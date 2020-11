Amber Alert voor vermiste Celine uit Berghem bereikte miljoenen mensen

Celine werd gevonden in Den Haag (foto: Omroep West). vergroot

Het Amber Alert dat vorige week verspreid werd voor de 15-jarige Celine uit Berghem heeft miljoenen mensen bereikt. Ruim tachtig procent van alle volwassen Nederlanders zagen het bericht. Dat blijkt uit onderzoek van Peil.nl. Er werd massaal uitgekeken naar het meisje.

De precieze cijfers zijn zelfs nog iets hoger: 82 procent van alle Nederlanders boven de 18 jaar oud heeft het Amber Alert gezien, blijkt uit het onderzoek.

Celine werd sinds vrijdag 23 oktober vermist. Ze was uit het huis van haar moeder in de Schoolstraat in Berghem vertrokken en sindsdien niet meer gezien. De familie van Celine was ten einde raad.

Er werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan haar vermissing. Dat leverde een aantal tips op. En vorige week woensdag zette de politie ook een Amber Alert in. Dat wordt alleen uitgestuurd wanneer de politie vreest dat een vermist kind wellicht in levensgevaar is.

Celine weer terecht

Het Amber Alert had al snel resultaat. Het meisje werd in goede gezondheid gevonden in een huis in Den Haag. Een 31-jarige man kon worden aangehouden. Nog in de nacht van woensdag op donderdag kon Celine met haar familie worden herenigd.

