aangehouden, maakte de politie vrijdag bekend.

De jongen werd door boa's in burger aangesproken op de mondkapjesplicht toen hij de bus instapte. Hij droeg het masker even, maar nadat hij hem opnieuw afzette zeiden de boa's dat ze aan het controleren waren en de jongen dus op een bekeuring kon rekenen. Dit leidde tot agressie bij de jongen, waarna ook twee meiden uit de bus zich erin mengden. Dit escaleerde snel tot een ruzie waarbij de handhavers werden geduwd, geschopt en geslagen.

17.11 - Ook verplichte mondkapjes Lorentz Casimir in Eindhoven

Op het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven is het vanaf aanstaande maandag verplicht om een mondkapje te dragen. De mondkapjes zijn verplicht in de gangen en de aula's van de school. Leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben, kunnen er eentje kopen voor vijftig cent. Het geld dat daarmee verzameld wordt, gaat naar Stichting Leergeld.

17.05 - Definitief ouderenuurtje

Supermarkten zijn volgende week twee keer per dag een uur alleen open voor ouderen en mensen uit kwetsbare groepen. Bijna alle supermarkten stellen een "ouderenuurtje" in tussen 07.00 en 08.00 uur 's morgens en kiezen daarnaast een ander uur uit dat bij de lokale situatie past. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL is niet blij met de plicht die het kabinet de winkels eerder deze week oplegde en noemt het een "overhaast en ondoordacht besluit."

16.51 - Mondkapjes op het Commanderij College

Op de scholen van het Commanderij College wordt leerlingen en medewerkers gevraagd om vanaf aanstaande maandag een mondkapje te dragen, bij alle 'verplaatsingen' binnen school. "Het advies geldt voor alle verplaatsingen", aldus bestuurder Arn Bressers. "Denk aan het lopen door de gangen, naar en door de aula en bij praktijklessen. Tijdens de andere lessen kan op instructie van de docent het mondkapje in de lokalen worden afgedaan. Dat geldt ook voor het lunchen in de aula of personeelskamer. In principe geldt: zodra je zit, kan het mondkapje af."

Het Commanderij College heeft locaties in Gemert en Beek en Donk.

16.16 - Enthousiasme bij ouderenorganisatie over boodschappenuurtje

Twee boodschappenuren speciaal voor kwetsbare groepen zorgt voor enthousiasme bij de grootste landelijke seniorenorganisatie van het land, KBO-PCOB. "Sommige senioren durven op dit moment niet veilig de supermarkt in. Dan is het mooi dat voor deze mensen die anders niet durven, er een alternatief geboden wordt. Toen de eerste uurtjes werden ingevoerd, kregen we ook tal van mooie reacties terug. Natuurlijk, het was wat vroeg, maar daar komt nu keuze in."

15.52 - Coronabonus voor medewerkers Appie

Medewerkers van supermarktketen Albert Heijn krijgen in december eenmalig een coronabonus van 15 procent over hun gemiddelde maandloon, bevestigt de supermarkt na berichtgeving bij vakblad Distrifood.

Albert Heijn-werknemers krijgen daarnaast ook een hoger voorschot op de winstuitkering van het salaris. Die was altijd 45 procent van het salaris maar is dit jaar verhoogd naar 70 procent. Die volgt ook in december.

15.50 - 'Beroerde cijfers maar geen verrassing'

De jongste cijfers over het aantal coronabesmettingen zien er nog altijd "beroerd" uit, maar dat komt niet als een verrassing, zegt vicepremier Kajsa Ollongren. "Dit is wel een beetje wat de voorspelling was." Vrijdag werd een recordaantal van meer dan 3800 nieuwe gevallen gemeld, ruim 500 meer dan een dag eerder.

Ollongren wijst erop dat de mensen die nu te horen krijgen dat zij geïnfecteerd zijn, het virus al hebben opgelopen voordat het kabinet maandag voor het hele land aangescherpte maatregelen nam. "Op zichzelf hoef je er dus niet van te schrikken dat dit gebeurt, en zou een verdere stijging ook nog wel mogelijk zijn."

15.45 - Streep door carnavalsprogramma in Helmond

Ook in Helmond gaat er een streep door de traditionele carnavalsprogramma's. Er komen geen nieuwe prinsen in de stad, ook zijn er halverwege februari geen carnavalsoptochten. Dat hebben de Helmondse carnavalsverenigingen donderdagavond gezamenlijk besloten.

