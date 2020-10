De ademnood van ex-coronapatiënte Marjolein maakt na maanden nog steeds indruk

Marjolein Pauly (foto: Omroep Brabant). vergroot

Coronapatiënte Marjolein Pauly uit Eindhoven is nog steeds een schim van wie ze ooit was. Afgelopen juni vertelde de ze over haar behandeling bij een fysiotherapeut. Een paar maanden later moet Marjolein, die oogt als een open jonge vrouw, nog altijd na een paar woorden naar adem happen.

We spreken Marjolein in talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. Ze was een jonge gezonde vrouw met een leuke carrière bij de gemeente. Toen werd ze ziek. Ze bleek corona te hebben maar is hiervoor nooit in het ziekenhuis behandeld. Bij de huisarts werd ze met een paracetamol naar huis gestuurd. Toen de vermoeidheidsklachten en kortademigheidsklachten niet verbeterden zocht ze hulp. "Ik kreeg laatst een brief waarop stond dat ik al zes maanden in de ziektewet zit. Dat vond ik wel confronterend."

Stapje voor stapje

Marjolein gaat nog steeds naar de fysiotherapeut die is gespecialiseerd in coronaklachten. "Ik bezoek hem twee keer per week. Het gaat heel langzaam wat beter", zegt ze terwijl ze hoorbaar naar adem hapt. "Maar misschien went mijn lichaam ook wel aan mijn situatie, dat zou me ook niet verbazen."

Voor marjolein is 2020 al afgeschreven. "Ik verwacht weinig meer dit jaar. Ik hoop heel erg dat 2021 mij meer te bieden heeft. Ik heb weinig energie en slaap slecht. Ik word 's nachts om vier uur wakker van de pijn en kan niet meer lekker liggen. Ik probeer afleiding te zoeken door te lezen of met vrienden te bellen, dat werkt voor mij het beste."

"Ik hoorde niet bij de risicogroep maar na corona hoor ik daar wel bij."

Ook heeft Marjolein regelmatig contact met een lotgenotengroep. "Dit zijn allemaal relatief jonge mensen waarbij hun leven op hun kop staat nadat ze ziek werden door het coronavirus. We slepen elkaar door de moeilijke momenten heen. Wij hoorden allemaal niet bij de risicogroep en nu zijn we een risicogroep geworden. Nog een keer ziek worden, kan mijn lichaam niet aan."

Marjolein doet, al happend naar adem, haar verhaal:

