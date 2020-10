Klaas Otto moet dik 3 miljoen ophoesten voor ‘stokoude’ zaak

De zittingzaal in Breda. (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

3,2 miljoen euro. Dat bedrag moet Klaas Otto overmaken naar de staat als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt. Volgens het OM is dat de misdaadwinst die hij maakte met witwassen. Het bedrag werd vrijdagmiddag bekendgemaakt op de eerste rechtszaak over het ‘kaalplukken’ van Otto. Die reageerde verbaasd. “Allemaal nattevingerwerk, er wordt zomaar wat geroepen!”

Klaas Otto (52) uit Bergen op Zoom zit al zijn hele leven in de autohandel. Volgens politie en justitie heeft hij van 2007 tot zijn arrestatie in de zomer van 2016 zijn bedrijven gebruikt om geld mee wit te wassen. Daar is hij intussen ook voor veroordeeld.

Maar de vraag was altijd: om hoe veel geld ging het nou precies? Er was jaren terug even sprake van 1,3 miljoen. Maar specialisten van het functioneel parket hebben becijferd dat het veel meer moet zijn geweest. “Om en nabij de 3,2 miljoen euro”, onthulde de officier van justitie, zonder in details te treden want die komen nog.

Witwassen

Politie en het OM hebben er altijd op gewezen dat Otto in 2007 zijn autozaak in Bergen op Zoom met helemaal niks opbouwde. Ineens kwam een illegale geldstroom op gang. Die geldstroom liep via schijnconstructies en nepleningen en dat zwarte geld belandde zo in de bovenwereld. Witwassen dus.

Tegen de rechtbank vertelde Otto vrijdag over die transacties in zijn bedrijf dat er niks illegaals aan zat. “Negentig procent is zo van tafel te vegen.”

Lening van de gemeente

Otto zegt nu ook dat hij inmiddels zwart op wit bewijs heeft dat hij wel degelijk met legaal startkapitaal begon. Het was even zoeken maar diep in de archieven van de gemeente Bergen op Zoom lag bewijs voor een geldlening van 40.000 euro die ooit is verstrekt aan de Bergenaar. “Netjes terugbetaald, in termijnen”, zei Otto vrijdag na de zitting.

Hoe het OM Otto wil kaalplukken, is nog de vraag. De politie heeft bij Otto thuis auto’s, horloges en cash geld afgepakt maar het is wel duidelijk dat dat bij elkaar geen 3,2 miljoen waard is. “Het beslag is niet groot”, erkende de officier van justitie.

Intussen maakte Otto, zoals wel vaker, gebruik van de gelegenheid om te zeggen dat hij alle aandacht van politie en justitie meer dan zat is. “Ik word er 24 uur per dag mee geconfronteerd. Ik heb al meer dan vier jaar last van.”

Otto zoekt werk

Zijn advocaat noemde het ook lastig voor hem om werk te vinden. “Werkgevers staan niet bepaald in de rij om mijn cliënt in dienst te nemen, dus hij moet zelfstandig ondernemer worden”. De officier van justitie zei dat ze dat probleem wel kon begrijpen maar voegde er ook aan toe: “Dat risico heeft hij zelf genomen.”

De advocaat van Otto probeerde nog even de stekker uit het proces te trekken. De zaak noemde hij ‘stokoud’ en hij zei verder dat er ‘helemaal niets’ ligt aan bewijs. Hij wees erop dat het lastig is voor getuigen: wat herinneren ze zich nog na zo veel jaren? Maar de rechtbank zag geen redenen om de zaak nu al te staken.

Voor Otto is dit zijn derde proces deze herfst. De rest is strafzaken, waarbij totaal ongeveer vijf jaar cel tegen hem is geëist. Binnenkort volgen de uitspraken.

Deze kaalplukzaak gaat later dit jaar verder en dan wordt mogelijk meer bekend over het geld.

