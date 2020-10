Lucille Werner en wethouder Gemert-Bakel op CDA-lijst voor Tweede Kamerverkiezingen

Inge van Dijk, voorzitter van het CDA in Brabant en wethouder in de gemeente Gemert-Bakel, staat op plek drie van de kandidatenlijst voor het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Alleen lijsttrekker Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt staan hoger.

Tv-persoonlijkheid Lucille Werner uit Eindhoven is op plaats tien gezet. Vijftien jaar geleden wist ze al dat ze ooit in Den Haag terecht zou komen, zo laat ze op Instagram weten. Ze lijkt in gedachten zelfs al afscheid te hebben genomen van de tv-wereld. "Ik kies voor het CDA. Daar in het midden moeten we er uitkomen met elkaar. In deze tijd is dat essentieel", klinkt het vastberaden. "Van Lingo naar CDA; het kan raar lopen", reageert één van haar volgers.