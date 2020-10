Agent over illegale feestjes: 'Ze zetten een tent neer, regelen stroom en dan gaan ze los'

De restanten van een feestje in een studentenhuis (foto: Robbie van der Heijden) vergroot

Een studentenhuis, bij mensen in de achtertuin, langs een bosrand, onder een viaduct of zelfs in een partytent in de buurt van Eindhoven Airport. De illegale feestjes zijn óveral en wijkagent Robbie van der Heijden uit Eindhoven komt ze in een weekenddienst dagelijks tegen.

Zo kwam hij dit weekend nog een studentenhuis binnen, waar duidelijk gefeest werd. “Ze hielden het feestje in een soort gezamenlijke ruimte”, vertelt Robbie. “Er staan een boel jongeren ingeschreven op dat adres, maar ze nemen dan ook allemaal gasten mee.” Die slaan op de vlucht zodra de politie gesignaleerd wordt. “Zodra we binnenkomen, gaan ze langs de achterkant het huis uit of verstoppen zich.”

Het is lang niet het enige voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van de wijkagent. “Op de Boschdijk waren er dit weekend allemaal mensen samen op een dakterras. Er waren 32 mensen die er niet hoorden. Ze hebben allemaal een bekeuring gekregen.”

"Er gaat drank in en dan vervagen de grenzen."

Ook buiten in de openbare ruimte zijn de illegale feestjes aan de orde van de dag. Robbie herinnert zich feestjes aan een bosrand of onder een viaduct. Er zijn dan vaak al meteen veel meer dan ‘slechts’ enkele tientallen mensen bij elkaar. “Ik ben zelf bij een feest geweest in de buurt van Eindhoven Airport. Daar was een man of 150 bijeen. Ze hadden een tent opgezet, stroom geregeld, boxen aangesloten, en dan gaan ze los.”

En dat er te veel mensen bij elkaar zijn, is dan al lang niet meer de enige regel die overtreden wordt. “Er gaat drank in en dan vervagen de grenzen. Alle coronaregels worden dan overboord gegooid.”

"Ik moet daarna door naar een andere belangrijke 112-melding."

Frustrerend? Vooral dat hij zijn tijd moet besteden aan het steeds weer corrigeren van deze mensen, terwijl er ook mensen zijn die de hulp van de politie harder nodig hebben.

Om nog maar niet te spreken over de gezondheid die in gevaar komt: “Ik kan iemands identiteit niet controleren op 1,5 meter, dus wij komen altijd dichter in de buurt”, legt hij uit. “Maar na het beëindigen van zo'n feestje ga ik wel weer door naar een andere belangrijke 112-melding. Dat brengt ook weer risico met zich mee.”

