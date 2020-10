SS-uniformen voor rijke verzamelaars? 'Inbrekers jagen op Duitse oorlogswaar in musea'

Poppen met helmen van Fallschirmjäger (foto: Willem-Jan Joachems). vergroot

Twee musea met collecties uit de Tweede Wereldoorlog zijn al beroofd: één in Ossendrecht en één in het Limburgse Beek. Een derde museum heeft uit angst voor inbraak een aantal topstukken uit de collectie veilig opgeborgen. Er heerst onrust bij de oorlogsmusea en de politie tast nog in het duister.

Janneke Bosch Geschreven door

Het is anderhalve week geleden dat het Oorlogsmuseum in Ossendrecht ontdekte dat er voor tonnen aan kostbare museumstukken verdwenen waren. Collega-museumhouder John Meulenbroeks van Museum De Bewogen Jaren in Hooge Mierde, zegt dat het nog altijd het gesprek van de dag is onder oorlogsmuseumhouders. “Het is heel verontrustend, elk museum heeft z’n zorgen.”

"Ik heb gisteren al de spullen van de Hitlerjugend weggehaald."

Frans van Venrooij van het Oorlogsmuseum 1940-1945 in Loon op Zand wacht zijn beurt niet af en is bezig spullen uit zijn collectie te halen. “We hebben een vork uit het persoonlijk bestek van Hitler. En één van Himmler. Dat gaat eruit. Ik heb gisteren al spullen van de Hitlerjugend weggehaald. En uniformen van de SS gaan er ook uit.”

Het wereldje is klein, veel verzamelaars en museumhouders kennen elkaar persoonlijk. Er wordt onderling gewaarschuwd: haal Duitse topstukken uit je collectie en scherp de beveiliging aan. “Ik word van alle kanten gewaarschuwd”, vertelt Van Venrooij. Hij installeert in ieder geval een extra deur, met tralies.

"Het lijkt wel of dit op verzoek gaat."

Volgens de beide museumhouders zijn inbrekers op zoek naar specifieke spullen: Duitse waar, liefst van de SS. Meulenbroeks: “Het lijkt wel alsof dit op verzoek gaat.” Dat zou hem niet verbazen. “Het is heel specifiek materiaal van de Duitse SS dat wereldwijd gezocht wordt. Er zitten echt overal verzamelaars van dat Duitse materiaal.” Dat denkt Van Venrooij ook: “Misschien ligt het al wel bij een verzamelaar die schatrijk is.”

Maar hoe weten dieven waar ze precies moeten zijn? Simpel, denkt Meulenbroeks. Het is immers een klein wereldje. “Het waren unieke stukken die Jan de Jonge had. Heel de verzamelwereld weet ervan. En heel de museumwereld weet ervan.”

"Er zijn soms types waarvan ik denk: die hou ik liever voor me, dan achter me."

En wie weet komen dieven ook wel van tevoren een kijkje nemen. Zelf heeft hij ook wel eens volk in zijn museum gehad, waarvan hij vermoedt dat ze vooral kwamen kijken wat voor collectie hij in huis heeft. En wat voor beveiliging er is. “Er zijn soms rare mensen, van die types waarvan ik denk: die hou ik liever voor me, dan achter me.”

De politie heeft nog niemand aangehouden voor de museumdiefstal in Ossendrecht. "Er is nog niemand aangehouden die verdacht wordt in deze zaak." Wel heeft de teamrecherche van Bergen op Zoom de zaak in onderzoek. De politie hoopt dat getuigen zich melden die meer kunnen vertellen over de inbraak in het museum in Ossendrecht.