15.40 - Bioscopen willen duidelijkheid

De bioscopen en filmtheaters zijn toe aan duidelijkheid over de strengere coronamaatregelen. Daarom roept de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) de regering en de veiligheidsregio's op om te kiezen voor een heldere afspraak die voor alle filmtheaters geldt.

Nu is het aan de veiligheidsregio's om te bepalen welke culturele instellingen een ontheffing krijgen voor het maximale bezoekersaantal van dertig man. Dit zorgt volgens de NVBF voor willekeur en een ongelijk speelveld.

15.34 - Mondkapje verplicht in gemeentelijke gebouwen in Tilburg

In alle openbare gebouwen van de gemeente Tilburg wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Het gaat dan om bijvoorbeeld de stadswinkels, de balie van de schuldhulpverlening, en de balie Werk en Inkomen, maar ook de openbare ruimtes van sporthallen en zwembaden.

Wachten op privacy instellingen...

14.51 - Meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 733 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 30 mei. Vergeleken met donderdag liggen 42 patiënten meer in een ziekenhuis. Die stijging past bij de verwachting en ook de komende dagen zal het aantal opnames stijgen, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Op de verpleegafdelingen liggen 573 coronapatiënten, 34 meer dan op donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 152 naar 160. In totaal steeg het aantal opgenomen patiënten dus met 42.

Op de intensive cares liggen ook 594 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 17 minder dan op donderdag.

14.39 - Maffia in Nederland

Het anti-maffiateam van de Nederlandse politie verwacht het de komende tijd een stuk drukker te krijgen. Als de maffia in Italië door de gevolgen van de coronapandemie aan macht wint, springen ze ook op Nederlandse bodem in het financiële gat dat de crisis slaat, aldus de politie.

"Covid-19 zorgt voor een ideaal klimaat voor de Italiaanse georganiseerde criminaliteit", licht een deskundige van het Nederlandse anti-maffiateam toe. De politie verwacht dat de Italiaanse maffia ook in Nederland haar macht gaat uitbreiden. Het is namelijk maar de vraag wat Nederlandse ondernemingen die door de crisis in de problemen komen doen als ze financiële hulp krijgen aangeboden uit maffiose hoek. "Ondernemers kunnen daar nu gevoeliger voor zijn", aldus de deskundige.

14.19 - 533 nieuwe besmettingen geconstateerd in Brabant

Er zijn 3825 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd de afgelopen 24 uur in Nederland. Dat zijn er fors meer dan gisteren en eergisteren, toen het aantal nieuwe besmettingen nog onder de 3500 bleef. Ook zijn er 22 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en 9 mensen overleden. Dat blijkt uit de cijfers op het coronadashboard.

In Brabant gaat het om 533 nieuwe besmettingen in de laatste 24 uur. Twee mensen zijn met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis.

14.12 - Cateringbranche is somber over de toekomst

De cateringbranche heeft veel last van de aangescherpte coronamaatregelen, vertellen bedrijven. Zo moeten bedrijfsrestaurants weer sluiten maar geven opdrachtgevers ook contracten terug. De sector verwacht dit jaar een aanzienlijke krimp in personeel en omzet, en is somber over de toekomst.

14.05 - Bruls: snelle invoering nieuwe maatregelen leidt tot chaos

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van de coronamaatregelen, zegt hij in het NPO Radio 1-radioprogramma 1 op 1. Door de snelle invoering van de strenegere kabinetsmaatregelen is er chaos ontstaan, vindt hij. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

13.45 - Rutte wenst Trump beterschap

Premier Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania "een snel en volledig herstel van het coronavirus" toegewenst, mede namens zijn kabinet. Ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wenst Trump "natuurlijk beterschap".

Trump (74) en zijn vrouw zijn in thuisisolatie na een positieve test, meldde de president vrijdagochtend vroeg (Nederlandse tijd).

12.33 - Nog geen dringend mondkapjesadvies voor hoger onderwijs

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen geven nog geen dringend advies af over het dragen van mondkapjes in het hoger onderwijs. Tot nu toe raden de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit in Rotterdam het dragen van een kapje binnen de gebouwen wel aan. De Hogeschool Rotterdam wil een mondkapjesplicht instellen en de Hogeschool van Amsterdam raadt mondkapjes dringend aan. Binnen het hoger onderwijs gold al dat er anderhalve meter afstand moet worden gehouden.

