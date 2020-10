Coronanieuws: 7378 nieuwe coronabesmettingen, 952 in Brabant

Archieffoto: Erald van der Aa vergroot

Het is de dinsdag van weer een persconferentie van het kabinet. Hiervan en van al het andere nieuws rondom het coronavirus houden we je op de hoogte in dit liveblog.

De hoofdpunten:

Bij het RIVM zijn de afgelopen week 43.903 coronabesmettingen gemeld, een stijging van rond de 60 procent.

Sportverenigingen en horeca-ondernemingen vrezen het ergste, nu het kabinet weer een persconferentie gaat geven.

Nederland geeft een negatief reisadvies af voor heel België

Steven Kruijswijk verlaat de Giro na een positieve coronatest.

17.00 - Negatief reisadvies voor heel België

Nederland heeft een negatief reisadvies afgegeven voor heel België, omdat het aantal besmettingen bij de zuiderburen fors is toegenomen. De kleurcode van België is daarom aangepast van 'geel' (let op, er zijn veiligheidsrisico's) naar 'oranje' (alleen noodzakelijke reis). Nederlanders die alsnog afreizen, worden dringend geadviseerd om bij terugkomst tien dagen in zelfquarantaine te gaan.

Kaartje: Ministerie van Buitenlandse Zaken vergroot

16.45 - Opnieuw spelers van NAC Breda besmet

Er zijn opnieuw spelers positief getest op corona bij NAC Breda. Vorige week werden al zes spelers naar huis gestuurd met corona. De rest van de selectie ging in thuisquarantaine. Voorlopig wordt er bij de Bredase voetbalclub niet getraind.

16.40 - 20 procent positief geteste mensen gaat toch naar buiten

20 procent van alle mensen die positief zijn getest op het coronavirus, ging de afgelopen tijd nog gewoon naar buiten. Dat zegt een viroloog van het RIVM tegen RTL Nieuws. Daarnaast blijkt dat 70 procent van de mensen die klachten hebben, gewoon naar buiten gaat. Het gevolg is dat het virus zich nu snel verspreidt onder de bevolking, aldus de viroloog.

16.19 Ronaldo besmet met corona

De Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo heeft positief getest op het coronavirus. De 35-jarige aanvaller van Juventus moet daardoor de thuiswedstrijd woensdag tegen Zweden voor de Nations League overslaan. Volgens de Portugese voetbalbond gaat het goed met de vijfvoudige wereldvoetballer van het jaar. "Hij vertoont geen ziekteverschijnselen en is in isolatie gegaan."

16.05 - Grote zorgen om bierverkoop

De bierverkoop in de horeca en bij evenementen is sinds de corona-uitbraak al met bijna 65 procent gedaald. De Vereniging Nederlandse Brouwers maakt zich zorgen en vindt het van groot belang dat er vanuit de overheid extra hulp komt om de horeca 'niet kapot te laten gaan'.

15.45 - Jeroen Bosch Ziekenhuis is grensoverschrijdend gedrag beu

15.30 - Stijging positieve tests in teststraten

Het aantal uitgevoerde tests in de teststraten stijgt, maar het aantal gevallen dat daardoor aan het licht komt, stijgt nog harder, blijkt uit de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De teststraten hebben vorige week, van maandag tot en met zondag, ruim 280.000 mensen getest. Van bijna 240.000 personen is de uitslag bekend: 13,8 procent had het virus onder de leden. Dat komt neer op 33.038 positieve tests. Een week eerder waren bijna 230.000 mensen getest bij een locatie van een GGD en daarvan was 10,4 procent positief. Nog een week eerder bleek 8 procent van alle geteste mensen het coronavirus te hebben opgelopen.

15.28 - aantal besmettingen in Brabant

14.19 - 7378 nieuwe coronabesmettingen

De afgelopen 24 uur zijn er 7378 nieuwe coronabesmettingen gemeld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een nieuw dagrecord. Het aantal besmettingen in Brabant ligt op 952.

Afgelopen week werden er 43.903 nieuwe coronabesmettingen gemeld, opnieuw een flinke toename van bijna 60 procent. Vorige week meldde het instituut 27.485 positieve tests in de zeven dagen ervoor, de week daarvoor 19.326 en nog een week eerder 13.471.

"Tot op heden is er nog geen effect te zien van de landelijke maatregelen die op 29 september zijn ingegaan. Het aantal meldingen van positief geteste personen toont nog geen stabilisatie", concludeert het RIVM. Sinds het begin van de uitbraak is het virus bij bijna 189.000 mensen in Nederland vastgesteld.

14.10 - 1410 coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis ligt, bedraagt 1410. Dat zijn er 112 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Op de Intensive Care liggen 277 mensen, een stijging van 25 met de dag ervoor.

