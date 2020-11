Man vast na beledigen agent op illegaal coronafeestje in bouwkeet

Foto: Archief vergroot

Een man van 21 uit Den Bosch is zaterdagnacht in het Zeeuwse ’s-Heer Abtskerke aangehouden voor het beledigen van een agent. De man was op een illegaal feestje in een bouwkeet waar de bezoekers zich volgens de politie niet hielden aan de coronaregels. Toen de agent de man uit Den Bosch hierop aansprak en hem een boete wilde geven, beledigde hij de agent.

Sandra Kagie Geschreven door

De Bosschenaar werd aangehouden en zit nog vast. In de bouwkeet waren volgens de politie in totaal negen jongeren in leeftijd variërend van 19 tot 22 jaar aanwezig. Ze kregen allemaal een boete. Onder meer de Bosschenaar ging daarop de discussie aan met de politie.

De politie kwam rond tien voor drie af op een melding van omwonenden dat ze harde muziek hoorden. In de bouwkeet troffen agenten de negen jongeren die zich volgens de politie overduidelijk niet hielden aan de coronaregels. Ze waren met te veel mensen bij elkaar en hielden onderling geen afstand.

Meer illegale feestjes

Het was niet het enige feestje in Zeeland waar de politie zaterdagnacht in actie moest komen omdat de coronaregels werden overtreden. Ook in Goes en in Terneuzen moesten illegale feestjes worden beëindigd. Tientallen bezoekers kregen een boete.

In onze provincie moest de politie dit weekend ook verschillende keren ingrijpen bij illegale coronafeesten.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.