11.51 - Apart mondkapjesprotocol speciaal onderwijs

De PO-Raad komt maandag met een apart protocol over het dragen van mondkapjes in het voortgezet speciaal onderwijs. Dat is nodig, omdat leerlingen op die scholen soms beperkingen hebben die het dragen van een mondkapje heel lastig maken, zegt Sandra Beuving namens de raad. Voor dove en slechthorende leerlingen is het bijvoorbeeld essentieel dat zij gezichtsuitdrukkingen en de mond goed kunnen zien.

11.46 - Massaal geld oppotten

Europeanen hebben in het tweede kwartaal van dit jaar meer gespaard dan ooit eerder gemeten. In de hand gewerkt door de onzekerheid rond de coronacrisis steeg de spaarquote, het deel van het netto-inkomen dat opzij wordt gezet, in de eurozone tot bijna 25 procent. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat werd in de eerste drie maanden van het jaar door de bank genomen nog een kleine zeventien procent van het inkomen opgepot.

11.42 - 'Baanverlies NOW-bedrijven geen verrassing'

Dat er toch veel banen verloren zijn gegaan bij de bedrijven die in de eerste steunronde loonsubsidie (NOW 1.0) hebben ontvangen, komt niet als een verrassing voor minister Wouter Koolmees. De regeling heeft het verlies van banen alsnog flink gedempt, meent hij. Het CBS berekende dat bij alle bedrijven die NOW 1.0 hebben ontvangen tussen februari en juni 181.000 banen verloren zijn gegaan. In sommige gevallen is dat gebeurd bij een reorganisatie na de periode waarin ze subsidie ontvingen.

11.35 - Even wennen

Zorgminister Hugo de Jonge denkt dat het 'een kwestie van even wennen' is voordat Nederland massaal het advies opvolgt om in openbare gelegenheden binnen een mondkapje te dragen. "Als het nodig blijkt op enig moment, dan kan het altijd nog een verplichtender vormgeving krijgen, maar laten we het eerst eens op deze manier doen."

11.28- Meepraten over vernieuwing in zorg

Medewerkers in de sector zorg en welzijn moeten kunnen meepraten over de plannen die het kabinet heeft voor vernieuwing in de zorg. Daarvoor pleit de vakbond FNV Zorg & Welzijn. Vooral als het gaat over het aanpakken van personeelstekorten en het anders organiseren van de zorg weten de medewerkers precies welke maatregelen nuttig kunnen zijn. En omdat de vakbonden hen vertegenwoordigen, zijn die de aangewezen gesprekspartner, vindt FNV.

Wachten op privacy instellingen...

11.15 - Fysiek onderwijs

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven begrijpt heel goed dat studenten in het hoger onderwijs graag meer fysiek onderwijs willen. Er wordt volgens haar in overleg met instellingen en gemeenten 'met man en macht gezocht naar plekken waar dat kan. "Maar dat is wel even heel ingewikkeld." Van Engelshoven riep eerder al op om 'creatief' te zijn in de zoektocht naar alternatieve locaties. Maar de beperkingen maken het volgens haar lastig die te vinden.

11.07 Aanscherping toezicht coronatests

Het toezicht op de veiligheid van coronatests moet worden opgevoerd. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Volgens de toezichthouder valt de keten van testafnemers en laboratoria onder 'verschillende vormen van toezicht'. Laboratoria vinden dat er gaten vallen en dat het niet altijd duidelijk is hoe het toezicht is geregeld, aldus de inspectie. Die wil voor het einde van het jaar het toezicht verbeteren.

11.06 - Sollicitanten

Ruim 97 procent van werkzoekenden solliciteert momenteel naar banen waarvoor ze de deur uit moeten. Dat doen ze ondanks het verhoogde gevaar om besmet te raken met het coronavirus. Dat blijkt uit een onderzoek van Sollicitatiedokter.nl onder ruim vierhonderd eigen bezoekers. Slechts drie procent van de respondenten neemt het zekere voor het onzekere en solliciteert tijdens de coronapandemie alleen op banen waarbij thuis gewerkt kan worden.

