Coronanieuws: een op drie is bewuster bezig met gezondheid sinds coronapandemie

Een op de drie Nederlanders is bewuster bezig met gezondheid sinds de coronapandemie.

Kiezers mogen bij het uitbrengen van hun stem tijdens de komende verkiezingen niet gehinderd worden door coronamaatregelen, vindt de Kamer.

Vorige week zijn er naar schatting 2950 mensen overleden, ongeveer 150 meer dan verwacht voor deze periode, meldt het CBS.

07.11 - Bewuster bezig met gezondheid

Een op de drie Nederlanders is bewuster bezig met de eigen gezondheid sinds de coronapandemie uitbrak. Vier op de tien Nederlanders zijn zich bewuster van waar ze staan qua gezondheid. Dat meldt zorgverzekeraar Zilveren Kruis op basis van onderzoek onder 1532 Nederlanders dat is uitgevoerd door Motivaction. Van de deelnemers gaf 82 procent aan dat ze bezig zijn met een gezonde leefstijl. Een beter voedingspatroon en meer beweging worden het meest genoemd.

01.36 - Verkiezingen

Kiezers mogen bij het uitbrengen van hun stem tijdens de komende verkiezingen niet gehinderd of beperkt worden door de coronamaatregelen, vindt de Tweede Kamer. Zo mag kiezers niet de toegang tot het stemlokaal worden geweigerd als zij niet helemaal voldoen aan een 'gezondheidscheck', een aantal vragen die kiezers geacht worden zichzelf te stellen voordat ze naar het stembureau gaan.

01.29 - Vouchers

Het vertrouwen in vakantie- en vliegvouchers voor geschrapte pakketreizen en tickets slinkt met de dag, meldt De Telegraaf na een rondgang. Duizenden Nederlanders willen nu geld terug, omdat er dit jaar nauwelijks zicht is op alternatieve reizen. Rechtsbijstandsverzekeraars, de Consumentenbond, claimbureaus en reiskoepel ANVR merken de laatste weken een groeiende vraag naar geld terug. Ook wordt vaker (juridische) hulp ingeroepen om het recht op geld terug nu te verzilveren, omdat veel gedupeerde reizigers vrezen dat het straks te laat is door een verwachte tsunami van faillissementen.

00.01 - Overledenen

Vorige week zijn er naar schatting 2950 mensen overleden, ongeveer 150 meer dan verwacht voor deze periode. Volgens statistiekbureau CBS valt de hogere sterfte samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Het aantal overledenen is wel iets lager dan in de voorgaande week, toen er 2977 mensen doodgingen. Het werkelijke aantal kan hoger liggen, omdat niet iedereen met corona zich laat testen en de registratie kan achterlopen.

23.32 - Omzet winkeliers binnensteden

Winkeliers in centra van grote steden draaien door de coronacrisis een kwart minder omzet dan een jaar geleden. Dat meldt de brancheorganisatie voor non-foodwinkels INretail, die de omzetcijfers van winkelketens over vorige week vergeleek met die van een jaar eerder. Door de coronacrisis is het ook veel leger in winkelstraten.