14.00 - 98,7 procent van scholieren slaagt in coronajaar voor eindexamen

Omdat de centrale examens dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgingen, zijn er meer scholieren op het voortgezet onderwijs geslaagd dan vorig jaar. In 2019 slaagde gemiddeld 92 procent van alle middelbare scholieren voor het eindexamen, dit jaar was dat 98,7 procent. In plaats van centraal examen te doen, haalden leerlingen hun diploma op basis van schoolexamens en toetsen om de resultaten te verbeteren.

13.45 - Steeds meer werknemers gecompenseerd voor thuiswerken

Steeds meer werknemers krijgen een compensatie voor de kosten van het thuiswerken van hun werkgever. Thuiswerken is de norm nu het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft toenemen. Werkgevers besparen op kosten wanneer werknemers niet op kantoor komen. Zo hoeven ze minder uit te geven aan reiskostenvergoedingen, schoonmaakkosten en elektriciteit.

12.15 - Vrouw overleden na herbesmetting corona

Een 89-jarige vrouw is overleden nadat ze voor de tweede keer besmet was geraakt met het coronavirus. Het is voor zover bekend het eerste overlijdensgeval in de wereld na een herinfectie. De vrouw werd eerder dit jaar voor het eerst ziek. Uit een test bleek dat ze het coronavirus onder de leden had. Bijna twee maanden later werd ze weer ziek. Ze had koorts en ademnood en moest hoesten.

Acht dagen later ging haar toestand achteruit en zo'n twee weken daarna overleed ze. De vrouw leed aan Waldenström, een zeldzame vorm van beenmergkanker. Haar immuunsysteem was daardoor aangetast.

12.10 - Nieuwe routekaart tegen corona

Het kabinet komt met een nieuwe routekaart om de verspreiding van corona onder controle te krijgen. Dat meldt de Volkskrant, die de routekaart in handen heeft. Als het aantal besmettingen een bepaalde signaalwaarde overstijgt, volgen er automatisch maatregelen. Het kabinet hanteert vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Als de situatie 'zeer ernstig' is, met meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners, worden horecazaken gesloten en sportwedstrijden voor volwassenen verboden.

Daarnaast is er nog een lijst van mogelijke ingrepen. In de 'zeer ernstige' situatie gaat het dan onder meer om het 'sluiten van sectoren met veel bezoekersstromen (pretparken, musea)' en het sluiten van 'binnensport- en fitnessclubs, zwembaden, sauna's en seksclubs'.

12.05 - Jumbo-Visma start niet meer in Ronde van Italië

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma start niet meer in de Ronde van Italië. Er werd geen directe toelichting gegeven, maar ongetwijfeld heeft het te maken met meerdere gevallen van corona rond het sportevenement. Eerder vandaag werd bekend dat Steven Kruijswijk niet meer meedoet aan de tiende etappe. De kopman van Team Jumbo-Visma testte maandag op de rustdag positief op het coronavirus.

11.55 - Eén Europese kaart met kleurcodes voor gevaar coronavirus

De Europese Unie krijgt één kaart met kleurcodes waarmee het gevaar van het coronavirus voor iedere Europese regio valt af te lezen. Het ECDC, de Europese tegenhanger van het RIVM, gaat de kaart wekelijks bijwerken, zo kwamen de EU-ministers overeen.

Lidstaten geven het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding (ECDC) iedere week door hoeveel nieuwe besmettingen er zijn vastgesteld, hoeveel coronatests er zijn afgenomen en hoeveel daarvan positief bleken. Het ECDC heeft vaste maatstaven om regio's vervolgens groen, oranje of rood in te kleuren. Zo weten mensen die ernaartoe reizen hoeveel gevaar ze er lopen. Of reizigers bijvoorbeeld een test moeten ondergaan of in quarantaine moeten, blijft aan lidstaten zelf. Ze slagen er niet in om daarin één lijn te trekken.

10.50 - Leerlingen Pius X hebben begrip voor sluiting: 'Dit zagen we al aankomen' [VIDEO]

Scholieren van het Pius X College in Bladel zeggen over het algemeen begrip te hebben voor het sluiten van de school. Vanaf donderdag gaat het ‘Pius X’ op slot, omdat de afgelopen tijd ruim zestig leerlingen en werknemers positief op corona hebben getest. Bekijk hier de reacties van enkele scholieren:

10.45 - KNH Eindhoven: horeca op slot betekent het einde van een op de drie kroegen

Als de horeca opnieuw op slot moet in de strijd tegen het coronavirus, kan dat zomaar eens het einde betekenen van een op de drie kroegen. Dat schat Hans Bakker, van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. “Ik ben bang dat in Eindhoven alleen al dertig procent weg gaat vallen, dat die het niet vol kunnen houden”, zo zei hij dinsdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

10.20 - Steven Kruijswijk test positief op corona en verlaat Giro

Wielrenner Steven Kruijswijk stapt niet meer op in de Ronde van Italië. De renner uit Nuenen heeft maandag op de rustdag positief getest op corona. Hij moet de koers daarom verlaten. Dit meldt zijn ploeg Jumbo-Visma dinsdagochtend voor de start van de tiende etappe in de Giro.

