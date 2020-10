Deze ouders verzetten zich tegen mondkapjesplicht: 'Na de herfstvakantie weer thuisonderwijs'

Foto: Pikist vergroot

Op veel middelbare scholen geldt al een mondkapjesplicht, en anders volgt deze waarschijnlijk na de herfstvakantie, als de nieuwe spoedwet er door is. Omroep Brabant sprak met ouders die het daar niet mee eens zijn, en zich er ook niet bij neerleggen. Scholen proberen ondertussen een oplossing te bedenken, al is dat niet eenvoudig. “Bij alles wat we doen of laten zijn de reacties van ouders hevig.”

Veel bezorgde ouders komen samen in de besloten Facebookgroep ‘Geen mondkapjes, desinfectie en 1,5 meter op Nederlandse scholen!’. Ze delen hun zorgen over de mondkapjes en adviseren elkaar over hoe dit bij scholen bespreekbaar te maken. Er worden nieuwsberichten gedeeld, maar ook voorbeeldbrieven om naar schoolbesturen te sturen.

Afstervende hersencellen

De zorgen van de ouders zijn uiteenlopend: van het vaak besproken (on)nut van niet-medische mondkapjes, tot zorgen om benauwdheid bij kinderen. Maar ook verdergaande theorieën passeren de revue, zoals afstervende hersencellen door zuurstofgebrek en zelfs dode kinderen door mondkapjes. Die laatste theorieën komen niet van de site van het RIVM, maar van andere websites en social media.

Scholen merken ook dat er ouders zijn die zich niet zomaar neerleggen bij de mondkapjesplicht. “Ook wij krijgen felle reacties van ouders die het schandalig vinden of zich zorgen maken”, zegt Kees van Strien van De Rooi Pannen in Tilburg. Dat is niet nieuw deze coronacrisis. “Bij alles wat we doen of laten zijn de reacties van ouders hevig. Het is een heftige tijd waarin iedereen veel meningen heeft.”

Hij zegt inmiddels zo’n tien berichten van bezorgde ouders te hebben gehad. “Het begint altijd met een boze mail, daarna gaan we het gesprek aan.” Dat werkt vaak, maar niet altijd. “Met zeven ouders zijn we er uitgekomen, met drie zijn we nu nog in gesprek.”

Terug naar thuisonderwijs

Een gesprek is mooi, maar als de mondkapjes straks echt verplicht worden is daar geen ruimte meer voor. “De uiterste consequentie is dan dat we terug gaan naar afstandsonderwijs, dus na de herfstvakantie weer thuis les”, stelt Van Strien. Ook Paul Metzemaekers van OMO Scholengroep Helmond (vier scholen in de regio) stuurt daar op aan. “Als het verplicht wordt dan gaan we echt handhaven, dan krijg je geen toegang tot het schoolgebouw zonder mondkapje.”

Ook hij geeft aan met meerdere ouders in gesprek te zijn over de mondkapjesplicht. De aanleidingen zijn wisselend. “Van medische bezwaren tot principiële bezwaren tegen het opvolgen van adviezen van autoriteiten in het algemeen.”

'Óf mondkapje op óf thuis lessen volgen'

Els uit Eersel en Mary uit Helmond (volledige namen bij de redactie bekend) zijn van die bezorgde ouders. Het kind van Els hoeft nu nog geen mondkapje op, maar na de herfstvakantie wel. Ze stoort zich vooral aan het feit dat de werking van niet-medische mondkapjes niet altijd bewezen is, zoals onlangs nog bleek in een uitzending van consumentenprogramma Kassa.

“Met alle kennis die ik heb opgedaan ben ik in gesprek gegaan met de school. De uitkomst: óf mondkapje op en naar school, óf thuis de lessen volgen.” Els weet niet wat ze nu moet doen. “Daar zit ik nu, in de herfstvakantie. Ik wil graag dat mijn kind fysiek onderwijs kan volgen, maar wel zonder mondkapje. Ik hoor verhalen van andere ouders van kinderen die zich door het mondkapje niet lekker voelen, lusteloos zijn, geen toekomst meer zien. Dit gaat tegen vele wetten, zelfs de grondwet, in ."

Discriminatie

Ook Mary’s kind hoeft nu nog geen mondkapje op. Dit vanwege medische problemen waardoor een mondkapje geen optie is. Daar is Mary blij mee, maar de zorgen zijn niet helemaal weg. “Ik ben bang voor een situatie waarin kinderen er op worden aangekeken als ze geen mondkapje dragen, zo van ‘Jij bent asociaal, jij doet niet mee’, terwijl er heel veel redenen kunnen zijn waarom iemand geen mondkapje draagt.”

Mary geeft aan er door goed overleg met de school (ook behorend tot de OMO Scholengroep Helmond) te zijn uitgekomen, ze gaat er vanuit dat haar kind ook na de spoedwet zonder mondkapje naar school kan. “De school begrijpt de nuances en we blijven in gesprek.”

Nog een nuance: het thuisonderwijs is nooit helemaal weggeweest, want kinderen die wachten op een testuitslag van de GGD of een snotneus hebben leren ook vanuit huis. Kees van Strien: “Maatwerk leveren, daar zijn we inmiddels wel aan gewend.”