10.55 - Gestrande vakantiegangers op weg terug

De 36 gestrande vakantiegangers op Sicilië zijn weer onderweg naar huis na een 'afschuwelijke nacht'. De reizigers waren gestrand nadat ze in een vliegtuig zaten met drie mensen die via een sneltest positief testten op corona. Op het moment dat hun vliegtuig donderdagmiddag Italiaanse bodem raakte, gingen nieuwe maatregelen in: iedereen moest voor betreding van Italië een sneltest ondergaan. Op de drie na testte iedereen negatief, maar de autoriteiten concludeerden dat bij binnenkomst in het land iedereen die bij hen in de buurt had gezeten, veertien dagen in quarantaine zou moeten. Zo'n vakantie zag niemand zitten en dus wilden alle 36 reizigers weer naar huis.

Wachtend op een terugvlucht zaten de vakantiegangers vast op het vliegveld op Sicilië. Ze moesten volgens een woordvoerder van Corendon onder heel vervelende omstandigheden de nacht op de luchthaven, achter de douane, doorbrengen. "Er waren geen faciliteiten voor een goede nachtrust, het was behelpen met het verzinnen van plekjes om rust te vinden, zoals op bankjes."

10.08 Alternatieve Voorleeslunch

Waar normaliter honderden bibliotheken en zorginstellingen een lunch organiseren voor ouderen en daarbij voorlezen, ziet de Nationale Voorleeslunch er vanwege corona dit jaar iets anders uit. Kees van Kooten, schrijver van het Nationale Voorleeslunchverhaal, leest zijn verhaal om kwart over twaalf voor bij Omroep Max op NPO1 en vrijwilligers lezen voor via de telefoon. De Leescoalitie wil er zo voor zorgen dat zoveel mogelijk ouderen worden voorgelezen, ook als ze liever niet uit huis gaan.

09.38 - Huisdieren in coronatijd

Vanwege de coronacrisis zijn er de laatste tijd meer huisdieren aangeschaft. Zeker in deze tijden kunnen ze veel steun en gezelschap bieden. Maar dit moet wel verantwoord zijn. Een steekproef van de Stichting Met dieren meer mens laat zien dat kennis over huisdieren en hun verzorging te wensen overlaat. De stichting vraagt hier aandacht voor en pleit voor meer digitaal dierenonderwijs.

08.53 Ouderenuurtje supermarkt

Het klinkt misschien sympathiek wat het kabinet wil: elke supermarkt die verplicht twee vaste uren per dag moet instellen voor oudere en kwetsbare mensen. Maar in de praktijk gaat dat helemaal niet werken, zegt ouderenbond ANBO. Bovendien is dat 'stigmatiserend en onnodig'. "Ouderen zijn gewone mensen en moeten dus op elk moment boodschappen kunnen doen."

Wachten op privacy instellingen...

08.45 - Krijgsmacht wil werknemers KLM en Royal IHC

Defensie is in overleg met onder meer KLM en Royal IHC om overtollig personeel over te nemen. De krijgsmacht kampt al jaren met een groot personeelstekort. Er staan meer dan 9000 vacatures open. Defensie heeft onder meer een groot gebrek aan technisch personeel. Defensie voert al langer gesprekken met het bedrijfsleven over vormen van samenwerking. "Maar door het coronavirus is het allemaal in een versnelling geraakt."

08.44 - Toekomst ouderenzorg

De toekomst van de ouderenzorg is het grootste maatschappelijke vraagstuk voor de komende twintig jaar, stelt ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties. Eigen onderzoek toont aan dat 83 procent van de Nederlanders de ouderenzorg een verantwoordelijkheid vindt van de hele samenleving, dus niet alleen van de zorgsector en de overheid. Het aantal Nederlanders dat vindt dat de sociale omgeving een actievere rol moet gaan spelen bij de zorg voor ouderen is door de coronacrisis met twintig procent gestegen tot 72 procent.

08.29 - Lokale belastingen

Lang niet alle gemeenten verhogen de lokale belastingen vanwege de coronacrisis. Dat meldt de NOS na een inventarisatie. De NOS keek naar de begrotingen van de gemeenten met de meeste inwoners die tot 1 oktober zijn gepubliceerd. Van hen verzwaart een deel - waaronder Zoetermeer en Arnhem de lasten voor de burger helemaal niet. Van de twaalf grote gemeenten die al een begroting hebben, gaan er tien de onroerendezaakbelasting niet verhogen.

