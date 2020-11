Coronamoeheid: hoe komt het en wat kun je ertegen doen?

Kenny Meesters van de Universiteit van Tilburg vergroot

De coronamoeheid slaat toe en dat is niet zo vreemd, zegt onderzoeker Kenny Meesters van de Universiteit van Tilburg. Hij is gespecialiseerd op het gebied van crisiscommunicatie. De boodschap van premier Rutte tijdens de persconferentie was helder, constateert hij, maar de echte impact van zijn woorden komt pas een dag later: vandaag dus.

“Pas ná de persconferentie gaan mensen nadenken: ‘wat betekenen deze maatregelen voor mij? En voor mijn gezin? Voor mijn werk, mijn organisatie, mijn sportvereniging?’ Dat kost heel erg veel denkkracht”, legt Meesters uit. “En dat is heel erg vermoeiend.”

"Het is alsof er een alarm telkens afgaat. Maar op een gegeven moment luistert daar niemand meer naar"

Hij vergelijkt het met een alarm: “Het is alsof er een alarm is dat telkens afgaat. Maar op een gegeven moment luistert er niemand meer naar.” Het is ook geen kwestie van gewoon niet zeuren. “We moeten ons realiseren dat als we willen dat mensen deze regels volhouden, dat je ook moet kijken naar wat energie gééft.”

Om deze crisis door te komen zijn daarom twee punten erg van belang, betoogt Meesters.

1. Kijk naar wat er wel kan

“Ik bedoel niet dat we de mazen in de regels moeten gaan opzoeken”, benadrukt Meesters. “Het is niet zo dat we de regels moeten vergeten. Maar zie het als een uitdaging: je hebt maar een beperkt aantal legosteentjes nu, wat kun je daar wel nog mee bouwen?”

En bedenk de antwoorden vooral ook samen: “Jouw duikvereniging staat bijvoorbeeld voor dezelfde uitdaging als mijn dansschool, namelijk: hoe hou je het verenigingsgevoel vast? Daar zouden gemeenten bij kunnen helpen door het verstrekken van een gratis Zoom-licentie, om maar wat te noemen.”

2. Richt je op de lange termijn

Kijken naar de lange termijn geeft houvast, zegt Meesters. Ook al is de toekomst nog onzeker. “Hoe verder je vooruit kijkt, hoe onzekerder het wordt”, zegt hij, “maar misschien kun je je alvast voorbereiden op wat straks weer kan. Hou je nu geld over omdat er zo weinig mogelijk is? Stop het in een potje en begin vast met de voorbereidingen van een grote groepsreis over anderhalf jaar.”

"Zorg dat je niet verrast wordt door het moment. Denk nu vast na over waar je ná de crisis wilt zijn"

Ook voor ondernemers en bedrijven is het belangrijk om juist nu vooruit te blijven kijken, denkt Meesters. “Je wilt niet verrast worden door het moment. Denk er nu vast over na: waar wil je vast zijn? En wat kun je daar nu al aan doen? Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je nu vast gaat werken aan een nieuwe website voor je bedrijf.”

Dat is overigens een advies dat niet alleen voor gezinnen, verenigingen en bedrijven geldt, maar ook voor de overheid. Meesters: “Als je bijvoorbeeld wilt investeren in de zorg, moet je dat nu in gang zetten. Want dat zorgpersoneel moet nu worden opgeleid. Anders heb je straks niet genoeg mensen.”

