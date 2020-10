Bossche burgemeester wil strengere coronamaatregelen, 'We worden er knettergek van de verschillen'

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch ziet graag dat aanstaande dinsdag strengere coronamaatregelen worden genomen. Dat zei hij zondag in talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. Volgens Mikkers is het lappendeken van regels veel te onduidelijk. "Het liefste heb ik één A4-tje met regels."

De uitspraak van Mikkers is enigszins opvallend. Onlangs kwamen de drie Brabantse Veiligheidsregio's met regels omtrent het aantal bezoekers in onder meer theaters. Mikkers, die naast burgemeester ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, kwam als enige met andere maatregelen dan zijn collega's in Zuidoost en Midden- West. Van Mikkers mochten maximaal dertig mensen het theater in, terwijl een paar kilometer verderop theaters ontheffingen kregen voor veel meer mensen.