08.00 - Afstaan internationals

Voetbalclubs hoeven tot het einde van dit jaar hun internationals niet af te staan aan de nationale ploegen als daar een periode van quarantaine aan vastzit. Normaal gesproken zijn de clubs verplicht om hun spelers voor een interlandperiode vrij te geven, maar vanwege de perikelen met het coronavirus wordt daar een uitzondering op gemaakt. In eerste instantie gold die uitzondering alleen voor de interlandperiode van afgelopen maand, maar dit wordt doorgetrokken.

Wachten op privacy instellingen...

07.29 - Coronasteun bedrijven

Zo'n 45 procent van de Nederlandse bedrijven had eind augustus gebruik gemaakt van een van de 'coronaregelingen'. In het noorden van het land werd veel minder vaak een beroep gedaan op deze financiële regelingen van de overheid dan in het westen van Nederland - waaronder West-Brabant - en in Limburg. Dat blijkt uit een analyse van het CBS. Het statistiekbureau keek voor die analyse hoeveel bedrijven op 31 augustus minimaal één steunmaatregel kregen. Het keek alleen naar bedrijven met minimaal twee werkzame personen , omdat ZZP'ers relatief weinig gebruik maken van deze regelingen.

In West-Brabant werd iets vaker een beroep gedaan op deze regelingen dan in het midden en oosten van de provincie. In West-Brabant gaat het om 45,5 procent van de bedrijven, 7250 bedrijven in totaal. De regio Midden-Brabant volgt met 44,4 procent - 5130 in totaal - en het zuidoosten van Brabant met 44,0 procent. Daar gaat het om 8700 bedrijven. In het noorden van de provincie vroeg 'slechts' 41,6 procent van de bedrijven - 7455 ondernemingen in totaal - steun aan.

Wachten op privacy instellingen...

07.30 - Ontwikkelaar sneltest ontwijkt belastingen

Coronatestkit-producent Qiagen heeft sinds 2010 miljoenen euro's aan belasting ontweken dankzij constructies in Ierland, Luxemburg en Malta. Ondertussen ontving de biotechgigant, met op papier het hoofdkantoor in Venlo, op grote schaal publieke financiering. Dat meldt Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) na onderzoek.

06.55 - Coronasteun banken neemt toe

De coronasteun van banken blijft in omvang toenemen. Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart al een kleine 26 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 163.000 ondernemers en 34.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar maandelijkse update.

Wachten op privacy instellingen...

03.25 - Meer duidelijkheid over mondkapjes

Het kabinet maakt vrijdagmiddag de exacte details bekend van het 'dringende advies' voor mondkapjes in publieke binnenruimtes. Daarmee wil het mogelijke onduidelijkheid over het advies wegnemen. Woensdag kondigde premier Mark Rutte aan dat het advies per direct voor heel het land geldt, voor alle plekken 'waar je de hemel niet ziet'. De premier noemde onder meer winkels, musea, vliegvelden en benzinestations. maar erkende dat dit advies veel vragen kan oproepen.

03.25 - Fysiek onderwijs

Studentenorganisaties zijn ongerust over de onderwijskwaliteit door alle onlinelessen sinds het uitbreken van de coronacrisis. Amsterdamse studenten demonstreren vrijdagmiddag op het Museumplein in de hoofdstad voor meer fysiek onderwijs. Studenten buiten Amsterdam zijn opgeroepen niet naar de demonstratie te komen, in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.

23.56 - NOW-steun

Bij bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181.000 banen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgezocht dat door de overheid gesteunde bedrijven toch massaal personeel op straat zetten, ondanks dat de voorwaarde voor het verkrijgen van de steun was dat er geen werknemers werden ontslagen.

Wachten op privacy instellingen...

23.26 - Coronacrisis raakt nu ook vaste werknemer

Na flexwerkers begint de coronacrisis nu ook werknemers met een vast dienstverband te raken. In de zomermaanden juni, juli en augustus kreeg uitkeringsinstantie UWV ruim 9200 ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen binnen. Dat zijn er bijna 2,7 keer zoveel als diezelfde maanden vorig jaar, blijkt uit cijfers die het UWV op verzoek aan NRC heeft verstrekt. Die stijging is een stuk hoger dan in het voorjaar. In maart, april en mei werden er bijna 4800 ontslagaanvragen gedaan: 1,7 keer zoveel als een jaar eerder.