08.30 - Pius X College in Bladel dicht na 'alarmerend' aantal besmettingen

Het Pius X College in Bladel gaat vanaf donderdag op slot. De school voor middelbaar onderwijs opent de deuren pas weer op woensdag 28 oktober. Aanleiding voor deze maatregel is het aanhoudend aantal besmettingen met het coronavirus. Tijdens de sluiting wordt wel digitaal onderwijs gegeven.

Directeur Jan Poels spreekt van een alarmerende situatie. Er zijn al 48 scholieren en dertien personeelsleden van het 'Pius X' besmet verklaard. De GGD, burgemeester Remco Bosma en het Rythovius College in Eersel zijn ook ingelicht. De schoolleiding spreekt van een ingrijpend besluit en doet een nadrukkelijk beroep op ouders en leerlingen om zich te houden aan de maatregelen die genomen zijn.

07.10 - Sterrenregen Michelin Gids uitgesteld

Ook de presentatie van de Michelin Gids Nederland 2021 wordt beïnvloed door corona. Normaal gesproken zou de sterrenregen in december plaatsen. Dit feestje voor exclusieve restaurants is nu voor 29 maart gepland. Dat betekent dat de huidige sterren in ieder geval tot dan behouden blijven. De organisatie hoopt dat de bekendmaking als vanouds in het DeLaMar Theater in Amsterdam kan plaatsvinden.

Ondertussen gaat de jurering gewoon door, verzekert Gwendal Poullennec, Internationaal Directeur van de Michelin Gidsen. “Het uitstel van de sterrenceremonie en de keuze om een volledig digitale gids te lanceren geeft ons de nodige tijd om ons inspectiewerk in de best mogelijke omstandigheden af te werken. We blijven eerlijk ten opzichte van de restaurateurs”, aldus Poullennec.

06.55 - D66: 'Eindexamens over meer maanden'

De eindexamens moeten volgend jaar over de maanden mei, juni en zo nodig juli verspreid worden vanwege het coronavirus. Dat wil coalitiepartij D66. D oor corona kan slechts een beperkt aantal leerlingen in dezelfde ruimte zitten. Ook leidt spreiding tot meer voorbereidingstijd per examen, denkt D66-Kamerlid Paul van Meenen.

Om volgend jaar chaos te voorkomen, wil hij daarom dat er nu al voorbereidingen worden getroffen. "Dat is beter dan dat we straks met stoom en kokend water noodmaatregelen moeten treffen." Dit jaar werden de eindexamens geschrapt, maar leerlingen kregen wel een ‘volwaardig’ diploma.

06.10 - Kabinet geeft weer persconferentie

Het kabinet maakt dinsdagavond bekend met welke maatregelen het de komende weken gaat proberen de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen. Er zitten volgens ingewijden ingrijpende beperkingen aan te komen voor onder meer de horeca en de detailhandel. Eet- en drinkgelegenheden moeten op zijn minst rekening houden met verdere inperking van hun openingstijden en moeten mogelijk zelfs helemaal dicht. In winkels mag mogelijk na acht uur 's avonds geen alcohol meer worden verkocht.

Het kabinet zal er nog eens op hameren dat mensen thuis moeten werken, tenzij dat echt niet kan. Het gebruik van het openbaar vervoer voor reizen die niet strikt noodzakelijk zijn, wordt naar verwachting nog verder ontmoedigd. Volwassenen mogen mogelijk tijdelijk niet sporten in teamverband.

0 3.30 - Pech bij ontwikkeling vaccin

Het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson is op een tegenslag gestuit bij de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19. Het bedrijf heeft de ontwikkeling ervan tijdelijk stilgelegd. Het farmaciebedrijf maakte bekend dat een proefpersoon onverwacht ziek is geworden, zo blijkt uit documenten die in bezit zijn van nieuwsmedium Stat News. In totaal doen er 60.000 mensen mee aan de klinische testen van het concern, waartoe ook Janssen Biologics in Leiden behoort.

0 2.00 - In één week ruim 40.000 mensen besmet

Het aantal coronabesmettingen blijft hard oplopen. In de afgelopen week is bij waarschijnlijk ruim 40.000 mensen in ons land het COVID-19 virus vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde een week geleden nog dat het in de zeven dagen ervoor 27.485 meldingen van positieve tests had gekregen.

De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 19.326, een week eerder kwamen 13.471 coronagevallen aan het licht en nog een week eerder werden 8265 besmettingen vastgesteld. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 6854 positieve tests geregistreerd, een nieuw dagrecord.

Amsterdam kende de grootste stijging. Andere snelle stijgers zijn onder meer Eindhoven, Breda en Tilburg. In Tilburg en Eindhoven is het virus bij meer dan 2000 inwoners vastgesteld. Het aantal doden door corona steeg in de afgelopen zes dagen met 114.

