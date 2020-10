Opdrachtgever van martelcontainer Wouwse Plantage in cel aangehouden

De politie heeft de 48-jarige Roger P. aangehouden op verdenking van het laten bouwen van de martelcontainers op de Wouse Plantage. P. zat om moment van de aanhouding al vast op verdenking van het leiden van een drugsbende in Rotterdam.

In juli deed de politie een inval in de loods, omdat er werd vermoed dat hier gijzelingen en ontvoeringen plaatsvonden. Bij de inval werden zeecontainers die dienen als cel aangetroffen. Ook werd een martelkamer gevonden met daarin een vastgeschroefde stoel, vingerhandboeien en knipscharen. Verder werd een hoeveelheid politiepakken gevonden. "IJskoud en ronduit schokkend", zo omschreef het Openbaar Ministerie de ontdekking.

Zoektocht

Het grootscheepse onderzoek naar de geheime-telefoondienst EncroChat bracht de zaak eerder dit jaar in een stroomversnelling. De politie luisterden meerdere gesprekken af en stuitte op een groep mannen uit de buurt van Rotterdam en Utrecht die chatten over het gijzelen van mensen. In die gesprekken werden ook foto's gestuurd van de zeecontainers. Toen er ook een foto verscheen van een container met tandartsstoel met riemen gingen de alarmbellen af. De politie zetten alles op alles om uit te vinden waar de loods was.