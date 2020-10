Verwarring overheerst bij sportverenigingen na nieuwe coronamaatregelen

De tennis- en padelbanen van Metzpoint (foto: Richard de Leeuw) vergroot

Het lijkt een eenduidige maatregel van het kabinet: sporten mag alleen nog individueel of met een team van maximaal vier personen. Toch hebben een boel verenigingen een flinke kluif aan de interpretatie van de nieuwe regels. “Rutte zei ineens dat we niet meer mogen dubbelen!”

Dat de voetbalteams van boven de achttien niet meer trainen is duidelijk en ook voor de hockeyploegen zijn er geen vraagtekens: teamsporten zijn door het kabinet aan banden gelegd in de strijd tegen het coronavirus. Maar er is toch een boel nog wél mogelijk, zou je denken.

Tennis

Tennis bijvoorbeeld. Bij tennis- en padelvereniging Metzpoint in Veldhoven hadden ze het goed voor elkaar, vertelt Richard de Leeuw. “Je kon je inschrijven op afstand voor een baan. We hadden afgesproken dat we geen handjes meer geven na een potje en geen high fives na een gewonnen punt. En natuurlijk is de kantine dicht. Maar een potje tennis of padel ging prima!”

Sterker nog: de club zag deze zomer een boel extra leden komen. “Je merkte wel dat mensen die normaal gesproken een ‘binnensport’ doen of een sport die niet meer mag, op zoek waren naar iets anders. Wij hebben een enorme ledengroei.”

Maar toen maakte premier Rutte dinsdagavond ineens een opmerking over tennis: het mag wel, maar dubbelspel niet meer. Want dan kan je niet voldoende afstand houden. “Dat heeft wel voor verwarring gezorgd”, zegt Richard. “Dat past niet bij hoe we tot nu toe met de maatregelen zijn omgegaan.”

Schermen

Ook twijfels zijn er bij het schermen. Een sport die bij uitstek op anderhalve meter kan worden gedaan én dan heb je nog een masker voor je gezicht ook. “Nou, dat masker helpt niet tegen virussen”, helpt Vic Hartog ons meteen uit die droom. “Maar op anderhalve meter afstand blijf je wel hoor.”

Hartog heeft het zelfs redelijk precies paraat: “Een wapen én een gestrekte arm is ongeveer anderhalve meter lang. Dus je kunt een punt maken zonder te dicht bij iemand in de buurt te komen.” Als er dan geen competitie gespeeld kan worden, zou er dus in ieder geval getraind kunnen worden.

Toch is het allerminst zeker dat de trainingen in het schermen door kunnen gaan. “Het RIVM heeft denk ik nog nooit van schermen gehoord”, zegt hij. Het is nu afwachten op een oordeel van de sportfederatie NOC*NSF en vervolgens de schermbond KNAS die de nieuwe regels interpreteert. “Maar we hebben nog tot tien uur vanavond”, klinkt het enigszins hoopvol.

Golfen

Geen twijfels zijn er bij de golfvereniging. Voorzitter van Brabant Golf Ada van Riel mag zich gelukkig prijzen. “Golf is een sport die eigenlijk altijd wel beoefend kan worden. Je kunt makkelijk op anderhalve meter afstand blijven van elkaar en je bent nooit met meer dan vier mensen.” En het is een hartstikke gezonde sport. “Het klinkt als een oudelullensport, maar je loopt buiten, je beweegt en gebruikt toch een boel spieren.”

Toch heeft ook de golfvereniging het zwaar in deze coronatijden, vertelt ze. “Het clubhuis is dicht, dus die inkomsten missen wel. Maar de kosten van baanonderhoud en dergelijke gaan wel gewoon door.” En anders dan de tennisvereniging, ziet de golfclub de nieuwe leden niet bij bosjes binnenkomen. “Iemand die wil golfen kan niet zomaar naar een baan gaan en dat gewoon doen.” Je moet het leren, vertelt ze. Met theorielessen, praktijklessen en niet te vergeten de etiquette-regels richting andere golfers.

